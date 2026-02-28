Deviza
Hyperloop
közlekedés
vonat

Képeken a futurisztikus vonatok, amelyekkel akár 1000 kilométer/órás sebességgel is száguldhatnánk

A legújabb vasúti projekt elképesztő száguldást tehet lehetővé. Az úgynevezett hyperloop technológiának köszönhetően Londonból Párizsba mindössze 21 percig tartana az út, míg Amszterdamba mindössze 22 perc alatt juthatnánk el.
VG
2026.02.28, 13:58
Frissítve: 2026.02.28, 14:33

Egy innovatív projektnek köszönhetően mindörökre megváltozhat a vasúti közlekedés – számolt be róla a Mirror. Összehasonlításképpen, jelenleg a leggyorsabb vonatút Londonból Párizsba két óra 16 percet vesz igénybe, ha azonban a hyperloop technológival működő projekt megvalósulna, abban az esetben ugyanez az út mindössze 21 percig tartana.

A hyperloop vonatokat tesztelik a hollandiai Veendamban található Európai Hyperloop Központban (EHC) Fotó: JASPAR MOULIJN / AFP
A hyperloop vonatokat tesztelik a hollandiai Veendamban található Európai Hyperloop Központban (EHC) / Fotó: JASPAR MOULIJN / AFP

Sikeres hyperlooptesztek történtek

A hyperloop egy alacsony nyomású csőrendszerben közlekedő kapszulákból álló koncepció. Az utasfülkék mágneses lebegtetéssel és minimális légellenállással haladnának, elméletileg akár közel 1000 kilométer/órás sebességgel. A technológia nem új, 2013-ban került a figyelem középpontjába, amikor Elon Musk közzétett egy tanulmányt egy hyperlooppal operáló lehetséges közlekedési rendszerről. A futurisztikus terv most azonban valósággá is válhat, európai mérnökök ugyanis már a sikeres teszteken is túl vannak. A hollandiai Veendamban található Európai Hyperloop Központban (EHC) egy 420 méteres tesztcsőben vizsgálják a technológia működését. Noha a tesztek során eddig mindössze 88 kilométer/órás sebességet értek el, a szakemberek szerint ez akár 960 kilométer/órára is növelhető.

A The Telegraph beszámolója szerint a hyperloopkapszulákban történő száguldás olyan élmény, mintha repülnénk a vonatozás helyett. A Hyperloop Center Veendam ügyvezető igazgatója, Kees Mark a Telegraphnak elmondta: „Az a gondolat, hogy kevesebb mint egy óra múlva Párizsban kávézhatunk, hatalmas mérföldkő lenne a közlekedésben.”

Opening of the Hyperloop test track
Fotó: PETER KNEFFEL
Opening of the Hyperloop test track
Fotó: PETER KNEFFEL

Még hosszú út áll előttünk az ultragyors közlekedésig

A hyperloopkoncepció ugyanakkor még számos technikai nehézséggel néz szembe. 2023-ban az Egyesült Államokban a Virgin Hyperloop biztonsági aggályok, bonyolult szabályozási folyamat és jelentős pénzügyi nehézségek miatt állította le az utasszállítást. A projekt egyik ismert befektetője, Richard Branson is visszalépett, miután a vállalat nem érte el a kitűzött 1100 kilométer/órás célt. Az első, emberekkel végzett teszt során „csupán” körülbelül 275 kilométer/órás sebességet sikerült elérniük.

Ez alapján tehát még évekbe telhet, mire a közlekedési mód bevezetésre kerül.

További képek az Origo oldalán láthatók.

