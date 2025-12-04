Titokzatos kastélyt rejt a nógrádi erdő, még Mikszáth Kálmán is harcolt érte: fotók bizonyítják, milyen szörnyű állapotban van

Mocsáry Ödön borsosberényi birtokos 1880-ban építtette ezt a nem is olyan kicsi, egykoron kifejezetten impozáns épületet. Mivel egyik fia, László tehetséges festő volt, külön műtermet is kialakított számára a vadászkastélyban, ahol talán még most is érezhető az a különleges hangulat, amely valaha alkotásra ösztönözte az ott élőket – írja Nool.

Így néz ki ma a kastély / Fotó: Nool

A kastély később Mocsáry Ödön másik fiának, Sándornak az öröksége lett. A Mocsáry család egyébként az 1928-ig Bocsár, majd 1956-ig Bocsárlapujtő nevet viselő, mai Karancslapujtőről származik, nevük is a település régi nevéből ered.

Érdekesség, hogy

a birtok határát Mikszáth Kálmán szomolyapusztai földje érintette, amelyet a magyar nemzettől kapott ajándékba negyvenéves írói jubileuma alkalmával.

A két család között később birtokvita is kialakult – mintha a vidék maga sem bírta volna eldönteni, kihez kötődik erősebben.

Mocsáry Ödön birtoka halála után a fiaira szállván kettéoszlott. Mocsáry Sándor birtoka lett Szomolyapuszta, a vasúttól fölfelé egészen a szomolyai útig – az úgynevezett Possadt –, a szőlők tetején lévő földek, Eresztyén, a Valikai rét, az erdő egészen fel Hugóvilláig – benne a Makkos-kastély –, és a nagyoroszi gróféval volt határos a területe. Szomolyapusztán állt egy kastélya, két hosszú istálló és két sorban a cselédházak.

Mocsáry László pedig a vasúttól a falu felé nyúló területet örökölte, egészen a mai temetőig. Így ő birtokolta a későbbi tsz-majort, az óvoda területén álló, a mainál sokkal nagyobb kastélyt, ahol az intéző lak állt. A háború előtt tovább forgácsolódott a Mocsáry-birtok. Mocsáry László eladta területének egy jó részét gróf Hertelendy Eleonórának, ő azonban nem sokáig maradt meg Borsosberényben. Birtokait eladogatta, nagyrészt Horváth Dezsőnek, akitől aztán az államosítás során elvette azokat a magyar állam – fejtette ki megkeresésünkre Végh József nyugat-nógrádi helytörténész a Makkos-vadászkastély történelmi hátterét.

