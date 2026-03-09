Ursula von der Leyen megüzente: inkább kirekesztünk több EU-tagállamot, mint hogy Zelenszkij ne kapjon pénzt

Határvonalakat lépett át hétfőn Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy uniós krízis küszöbén. A blokk energiaproblémáját végletekig feszítő iráni konfliktus közepette kiadta az utasítást az uniós nagyköveteknek, hogy Ukrajna érdekeit emeljék az EU-tagországoké fölé, és ne feszélyezzék őket tovább a szabályalapú világrend normái.

Ursula von der Leyen világossá tette, hogy nem áll az EU-tagok mellé Ukrajnával szemben – nem tette magyar fegyverhordozója sem / Fotó: NurPhoto via AFP

Az uniós nagykövetek éves konferenciája egyébként is kiemelt esemény, most ráadásul az olaj- és gázcsapokat elzáró közel-keleti konfliktus közepette tartották, kulcspillanatokban, amelyek újabb uniós energiaválságot vezethetnek be.

Von der Leyen pillanatokig sem hagyott kétséget: hatalomépítése eljutott addig a fokig, amikor már saját magát tekinti az EU-külügyek irányítójának. A pénzügyekben a magyarok és a lengyelek „megregulázásával” már elkezdték csúcsra helyezését, és folytatnák a szabályok átalakítását, a közös hadsereget pedig Ukrajnában építenék fel.

Az oroszokkal négy éve háborúzó Ukrajna a magyar választás elé időzítve elzárta az orosz olajat a magyaroknak és a szlovákoknak szállító Barátság-olajvezetéket, Budapest és Pozsony pedig erre világossá tették: ellenintézkedések sora jön, többek közt blokkolják a Kijev pénzelését célzó 90 milliárd eurós hitelfelvételt, amit 24 másik EU-tagállam tervez.

A bizottsági elnök – akinek uniós és magyar támogatói nyíltan a magyar kormány elmozdítására törekednek – világossá tette, kivel van: a Kijev által megzsarolt EU-tagokkal, vagy Ukrajnával. Az utóbbival.

Ursula von der Leyen leszögezte: az EU rössel kiáll tagjaiért, példát is hozott (de nem mi vagyunk)

A bizottsági elnök beszédének fő gondolata – ami nem új, hiszen Donald Trump amerikai elnökkel hivatalba lépése óta szembehelyezkedett a brüsszeli elit –, hogy az EU-nak mindenki mástól függetlenítve, magának kell megvédenie érdekeit.

Konkrét példát is hozott, egy olyat, amelyben Brüsszel az Egyesült Államokkal és személyesen Trumppal szegült szembe az év elején:

Határozottan kiálltunk, amikor tagállamainkat kihívás érte – például Dánia mellett a Grönlanddal kapcsolatos ügyben. Befektetünk demokratikus ellenálló képességünk erősítésébe itthon, hogy ellensúlyozzuk a külföldi információmanipulációt. És mindenekelőtt elindítottunk egy generációs jelentőségű projektet: az európai függetlenséget.

Ha már Grönland szóba került, joggal várhatjuk, hogy valahol a beszéd során előkerül a másik konfliktus, amely nem egy, hanem több EU-tagállam energiabiztonságát és üzemanyagárait érinti súlyosan: egy unión kívüli állam, Ukrajna elzárta a Barátság-vezetéket, egy másik – Horvátország – pedig nem hajlandó átengedni a magyar és szlovák tulajdonú orosz tengeri szállítmányokat.