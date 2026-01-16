Történelmi bejelentés: Lázár János üzent a MÁV-dolgozóknak – már csak pár napot kell várni

Az utasok kevesebbet fizetnek, a MÁV-osok többet keresnek – így foglalta össze Lázár János építési és közlekedési miniszter a szaktárca élén eltöltött időszakot a közlekedésinfón.

Lázár János üzent a MÁV-dolgozóknak / Fotó: Lázár János / Facebook

A miniszter köszönetet mondott a MÁV csoport dolgozóinak, akik korábban rossz anyagi körülmények között végezték a munkájukat.

Jelenleg 5500 ember dolgozik a közútnál, a MÁV-nál és a Volánnal pedig 49 ezren. Amikor átvette a tárca irányítását, a keresetük nem érte el a nemzetgazdasági átlagkeresetet, ma az átlagkeresetük 710 ezer forint, ezzel hosszú évek után elérték, hogy a nemzetgazdasági átlagkereset fölött dolgoznak a MÁV-nál.

Jelezte azt is, hogy felülvizsgálják a MÁV-val kötött bérmegállapodást, ennek oka az idei 11 százalékos minimálbér-emelés, ami jóval magasabb, mint az idei évre rögzített 4,7 százalékos emelés.

Nem zárkózom el attól, hogy nagyon jelentős béremelést kapjanak a dolgozók

– mondta a miniszter, aki szerint az sincs kizárva, hogy két számjegyű lesz a MÁV és a Volán csoportban a béremelés mértéke. Azt szeretné, ha a bérelőnyük megmaradna, a menedzsmentet is abba az irányba tereli, hogy nagyobb vállalást tegyen.

A miniszter már korábban is jelezte, hogy a dolgozók éves átlagjövedelme a tárca átvétele óta jelentősen nőtt: 6,3 millió forintról 9,5 millió forintra emelkedett.

A Vasutasok Szakszervezetének elnöke, Meleg János szerint az elmúlt évtizedekhez képest példaértékű a munkaügyi kapcsolat a miniszter irányítása alatt. „Minden szakszervezet megerősítette, hogy az elmúlt időszak megállapodásai be lettek tartva, a miniszter pedig túlteljesítette a vállalásokat a jövedelmek terén” – fogalmazott.

Lázár arról is beszélt, hogy a hároméves bérmegállapodás és a történelmi munkabéke azt jelzi, hogy a MÁV-Volán csoport hosszú távon is biztosítja a dolgozók jólétét, és a miniszter politikája a munkaadó és a szakszervezetek együttműködésén alapul.

Az építési és közlekedési miniszter a Facebook-oldalán pénteken úgy fogalmazott, hogy

a MÁV-osok az idei évtől még többet kapnak majd.

„Hétfőn minden számra fény derül” – olvasható a posztban.