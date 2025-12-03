Trump adta, Trump elvette: az elnök követői nem feltétlenül jártak jól a kriptopiacon

Amikor kinyitottak kedden az amerikai tőzsdék, a kriptobányász American Bitcoin Corp. részvényei szinte azonnal zuhanásnak indultak. A nyitást követő percben, helyi idő szerint 9:31-kor az árfolyam már 33 százalékos mínuszban járt, majd öt perc alatt 42 százalékra hízott a veszteség és 9:56-ra már több mint értékének a felét elvesztette a papír.

A Trump család szinte minden tagja indított kriptoüzleteket / Fotó: AFP

A látványos zuhanás nemcsak a kriptopiac problémáinak lett gyorsan a jelképe, hanem a Trump család által az elmúlt évben elindított ezernyi vállalkozás összeomlásának is a digitális eszközök piacán. Miközben az elmúlt két hónapban a tágabb kriptopiac is lejtmenetben volt, a bitcoin például 25 százalékot esett a csúcshoz képest, a Trump család üzletei jóval tetemesebb mínuszokat halmoztak fel.

A Trump család kriptovállalkozásai óriásit estek

A Donald Trump amerikai elnök és fiai társalapítása mellett elindított World Liberty Financial tokene, a WLFI 51 százalékot esett a szeptember eleji csúcsához képest, míg az elnök fiai által hirdetett Alt5Sigma 75 százalékkal marad el korábbi csúcsától a jogi problémái miatt. Az elnök és felesége, Melania nevét viselő mémcoinok 90 és 99 százalékot estek januári csúcsukhoz képest.

Az Eric Trump társalapításával létrejött American Bitcoin a keddi eséssel 75 százalékos mínuszban van korábbi csúcsához képest.

Ezek a mozgások erősen csökkentették a Trump család elmúlt évben felhalmozott kriptovagyonát, miközben a tágabb kriptopiac legitimitásával és az elnök népszerűségével kapcsolatban is vetnek fel kérdéseket. Trump a kampány alatt és hivatalba lépése után is feltűnően népszerűsítette a bitcoint és társait, így a bitcoin árfolyama részben sikerének mérőszámává is vált.

A Trump-adminisztráció kifejezetten kriptobarát politikát folytat

Azonban ez kétélű fegyvernek bizonyult, mert ugyan a Trump-adminisztráció és a republikánus többségű kongresszus hozott a kriptók számára kedvező intézkedéseket és törvényeket, és az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) lazított a kritpók szabályozására tett kísérletein, a spekulatív mánia kifulladni látszik.