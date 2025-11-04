Felcsillantak az első reménysugarak az európai autóipar számára, talán mégsem darálja be őket a konkurencia

Az európai autógyártók jövőre közelebb kerülhetnek a fellendüléshez, miután 2025-ben egymást érték a profitfigyelmeztetések. A költségcsökkentések és az átalakítási tervek hatására az elemzők elkezdték emelni a nyereségre vonatkozó előrejelzéseiket.

Elektromos Renault R5 a Párizsi Autószalonon – az európai autógyártók egyre több megfizethető elektromos modellt dobnak piacra / Fotó: AFP

A Bloomberg Intelligence (BI) adatai szerint a Stoxx Europe 600 autóipari index 2026-ban és 2027-ben jelentős növekedésre számíthat az egy részvényre jutó nyereségben (EPS). Laurent Douillet, a BI stratégája szerint az idei év „valószínűleg a mélypont” a szektor eredményessége szempontjából, mivel

az új elektromosjármű-támogatások,

a költségcsökkentő intézkedések és

a stratégiai átalakítások javítják a kilátásokat – írja a Bloomberg.

Az európai autógyártók több fronton is nehézségekkel szembesültek 2025-ben

Az év során a vállalatok egyszerre küzdöttek belső problémákkal és külső kihívásokkal – többek között az amerikai vámokkal, a gyenge kínai kereslettel, a kínai gyártók agresszív versenyével és az elektromos autók piacának lassulásával.

A luxusautó-gyártó Porsche idén négyszer is csökkentette várható profitjára vonatkozó előrejelzését, miután mérsékelte elektromosautó-terveit.

A Stellantis NV (a Jeep anyavállalata) több milliárd eurós egyszeri leírásokat hajtott végre, miközben termékpalettáját és amerikai gyártását is átalakította.

A Renault pedig 9,5 milliárd euró veszteséget könyvelt el a Nissan Motorban lévő részesedésének számviteli átértékelése miatt.

A helyzetet tovább nehezítette a Nexperia csipgyártó alkatrészhiánya, amely a Hollandia és Kína közötti politikai patthelyzetbe keveredett. A Volkswagen figyelmeztetett arra, hogy pénzügyi céljainak elérése a félvezető-ellátás folytonosságától függ, mivel jelenleg csak egy hétre elegendő csipkészlettel rendelkezik németországi gyáraiban.

Az autógyártás tempója mindig a leglassabban érkező alkatrésztől függ

– mondta Ross MacDonald, a Citigroup elemzője, hozzátéve, hogy a Nexperia-probléma a negyedik negyedévben további fennakadásokat okozhat.

A kilábalás apró jelei

Noha a szektor alapjai továbbra is törékenyek, és az amerikai és kínai piacokon is gyengeség jelei mutatkoznak, Douillet szerint a helyzet javulni kezdhet.

Az autógyártók 3 milliárd eurónyi új németországi elektromosautó-támogatásra számíthatnak 2029-ig, miközben a költségcsökkentési intézkedések és a modellpaletta átalakítása 2026-ban kezdheti meghozni gyümölcsét.

A Porsche – amely a gyenge kínai kereslettel, ellátásilánc-problémákkal és csökkenő EV-kereslettel küzd – legutóbbi eredményeiben már arra utalt, hogy a legnehezebb időszak mögöttük van. Bár a Porsche sokáig küzdött a kínai értékesítés visszaesésével és az elektromosautó-stratégia újrapozicionálásával, úgy véljük, ennek nagy része már lezárult” – mondta Harald Hendrikse, a Citigroup elemzője, aki 2026-ra jelentős eredményjavulást vár.

A Volkswagen, amely 2,7 milliárd eurós goodwill-leírást könyvelt el a Porsche-stratégia miatt, a harmadik negyedévben erős pénzáramot és nyereséghányadot jelentett, ami növelte a befektetői bizalmat. A vállalat szerint az USA és Kína közötti kereskedelmi feszültség enyhülése „pozitív jel” lehet a Nexperia-csipek szállításának újraindítására. „Ez az eredmény – minden kétség ellenére – meggyőző bizonyítékot szolgáltat a vállalat erejére” – mondta Tim Rokossa, a Deutsche Bank elemzője, hozzátéve, hogy az új modellek és a költségmegtakarítások támogatni fogják a „nagyon is szükséges” készpénztermelést.

A Mercedes-Benz megtartotta előrejelzését, és 2 milliárd eurós részvény-visszavásárlási programot indított, miközben költségcsökkentéssel igyekszik megőrizni nyereségességét.

A Stellantis értékesítései pedig javulást mutatnak Észak-Amerikában, ahol a vállalat újra az SUV-modellekre összpontosít.

Növekvő eladások az öreg kontinensen

Az optimizmust erősíti az is, hogy az európai autóeladások szeptemberben már harmadik egymást követő hónapban emelkedtek. A vámokkal kapcsolatos aggodalmak csillapodása és az átalakítási törekvések eredményei pedig jó előjeleket mutatnak 2026-ra. Az Európai Autógyártók Szövetsége szerint

a vásárlók egyre több megfizethető, európai elektromos modell közül választhattak.

Szeptemberben az új járművek regisztrációja 11 százalékkal nőtt az előző év gyenge teljesítményéhez képest, elérve az 1,24 millió darabot.

Az eladások mind az öt legnagyobb európai piacon emelkedtek, az Egyesült Királyságban és Németországban pedig különösen erős, 14, illetve 13 százalék növekedést mértek.

A teljesen elektromos és plug-in hibrid járművek értékesítése egyharmaddal ugrott meg, amit a megfizethetőbb modellek – például a Volkswagen AG Skoda Elroq crossovere és a Renault SA R5 kompakt autója – iránti erős kereslet hajtott. A tömegesen elérhető modellek szélesebb kínálata segítette az európai gyártókat abban, hogy tartsák a lépést a kínai versenytársakkal, akik egyre aktívabban terjeszkednek a régióban.