Orbán Viktor tiszta vizet öntött a pohárba: jelentős energiaáremelés fenyeget minket – kétszeres bűnt követtek el Magyarország ellen

„Jelenleg 230 ezer hadrendbe állított digitális harcosunk van, akik bármikor, bárhol hajlandóak kiállni” – fogalmazott Orbán Viktor Esztergomban a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásán.

Hozzátette, hogy a hátralévő hetekben a szimpatizánsok közül „mindenki végezze el azt a melót, amit vállalt” és akkor „lefogjuk tolni a pályáról” az ellenfelet.

Arról is beszélt Esztergomban, hogy hármasával építik az ipari centrumokat:

így jött létre a Nyíregyháza-Debrecen-Miskolc, Szeged-Békéscsaba-Kecskemét, illetve Komárom, Fehér és Győr-Moson Sopron vármegyéből álló ipari övezet.

Azt is mondta, hogy a helyiek ezen rengeteget nyertek: az elmúlt 10 évben Komárom-Esztergom vármegye ipari teljesítménye háromszorosára nőtt. Ebből az is következett, hogy a 4,8 százalékos munkanélküliség lement 2,5 százalékra a vármegyében.

„Mi is tettünk ehhez hozzá valamit, mert idehoztunk ebbe a megyében 146 nagyberuházást, ehhez adtunk 160 milliárd forintnyi támogatást, létrehoztunk 13 500 új munkahelyet, és a Covid idején megvédtünk 24 ezer gyári munkahelyet” – tette hozzá.

A miniszterelnök kijelentette, hogy az iparnak van jövője, hozzátette, hogy „a legjobban teszik az itteni fiatalok, hogyha szakmunkásságot megbecsülik, és minél többen akarnak jó szakmunkásokká válni, abban lesz a biztos jövő”.

Energiaveszély fenyegeti Magyarországot

A fontos energetikai létesítmények védelméről elmondta, hogy eddig csak a rendőrök és a katasztrófa védelem dolgozott a létesítmnyeknél, most már kint vannak a katonák is. Megerősítették védelmet Pakson is, Kelet-Magyarországnál vannak létesítmények, amelyekre a védelmét el kellett rendelni.

Arról is beszélt, hogy Irán a világ egyik legnagyobb kőolajtermelője. Kína olaj ellátásának 15 százalékáért felelős.

„És ott még van egy szoros, amin keresztül nemcsak az iráni, hanem a többi arab ország olaját is kiviszik a világpiacra tankereken. Azt le lehet zárni, vagy a háború miatt elzáródhat. Ez azt jelenti, hogy

fenyeget bennünket most délután, ha itt végezte, megy a védelmi tanácsülésre, hogy a veszély pontos mértékét fölmérjük, de fenyeget egy jelentős világpiaci energiaár-emelkedés”

