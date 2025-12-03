A mélyben a magyar rezsi, de hibázik, aki nem veszi idejében kisebbre gázt

Négyszeres áramár és húszszoros gázárkülönbségek jellemezték az európai bruttó lakossági végfelhasználói tarifákat 2025 novemberében – mutatta ki a finnországi VaasaETT elemzőcég. E két termék továbbra is Magyarországon a legolcsóbb az unión belül a több mint tíz éve indult rezsicsökkentés hatására.

Az áram rezsije alig változik, de a gázszámlája elszaladhat annak a hazai fogyasztónak, aki nem óvatos / Fotó: Csomor Ádám

Berlinben, Koppenhágában és Bernben volt a legmagasabb a villamos energia bruttó lakossági végfelhasználói ára novemberben a 33 európai főváros közül. Budapest (illetve egész Magyarország az országos egységárnak köszönhetően) a rezsicsökkentés révén alacsonyan tartott tarifáival mintegy tíz éve tartja a legkedvezőbb helyét az uniós listán. Az összes európai főváros figyelembevételével is csak Kijev előzi meg. Kijev és Budapest után két nem uniós főváros következik: Belgrád (Szerbia) és Podgorica (Montenegró).

Alig érzékelhető a hazai áramtúlfogyasztás hatása

Magyarország lakosai még azt figyelembe véve is a legolcsóbban jutnak áramhoz az Európai Unión belül, ha nem csak a VaasaETT által közölt, kilowattórénként 9,42 eurócentes árat vesszük figyelembe, hanem egy annál kicsit magasabb, modellezettet is. Ezzel a modellel a VaasaETT egyik megbízója, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) egészíti ki hónapról hónapra a finn adatsort. (A másik megbízó az Energie-Contol Austria osztrák áramhatóság.) A MEKH kiszámolta, hogy mekkora lett volna novemberben egy budapesti háztartás átlagos áramtarifája abban az esetben, ha 20 százalékkal több áramot vételezett volna az átlagfogyasztásnál. Erre az esetre 10,85 eurócent jött ki, ez volt a második legalacsonyabb uniós lakossági áramtarifa.

Ez az átlagfogyasztás nem a valós statisztikai adatot jelenti, hanem azt a mennyiséget, amelyet a 2022. augusztusi kormányrendelet ilyen néven meghatározott. Ez az áram esetében évi 2523 kilowattórás, a gáz esetében évi 63 645 megajoule-os felhasználási korlátot jelent. A szolgáltató legfeljebb ennyi villamos energiát számláz ki a rezsicsökkentett áron. Az afölötti mennyiséget egy szintén hatósági, de már magasabb, piacinak nevezett tarifával szorozza.