Szijjártó Péter felszólította a magyarokat: senki ne utazzon Iránba vagy Izraelbe

Az Izrael és Irán között kitört háború miatt a magyar kormány arra kéri a térségbe készülőket, hogy halasszák el utazásukat. Szijjártó Péter ezt azután mondta, hogy telefonon egyeztetett izraeli kollégájával. A külügyminiszter konzuli regisztrációra szólította fel az Izraelben és Iránban tartózkodó magyar állampolgárokat.
Németh Anita
2026.02.28, 11:04
Frissítve: 2026.02.28, 11:58

Az elmúlt órákban Izrael csapásokat mért iráni célpontokra. Az esetleges válaszcsapások és további katonai műveletek előrejelezhetetlensége miatt kérünk mindenkit, hogy a térségbe tervezett utazását halassza el – szólította fel a magyarokat Szijjártó Péter a Facebook-oldalán.

Szijjártó Péter felszólította a magyarokat: senki ne utazzon Iránba vagy Izraelbe Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter felszólította a magyarokat: senki ne utazzon Iránba vagy Izraelbe / Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Arra kérünk minden Izraelben és Iránban tartózkodó magyar állampolgárt, hogy haladéktalanul regisztráljon konzuli védelemre.

  • Akik Izraelben tartózkodnak az alábbi vészhelyzeti számot hívhatják: +972585003928
  • Az Iránban tartózkodók pedig a Külügyminisztérium központi call centerén tudnak segítséget kérni: 003680368036

Szijjártó Péter ezt azután tette közzé, hogy telefonon beszélt Gideon Sa’ar izraeli külügyminiszterrel, aki tájékoztatást adott számára az elmúlt órák eseményeiről.

Mint a Világgazdaság is beszámolt róla, Izrael és az Egyesült Államok légi csapásokat hajtott végre Iránban szombat hajnalban. Az iráni válasz hamar megérkezett: visszatámadott az izraeli területekre. A zsidó állam már a műveletek elején szükségállapotot hirdetett, számítva az iráni megtorlásra.

„Röviddel ezelőtt az ország több területén megszólaltak a szirénák, miután azonosították az Iránból Izrael Állam felé indított rakétákat. Jelenleg az izraeli légierő a fenyegetések elfogásán és – szükség esetén – azok megsemmisítésén dolgozik a veszély elhárítása érdekében” – közölte az izraeli hadsereg.

A védelem nem teljes körű, ezért elengedhetetlen, hogy a lakosság továbbra is tartsa be a Polgári Védelmi Parancsnokság iránymutatásait

– tették hozzá.

A hadsereg üzenete szerint „a biztonsági helyzet miatt” a civileknek tisztában kell lenni vele, mi a közelükben az optimális védett menedékhely, és kerülniük kell a nem létfontosságú utazásokat.

 

