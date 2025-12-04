Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter a brüsszeli NATO-miniszterek találkozója után bejelentette, hogy a NATO Oroszország-tanácsának alapító okirata már nem érvényes, amely a szervezet Oroszországgal való biztonsági együttműködését garantálta — közölte a lengyel Polsatnews.

Radoslaw Sikorski üdvözölte a tényt, hogy megszűnt a NATO és Oroszország 1997 óta létező együttműködési alapokmánya / Fotó: Aleksander Kalka / AFP

„Ez valami olyasmi, amire az egymást követő lengyel kormányok már törekedtek, most pedig végre valósággá vált.”

Ezt a NATO-együttműködési intézményt akkor hozták létre, amikor még úgy tűnt, hogy az európai biztonság Oroszországgal együttműködésben megvalósítható.

Hozzátette: „Azok az idők, amelyeket az oroszok inváziós döntései vezéreltek, már elmúltak. Ma Oroszországgal szemben építjük az európai biztonságot, és ez végre megtalálta intézményes kifejeződését is” – nyilatkozta a lengyel külügyminiszter.

A NATO szépen lassan beáll Ukrajna mögé

Sikorski arra is emlékeztetett, hogy Lengyelország Németországgal és Norvégiával együtt támogatást ígért Ukrajnának a PURL program keretében, amely Kijev legfontosabb szükségleteit elégíti ki. Az országok összesen 500 millió dollárt különítenek el erre a célra, amelyből – ahogy a miniszter hangsúlyozta – 100 millió dollár Lengyelország hozzájárulása.

Egymillió dollár minden centiméternyi lengyel vasúti pályaért, amelyet orosz szabotőrök robbantottak fel

– jelentette ki Sikorski. Hozzátette: ezeket az összegeket Patriot rakéták vásárlására fogják felhasználni, hogy megvédjék az ukrán városokat és erőműveket.

Magyarország áll a keletre áramló pénzek útjában

A miniszter azt is tisztázta, hogy ezek nem pótlólagos források, hanem olyan pénzek, amelyeket a lengyel kormány eredetileg az uniós kötelezettségvállalásokkal összhangban az európai védelmi költségvetésbe kívánt elkülöníteni. Ezt azonban Magyarország jelenleg blokkolja.

Hogy ez a pénz ne vesszen kárba, és Vlagyimir Putyin megállítására szolgáljon, átirányították amerikai fegyverekbe Ukrajnának

– magyarázta.