Trump adta, Trump elvette: az elnök követői nem feltétlenül jártak jól a kriptopiacon

Az amerikai elnökhöz és családjához köthető cégek és kriptók árfolyama a tágabb piacnál nagyobbat esett. Bár a Trump-adminisztráció kriptobarát politikát folytat, ez nem mindig fordítódik le a Trump családhoz köthető eszközök árfolyamára.
K. B. G.
2025.12.03, 19:08

Amikor kinyitottak kedden az amerikai tőzsdék, a kriptobányász American Bitcoin Corp. részvényei szinte azonnal zuhanásnak indultak. A nyitást követő percben, helyi idő szerint 9:31-kor az árfolyam már 33 százalékos mínuszban járt, majd öt perc alatt 42 százalékra hízott a veszteség és 9:56-ra már több mint értékének a felét elvesztette a papír.

Republican National Convention where Trump will be formally nominated as candidate
A Trump család szinte minden tagja indított kriptoüzleteket / Fotó: AFP

A látványos zuhanás nemcsak a kriptopiac problémáinak lett gyorsan a jelképe, hanem a Trump család által az elmúlt évben elindított ezernyi vállalkozás összeomlásának is a digitális eszközök piacán. Miközben az elmúlt két hónapban a tágabb kriptopiac is lejtmenetben volt, a bitcoin például 25 százalékot esett a csúcshoz képest, a Trump család üzletei jóval tetemesebb mínuszokat halmoztak fel.

 

A Trump család kriptovállalkozásai óriásit estek

A Donald Trump amerikai elnök és fiai társalapítása mellett elindított World Liberty Financial tokene, a WLFI 51 százalékot esett a szeptember eleji csúcsához képest, míg az elnök fiai által hirdetett Alt5Sigma 75 százalékkal marad el korábbi csúcsától a jogi problémái miatt. Az elnök és felesége, Melania nevét viselő mémcoinok 90 és 99 százalékot estek januári csúcsukhoz képest. 

Az Eric Trump társalapításával létrejött American Bitcoin a keddi eséssel 75 százalékos mínuszban van korábbi csúcsához képest.

Ezek a mozgások erősen csökkentették a Trump család elmúlt évben felhalmozott kriptovagyonát, miközben a tágabb kriptopiac legitimitásával és az elnök népszerűségével kapcsolatban is vetnek fel kérdéseket. Trump a kampány alatt és hivatalba lépése után is feltűnően népszerűsítette a bitcoint és társait, így a bitcoin árfolyama részben sikerének mérőszámává is vált.

A Trump-adminisztráció kifejezetten kriptobarát politikát folytat

Azonban ez kétélű fegyvernek bizonyult, mert ugyan a Trump-adminisztráció és a republikánus többségű kongresszus hozott a kriptók számára kedvező intézkedéseket és törvényeket, és az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) lazított a kritpók szabályozására tett kísérletein, a spekulatív mánia kifulladni látszik.

Bár az utóbbi időben az elnök kevésbé hangosan hirdeti a kriptókat, Eric Trump védelmébe vette az American Bitcoint az X közösségi oldalon. Az elnök fia szerint a vállalat alapjaival nincs semmi probléma, csupán lejárt az az időszak, amíg egyes befektetők nem adhatják el a részvényeiket, ám továbbra is az iparág mögött áll.

A Trump család eszközeinek drámai volatilitása természetesen nem ismeretlen a kriptopiacon, de még az államfők által reklámozott tokenek körében sem. Kriptoeszközök sora zuhant nagyot, mielőtt visszapattant volna. Azonban kedden, amikor az American Bitcoin felezte értékét, a tágabb kriptopiac kifejezetten jól teljesített, a bitcoin például az utóbbi napok legjobb eredményét érte el, 6 százalékot erősödött.

Hiába a politikai és intézményi hátszél, a volatilitás maradt

Sokan remélték, hogy a kormányzati és intézményi hátszélnek köszönhetően a volatilitás némiképp csökken, és véget ér az összeomlás-szárnyalás végtelen ciklusa, így a kriptók megbízhatóbb részei lesznek a pénzügyi rendszernek. 

Mások inkább csak abban reménykedtek, hogy Trump elég hatalommal rendelkezik, hogy legalább a hozzá közeli projektek sikerét biztosítsa.

Egy darabig úgy tűnt, hogy az elnöki áldás működik is, így az elnöki mémcoin árfolyama azonnal kilőtt a piacra dobásakor, ahogy a Gryphon Digital részvényei is 173 százalékot erősödtek, amikor a cég bejelentette fúzióját az American Bitcoinnal. Az ügylet lezárását követő napon az American Bitcoin is erősödött 16 százalékkal. A Trump család projektjeit a szabályozói változások is segítették, mint a dollárhoz kötött stabilcoinok fősodorba terelése.

Azonban annak is voltak jelei, hogy közeleg a baj, így a Trump mémcoin gyakorlatilag létrehozása óta folyamatosan esik, de az elnök médiacége, a Trump Media & Technology árfolyama is nagy kilengéseket jelzett. A vámbejelentések pedig a kriptopiacokon is nagy viharokat kavartak, így a befektetőknek is érdemes tisztában lenniük azzal, hogy amit Trump adott, azt Trump el is veheti. 

Sok befektető pedig kifejezetten a volatilitás miatt szereti ezeket az eszközöket, igaz, ezt a kriptotőzsdék által kínált tőkeáttétel is segíti.

Az elnök családja mintegy egymilliárd dollárt vesztett kriptovagyonából a Bloomberg adatai szerint, de így is jelentősen gazdagodott Trump beiktatása óta, míg a csúcs közelében vásárló kisbefektetők veszteségei egyre csak nőnek.

