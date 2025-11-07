Lebukott a tech óriás: szemet huny az átverések felett, és ezzel milliárdokat keres – melyik közösségi platformon kell a legjobban odafigyelni?

A Meta Platforms belső dokumentumai szerint 2024-ben a Facebook és az Instagram hirdetéseinek akár 10 százaléka is csalásokhoz vagy tiltott termékekhez volt köthető, ami 16 milliárd dollárnyi forgalmat jelenthet az amerikai tech óriás számára.

Kiszivárgott dokumentumok szerint a Meta tavaly 16 milliárd dollárt keresett csaló vagy megtévesztő hirdetésekkel a Facebookon és az Instagramon / Fotó: Tero Vesalainen / Shutterstock

Csalásokon hízik a Meta

A Reuters szerint a Facebook anyavállalatának tavalyi, mintegy 164,5 milliárd dolláros árbevételének körülbelül tizede, vagyis 16 milliárd dollár, olyan online hirdetésekből származott, amelyek csalásokhoz, tiltott szerencsejátékokhoz vagy engedély nélküli termékekhez köthetők. A hírügynökség több, a vállalattól kiszivárgott belső dokumentumra hivatkozott.

A jelentés szerint a Meta 2024 decemberében egy belső elemzésben évente mintegy 7 milliárd dollárnyi bevételt tulajdonított az úgynevezett „magas kockázatú” hirdetéseknek – ezek azok a reklámok, amelyek egyértelműen megtévesztőek vagy hamis ígéreteket tartalmaznak. A dokumentumok alapján naponta akár 15 milliárd ilyen hirdetés is megjelenhetett a Facebookon és az Instagramon.

Bár a cég a hivatalos kommunikációban rendszeresen hangsúlyozza, hogy „agresszívan” lép fel a csaló tartalmak ellen,

a kiszivárgott anyagok szerint a vezetés attól is tart, hogy a hamis reklámok hirtelen eltávolítása érzékenyen érinthetné a pénzügyi előrejelzéseket.

A Meta szóvivője ugyanakkor visszautasította a Reuters megállapításait, mondván: a 10 százalékos arány „durva és túlzott” becslés volt, és a későbbi ellenőrzések szerint a feltételezett hirdetések nagy része valójában nem is sértette a szabályokat.

„A kiszivárgott iratok félrevezető képet festenek arról, hogyan kezeljük a csalásokat – ezek csak az elemzési folyamatainkat mutatják, nem azokat a konkrét lépéseket, amelyeket a probléma visszaszorítására teszünk” – fogalmazott a vállalat.

A Meta az utóbbi időben egyébként erőteljesen növelte bevételeit: 2024 harmadik negyedévében 26 százalékos éves bővülést jelentett, 51,24 milliárd dolláros forgalommal. A cég emellett további 2 milliárd dollárral növelte éves kiadási előrejelzését, főként a mesterségesintelligencia-fejlesztések miatt.