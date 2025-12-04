Lengyelország büszkén jelentette be: felbontották a NATO és Oroszország egyik utolsó egyezményét, ami a békét szolgálta – "Végre"
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter a brüsszeli NATO-miniszterek találkozója után bejelentette, hogy a NATO Oroszország-tanácsának alapító okirata már nem érvényes, amely a szervezet Oroszországgal való biztonsági együttműködését garantálta — közölte a lengyel Polsatnews.
„Ez valami olyasmi, amire az egymást követő lengyel kormányok már törekedtek, most pedig végre valósággá vált.”
Ezt a NATO-együttműködési intézményt akkor hozták létre, amikor még úgy tűnt, hogy az európai biztonság Oroszországgal együttműködésben megvalósítható.
Hozzátette: „Azok az idők, amelyeket az oroszok inváziós döntései vezéreltek, már elmúltak. Ma Oroszországgal szemben építjük az európai biztonságot, és ez végre megtalálta intézményes kifejeződését is” – nyilatkozta a lengyel külügyminiszter.
A NATO szépen lassan beáll Ukrajna mögé
Sikorski arra is emlékeztetett, hogy Lengyelország Németországgal és Norvégiával együtt támogatást ígért Ukrajnának a PURL program keretében, amely Kijev legfontosabb szükségleteit elégíti ki. Az országok összesen 500 millió dollárt különítenek el erre a célra, amelyből – ahogy a miniszter hangsúlyozta – 100 millió dollár Lengyelország hozzájárulása.
Egymillió dollár minden centiméternyi lengyel vasúti pályaért, amelyet orosz szabotőrök robbantottak fel
– jelentette ki Sikorski. Hozzátette: ezeket az összegeket Patriot rakéták vásárlására fogják felhasználni, hogy megvédjék az ukrán városokat és erőműveket.
Egy halom szuperbombázót adtak át Oroszországnak – nincs ellenfele, porrá zúzza Zelenszkijék Trumptól kapott csodafegyverét
Magyarország áll a keletre áramló pénzek útjában
A miniszter azt is tisztázta, hogy ezek nem pótlólagos források, hanem olyan pénzek, amelyeket a lengyel kormány eredetileg az uniós kötelezettségvállalásokkal összhangban az európai védelmi költségvetésbe kívánt elkülöníteni. Ezt azonban Magyarország jelenleg blokkolja.
Hogy ez a pénz ne vesszen kárba, és Vlagyimir Putyin megállítására szolgáljon, átirányították amerikai fegyverekbe Ukrajnának
– magyarázta.
Vlagyimir Putyin és az amerikai béketárgyalások esete
Sikorski Vlagyimir Putyin szavaira is reagált, aki közvetlenül a Kremlben zajló béketárgyalások előtt bejelentette, hogy
ha Európa háborút akar Oroszországgal, akkor most készen áll.
„Oroszország sokkal gyengébb helyzetben van, mint gondoljuk. Lehet, hogy Putyin az ellenkezőjét hazudja, de bizonyos értelemben hasznos az a tény, hogy fenyegetésben vagyunk, mert így az emberek figyelmét Ukrajna támogatására irányítja” – mondta Sikorski.