Az elmúlt órákban Izrael csapásokat mért iráni célpontokra. Az esetleges válaszcsapások és további katonai műveletek előrejelezhetetlensége miatt kérünk mindenkit, hogy a térségbe tervezett utazását halassza el – szólította fel a magyarokat Szijjártó Péter a Facebook-oldalán.

Szijjártó Péter felszólította a magyarokat: senki ne utazzon Iránba vagy Izraelbe / Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Arra kérünk minden Izraelben és Iránban tartózkodó magyar állampolgárt, hogy haladéktalanul regisztráljon konzuli védelemre.

Akik Izraelben tartózkodnak az alábbi vészhelyzeti számot hívhatják: +972585003928

Az Iránban tartózkodók pedig a Külügyminisztérium központi call centerén tudnak segítséget kérni: 003680368036

Szijjártó Péter ezt azután tette közzé, hogy telefonon beszélt Gideon Sa’ar izraeli külügyminiszterrel, aki tájékoztatást adott számára az elmúlt órák eseményeiről.

Mint a Világgazdaság is beszámolt róla, Izrael és az Egyesült Államok légi csapásokat hajtott végre Iránban szombat hajnalban. Az iráni válasz hamar megérkezett: visszatámadott az izraeli területekre. A zsidó állam már a műveletek elején szükségállapotot hirdetett, számítva az iráni megtorlásra.

„Röviddel ezelőtt az ország több területén megszólaltak a szirénák, miután azonosították az Iránból Izrael Állam felé indított rakétákat. Jelenleg az izraeli légierő a fenyegetések elfogásán és – szükség esetén – azok megsemmisítésén dolgozik a veszély elhárítása érdekében” – közölte az izraeli hadsereg.

A védelem nem teljes körű, ezért elengedhetetlen, hogy a lakosság továbbra is tartsa be a Polgári Védelmi Parancsnokság iránymutatásait

– tették hozzá.

A hadsereg üzenete szerint „a biztonsági helyzet miatt” a civileknek tisztában kell lenni vele, mi a közelükben az optimális védett menedékhely, és kerülniük kell a nem létfontosságú utazásokat.