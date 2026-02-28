Deviza
A Wizz Air azonnali hatállyal törölte járatait Izraelbe és több közel-keleti célállomásra

A közel-keleti háború miatt a Wizz Air azonnali hatállyal felfüggesztette izraeli, dubaji, abu-dzabi, szaúd-arábiai és ammani járatait. A Wizz Air órákkal azután hozott erről döntést, hogy Izrael és az Egyesült Államok csapásokat mért Iránra, amely válaszul izraeli és amerikai célpontokat támadott szombaton.
Németh Anita
2026.02.28, 12:35
Frissítve: 2026.02.28, 12:52

A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt a Wizz Air azonnali hatállyal felfüggesztette minden izraeli, dubaji, abu-dzabi és ammani járatát. Az intézkedés legalább március 7-ig érvényben marad. A légitársaság a szaúd-arábiai járatait is azonnali hatállyal felfüggesztette, amelyek legkorábban március 3-án indulatnak újra – közölte a légitársaság szombaton, órákkal azután, hogy Izrael és az Egyesült Államok megtámadták Iránt, ami viszonozta a légi csapások izraeli területek és a közelben állomásozó amerikai haditengerészet felé is. 

A közel-keleti háború miatt a Wizz Air azonnali hatállyal felfüggesztette izraeli, dubaji, abu-dzabi és ammani járatait. Diverse aircraft landing at Barcelona Airport wizz air
A közel-keleti háború miatt a Wizz Air azonnali hatállyal felfüggesztette izraeli, dubaji, abu-dzabi és ammani járatait / Fotó: NurPhoto via AFP

A Wizz Air Magyarország közleménye szerint a légitársaság külső szakértők bevonásával folyamatosan elemzi a biztonsági helyzetet, állandó kapcsolatban áll a helyi és nemzetközi légi közlekedési, biztonsági és kormányzati szervezetekkel. Az üzemeléssel kapcsolatos döntéseket folyamatosan felülvizsgálja és menetrendjét az aktuális helyzethez alakítja.

A légitársaság köszöni érintett utasai megértését, őket a haza- és kijutási lehetőségekről az ügyfélszolgálat közvetlenül értesíti – zárták közleményüket.

Az iraki, az iráni és az izraeli légteret lezárták a polgári közlekedés előtt. Az Egyesült Arab Emírségek „részleges és átmeneti" légtérzárat jelentett be, és hasonló lépést tett Szíria, Kuvait és Katar is. Doha a tengeri forgalom korlátozásáról is döntött.

A Wizz Air nincs egyedül a járattörlésekkel, számos más légitársaság is bejelentette, hogy azonnali hatállyal beszünteti tevékenységét a közel-keleti térségben.

Így döntött többek között az Air France KLM, a Lufthansa, a Turkish Airlines, a Qatar Airways és a Virgin Atlantic is.

A Flightradar24 járatkövető szolgáltatás térképei alapján az iráni és iraki légtér szombat délelőtt gyakorlatilag üres volt. 

Szombat reggel kitört a háború Iránban, bombázzák Teheránt, megelőző csapást mért a perzsa államra Izrael és Amerika

Mint lapunk beszámolt róla, Izrael és az Egyesült Államok légi csapásokat hajtott végre Iránban szombat hajnalban. Az iráni válasz hamar megérkezett: visszatámadott az izraeli területekre. A zsidó állam már a műveletek elején szükségállapotot hirdetett, számítva az iráni megtorlásra.

Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter konzuli regisztrációra szólította fel az Izraelben és Iránban tartózkodó magyar állampolgárokat, és arra kérte a térségbe készülőket, hogy halasszák el az utazásukat.

