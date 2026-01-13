Eredményt hirdettek az Airbus-Boeing versenyben: a korona Európában maradt, de Kína és Trump az idén feboríthatja az erőviszonyokat

Zsinórban a hetedik évet is behúzta az Airbus a Boeinggel vívott csatájában, azaz tavaly is több utasszállítót adott át megrendelőinek, mint amerikai riválisa. A páneurópai repülőgépgyártó az előző évinél négy százalékkal több, összesen 793 repülőt szállított le, azaz teljesítette az év közben lefelé módosított értékesítési tervét.

A legnagyobb modellből, az Airbus A350-esből tavaly 57 darabot szállítottak le / Fotó: VanderWolf Images / Shutterstock

Az eredeti cél 820 repülő átadása lett volna, ezt azonban az év végén a géptörzsek paneljeit gyártó spanyol beszállítójuknál fellépett nehézségek miatt 790-re kellett redukálniuk.

Végül ezt sikerült hárommal "túlszárnyalniuk", de ez is bőségesen elég volt ahhoz, hogy megőrizzék a koronájukat, hiszen a Boeing fizikailag képtelen volt olyan decembert produkálni, amivel a kettejük között november végén meglévő 256 darabos különbséget eltüntesse. A Boeing ma teszi közzé éves szállítási statisztikáját, november végén még csak 537 darab leszállításánál tartottak.

Hetedik éve ül már a trónon az Airbus

Az Airbus a 2019-ben vette át a vezetést, az akkori 863 darabos éves csúcsát azonban azóta sem tudta megdönteni, aminek az okát semmiképp sem a keresleti tényezőkben kell keresni. Az ugyanis folyamatosan és dinamikusan nő, olyannyira, hogy a globális piacot uraló kép gyártó több mint egy évtizedre előre ki van bélelve megrendelésekkel, s ahogy a flottacserék időpontja egyre közeleg, úgy lesz egyre hosszabb a várólistájuk.

Az Airbus tavaly ezer új megrendelést kapott, míg a lemondásokkal csökkentett nettó rendelésállomány 889 darabbal nőtt.

Mindkét adat magasabb az egy évvel korábbinál. Hozzá kell tenni, hogy az elmúlt négy évből háromban az Airbus nem tudta teljesíteni az év elején kitűzött szállítási célszámait, jóllehet a különbség a terv és a teljesítés között folyamatosan csökkent. A két gigász verseny ekkor a következőképp alakult

2022 - Airbus: 676 – Boeing: 480

- Airbus: 676 – Boeing: 480 2023 - Airbus: 735 – Boeing: 528

- Airbus: 735 – Boeing: 528 2024 - Airbus: 756 – Boeing: 348

- Airbus: 756 – Boeing: 348 2025 - Airbus: 793 – Boeing: 538+

Az új üzletek közül az Airbus decemberben több tucat megrendelést kapott Kínából, bár ezek elmaradtak a korábbi reményektől, miszerint akár 500 repülőgépre szóló gigantikus üzletet köthetnek. A kínaiak egyelőre jegelik a témát, ami az Amerikával és az Európai Unióval folytatott kereskedelmi tárgyalásokon is rendszerint a terítéken szerepel.