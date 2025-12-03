Deviza
Gelencsér Attila
Kaposvár

Fellázadt két falu lakossága, nem engedik, hogy négysávos út menjen át rajtuk: át kell tervezni a nyomvonalat, máshol épül meg az új gyorsforgalmi Magyarországon – térkép

Kaposvár és Szigetvár között negyven kilométeres, kétszer két sávos gyorsforgalmi utat terveznek, hogy tehermentesítsék a 67-es főutat. A zselici tiltakozás hatására módosítják az út nyomvonalát.
VG
2025.12.03, 19:16
Frissítve: 2025.12.03, 19:37

Módosítják a Kaposvár–Szigetvár 2-szer 2 sávos gyorsforgalmi út nyomvonalát, ami így se Natura 2000-et, se lakott területet, se természetvédelmi területet nem érint – jelentette be Gelencsér Attila országgyűlési képviselő. A politikus hangsúlyozta, hogy nem építenek utat a zseliciek akarata ellenére.

Fellázadt két falu lakossága: át kell tervezni Kaposvár-Szigetvár 2x2 sávos gyorsforgalmi út nyomvonalát
Az eredeti nyomvonal / Fotó: beruhazas.gov.hu

 

A Kaposvárt és Szigetvárt összekötő, nagyjából 40 kilométeres új gyorsforgalmi út évek óta a dél-dunántúli fejlesztések egyik legfontosabb eleme. A cél világos: tehermentesíteni a balesetveszélyes, zsúfolt 67-es főutat, gyorsabb kapcsolatot teremteni a Balaton és Pécs között, valamint támogatni Kaposvár újraiparosítását és a régiós logisztikát.

A beruházás előkészítése 2022-ben indult. Hat nyomvonalváltozatot vizsgáltak; a tervzsűri az úgynevezett NY2-es sávot javasolta, ami új nyomvonalon, a településeket nagyrészt elkerülve haladna. Az elmúlt másfél évben azonban erős helyi ellenállás bontakozott ki.

A Zselic lakói, több polgármester és civil szervezetek (köztük a Zöld Vidék Egyesület) attól tartanak, hogy az út szétszabdalja a tájat, zajjal és forgalomnövekedéssel terhelné a falvakat, és a Tókaji Parkerdőt, „Kaposvár tüdejét” is veszélyezteti. Több ezer aláírás gyűlt össze a petíciókon.

A tiltakozás hatására a minisztérium 2025-ben bővítette a vizsgált alternatívákat (keleti és nyugati nagy ívű elkerülőket is), és többször kitolta a határidőket. Gelencsér Attila országgyűlési képviselő és Lázár János miniszter többször leszögezte, hogy nem építenek utat a zseliciek akarata ellenére.

Jelenleg a projekt az előkészítési, engedélyezési fázisban van, még nincs környezetvédelmi engedély és végleges nyomvonal sem, valamint nem született kormánydöntés a megvalósításról. A tanulmányterv 2026 közepére készül el. Ha minden feltétel teljesül, az építkezés legkorábban 2027–2028-ban indulhat.

