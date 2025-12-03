Megérkezett a hivatalos orosz reakció arra a friss uniós döntésre, amely kitiltja az orosz gázt Európából. Ezt egyenesen az orosz elnök sajtófőnöke tette meg.

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt a nap folyamán, az Európai Unió Tanácsának soros elnöksége és az Európai Parlament tárgyalói előzetes megállapodásra jutottak az orosz gázimport fokozatos kivezetéséről szóló rendeletről.

A döntés az EU REPowerEU stratégiájának egyik központi eleme, amelynek célja az orosz energiafüggőség megszüntetése, miután Moszkva „fegyverként” kezdte használni a gázszállítást, komoly zavarokat okozva az európai energiapiacon. A tervezet jogilag kötelező, lépcsőzetes tiltást vezet be az orosz LNG- és vezetékes gáz behozatalára:

az LNG-import 2026 végére, a vezetékes gáz pedig 2027 őszére teljesen megszűnik

– derült ki az Európai Unió Tanácsa közleményéből.

Lars Aagaard dán energiaügyi miniszter „történelmi előrelépésnek” nevezte a megállapodást, amely szerinte jelentősen erősíti az EU energiabiztonságát és a kontinens függetlenségét.

Egy szerdai sajtótájékoztatón Dimitrij Peszkov, Putyin elnök sajtótitkára több témát is kommentált. A korrupciós botrányt, amelyben Federico Mogherini, az EU volt külügyi főképviselője is érintett, az unió belügyének nevezte. Megjegyezte, hogy Oroszországban a korrupció elleni küzdelem kampányok nélkül, tervszerűen, célirányosan és rendszeresen zajlik.

Hozzátette, hogy "a kijevi korrupció és a kijevi rezsim korrupciós hajlamai jól ismertek". Arra reagálva, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt hangoztatta, hogy Európa többé nem lesz függő Oroszország gázától, Peszkov kijelentette, hogy "ilyen módon Európa sokkal drágább energiaforrásokra utalja magát,

ami elkerülhetetlenül hatással lesz az európai gazdaságra és Európa versenyképességének csökkenésére.

Szente ez csak felgyorsítja az elmúlt években megfigyelhető folyamatot, amelynek során az európai gazdaság elveszíti vezető pozícióját.