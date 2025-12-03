Deviza
Ukrajna bosszút állt Magyarországon, azonnal megérkezett a kormány válasza Zelenszkijnek: ha folytatják, sötétebb és hidegebb lehet a tél – "Ezt vegyék figyelembe"

„Felszólítjuk Ukrajnát, hogy szüntesse be Magyarország energiabiztonságának támadását, különös tekintettel arra, hogy az ukrán energiaimport egy jelentős része hazánkból érkezik jelenleg” — közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. A tárcavezető arra az esetre reagált, amelyben Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezeték egyik fontos szakaszát.
VG
2025.12.03, 20:30
Frissítve: 2025.12.03, 20:38

A minisztérium közleménye szerint a külügyi tárcavezető a NATO külügyi tanácsülését követő sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy Ukrajna az elmúlt napokban is több támadást intézett a hazánkba irányuló kőolajszállításokért felelős oroszországi energia-infrastruktúra ellen – közölte az MTI.

SZIJJÁRTÓ Péter, orosz, magyar, ukrajna
Szijjártó Péter orosz kollégájától hallott először az Ukrajna által kilőtt robbanófejekről / Fotó: Bodnár Boglárka

Ukrajna nem állt le időben

„Ez felháborító. Határozottan felszólítjuk az ukránokat, hogy azonnal hagyják abba Magyarország energiabiztonságának veszélyeztetését. Az ukránok az elmúlt napokban nemcsak a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonalat támadták, hanem már támadják a tengereken hajózó tankerhajókat is” – jelentette ki.

Tehát jól láthatóan az ukránok civil célpontok ellen is támadásokat indítanak annak érdekében, hogy bosszút álljanak a magyarokon, és ellehetetlenítsék Magyarország biztonságos kőolajellátását

– tette hozzá. Majd figyelmeztetett, hogy jelenleg az ukrán villamosenergia-import 51 százaléka és a földgázimport 58 százaléka érkezik Magyarországról, ahogy a különböző kőolajtermékek importjának egy jelentős része is. „Azt javaslom az ukrán döntéshozóknak, hogy ezt vegyék figyelembe akkor, amikor döntést hoznak a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonal elleni támadásról” – fogalmazott.

Magyarország ellátása könnyedén megsínyli a támadásokat

Szijjártó Péter rámutatott, hogy Ukrajna ezekkel a támadásokkal Magyarország energiaellátásának biztonságát veszélyezteti, márpedig az energiaellátás biztonsága szuverenitási kérdés.

Ne támadják a szuverenitásunkat! Erre határozottan felszólítjuk az ukránokat.

„Egyúttal pedig a mai tanácsülésen is világossá tettem, hogy azzal, hogy a télre történő ukrán energiafelkészülésben Magyarország szerepe nagyobb, mint bárki másé a számadatok alapján, ezzel azt várjuk el, hogy a mi energiabiztonságunkkal szembeni fizikai és jogi támadásokkal mind Kijevben, mind Brüsszelben hagyjanak fel”– mondta.

A részletes tájékoztatást egy telefonhíváson kapta meg Magyarország

A tárcavezető aláhúzta, hogy Magyarország meg fogja védeni magát, és a kormány garantálja azt, hogy a háztartások és a gazdaság energiaellátása rendben lesz, mint ahogy rendben is van. Végül pedig arra is kitért, hogy az elmúlt percekben telefonon beszélt Pavel Szorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettessel, aki részletesen tájékoztatta a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokról.

„Elmondta azt is, hogy komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy megvédjék a Barátság vezetéket és a hozzá kapcsolódó infrastruktúrát, és a támadások az orosz védekezésnek köszönhetően csak kisebb károkat okoztak, amelyek nem veszélyeztették és nem is veszélyeztetik a Magyarországra irányuló kőolajszállítást” – tudatta.

