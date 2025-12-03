Deviza
Ez se mindennap történik: magyar cég építhet cementgyárat Afrikában, és nem ez az egyetlen beruházása – itt vannak a részletek

A líbiai Ipari és Ásványkincsek Minisztériuma közölte, hogy egy európai országban bejegyzett céggel állapodtak meg egy új cementgyár építéséről. Ez az európai ország pedig nem más, mint Magyarország.
VG
2025.12.03, 19:56
Frissítve: 2025.12.03, 20:42

A magyar Rotary International Kft. egyebek mellett innovatív cementipari projektekről tárgyalt Líbiában – közölte a Libya Herald. 

A magyar Rotary International cég építhet cementgyárat Afrikában / Fotó: Rotary

Mint kiderült, Miszráta városában aláírtak egy szándéknyilatkozatot az Ipari és Ásványkincsek Minisztériuma –amelyet a tárca termelési ügyekért, ipari övezetekért és közügyekért felelős államtitkára képviselt –, valamint a Hungarian Rotary International Company Limited, azaz a Rotary International Kft. között.

Miszráta az afrikai ország harmadik legnagyobb, dinamikusan fejlődő kereskedelmi központja.

A szándéknyilatkozat szerint a két fél megállapodott abban, hogy közös beruházási projekteket valósít meg az infrastruktúra területén, például víztisztítási és -sótalanítási projekteket és egyéb közszolgáltatásokat. Az Ipari és Ásványkincsek Minisztériuma közölte, hogy a megállapodás aláírása az elmúlt időszakban a vállalat képviselőivel tartott találkozók sorozatának folytatása. Hozzátette, hogy 

ez megerősíti a két fél szándékát, hogy a következő szakaszban közös munkakeretet alakítsanak ki

több olyan projekt tanulmányozása és megvalósítása révén, amelyek hozzájárulnak a líbiai fejlesztés támogatásához és a létfontosságú szolgáltatások javításához.

A magyar cég líbiai cementgyártásának előzményei

Először október 8-án a líbiai Ipari és Ásványkincsek Minisztériuma arról számolt be, hogy aznap a minisztérium miszrátai irodájában tartott találkozón Mustafa Al-Samou államtitkár megvitatta a Rotary International nevű magyar vállalat által benyújtott előzetes javaslatot, amely egy cementgyár építésére vonatkozott Líbiában.

Egészen pontosan a Rotary International Kft. vezetősége egyeztetett a város vezetőivel egy modern, környezetbarát technológiát alkalmazó cementgyár és egy nagyszabású tengervíz-sótalanító üzem megvalósításáról.

Hasonlóképpen, Miszráta város önkormányzata november 19-én bejelentette, hogy nyomon követte a Miszráta Szabadkereskedelmi Övezet (MFZ) által szervezett találkozót, amelynek elnöke az Ipari és Ásványi Anyagok Minisztériumának államtitkára volt, és amelyen részt vett Miszráta polgármestere, a városi tanács infrastrukturális bizottságának vezetője, a magyar konzul és a Rotary International Ltd. küldöttsége.

A megbeszélésen a felek egyetértettek abban, hogy a tervezett beruházások erősítik Miszráta ipari szerepét, miközben hozzájárulnak az alapvető szolgáltatások és az ipari infrastruktúra fejlesztéséhez.

A sótalanítólétesítmény napi 170 ezer köbméter ivóvíz és további 30 ezer köbméter ipari víz előállítására lesz képes, amely a helyi lakosság és az ipar vízellátását egyaránt biztosítja. A tárgyaláson többek között részt vett a város polgármestere, a líbiai ipari minisztérium ipari létesítményekért és ásványvagyonért felelős államtitkára, a líbiai vas és acélművek elnök-vezérigazgatója, valamint Miszráta Szabad Övezetének elnök-vezérigazgatója is.

