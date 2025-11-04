Felcsillantak az első reménysugarak az európai autóipar számára, talán mégsem darálja be őket a konkurencia
Az európai autógyártók jövőre közelebb kerülhetnek a fellendüléshez, miután 2025-ben egymást érték a profitfigyelmeztetések. A költségcsökkentések és az átalakítási tervek hatására az elemzők elkezdték emelni a nyereségre vonatkozó előrejelzéseiket.
A Bloomberg Intelligence (BI) adatai szerint a Stoxx Europe 600 autóipari index 2026-ban és 2027-ben jelentős növekedésre számíthat az egy részvényre jutó nyereségben (EPS). Laurent Douillet, a BI stratégája szerint az idei év „valószínűleg a mélypont” a szektor eredményessége szempontjából, mivel
- az új elektromosjármű-támogatások,
- a költségcsökkentő intézkedések és
- a stratégiai átalakítások javítják a kilátásokat – írja a Bloomberg.
Az európai autógyártók több fronton is nehézségekkel szembesültek 2025-ben
Az év során a vállalatok egyszerre küzdöttek belső problémákkal és külső kihívásokkal – többek között az amerikai vámokkal, a gyenge kínai kereslettel, a kínai gyártók agresszív versenyével és az elektromos autók piacának lassulásával.
- A luxusautó-gyártó Porsche idén négyszer is csökkentette várható profitjára vonatkozó előrejelzését, miután mérsékelte elektromosautó-terveit.
- A Stellantis NV (a Jeep anyavállalata) több milliárd eurós egyszeri leírásokat hajtott végre, miközben termékpalettáját és amerikai gyártását is átalakította.
- A Renault pedig 9,5 milliárd euró veszteséget könyvelt el a Nissan Motorban lévő részesedésének számviteli átértékelése miatt.
A helyzetet tovább nehezítette a Nexperia csipgyártó alkatrészhiánya, amely a Hollandia és Kína közötti politikai patthelyzetbe keveredett. A Volkswagen figyelmeztetett arra, hogy pénzügyi céljainak elérése a félvezető-ellátás folytonosságától függ, mivel jelenleg csak egy hétre elegendő csipkészlettel rendelkezik németországi gyáraiban.
Az autógyártás tempója mindig a leglassabban érkező alkatrésztől függ
– mondta Ross MacDonald, a Citigroup elemzője, hozzátéve, hogy a Nexperia-probléma a negyedik negyedévben további fennakadásokat okozhat.
A kilábalás apró jelei
Noha a szektor alapjai továbbra is törékenyek, és az amerikai és kínai piacokon is gyengeség jelei mutatkoznak, Douillet szerint a helyzet javulni kezdhet.
Az autógyártók 3 milliárd eurónyi új németországi elektromosautó-támogatásra számíthatnak 2029-ig, miközben a költségcsökkentési intézkedések és a modellpaletta átalakítása 2026-ban kezdheti meghozni gyümölcsét.
- A Porsche – amely a gyenge kínai kereslettel, ellátásilánc-problémákkal és csökkenő EV-kereslettel küzd – legutóbbi eredményeiben már arra utalt, hogy a legnehezebb időszak mögöttük van. Bár a Porsche sokáig küzdött a kínai értékesítés visszaesésével és az elektromosautó-stratégia újrapozicionálásával, úgy véljük, ennek nagy része már lezárult” – mondta Harald Hendrikse, a Citigroup elemzője, aki 2026-ra jelentős eredményjavulást vár.
- A Volkswagen, amely 2,7 milliárd eurós goodwill-leírást könyvelt el a Porsche-stratégia miatt, a harmadik negyedévben erős pénzáramot és nyereséghányadot jelentett, ami növelte a befektetői bizalmat. A vállalat szerint az USA és Kína közötti kereskedelmi feszültség enyhülése „pozitív jel” lehet a Nexperia-csipek szállításának újraindítására. „Ez az eredmény – minden kétség ellenére – meggyőző bizonyítékot szolgáltat a vállalat erejére” – mondta Tim Rokossa, a Deutsche Bank elemzője, hozzátéve, hogy az új modellek és a költségmegtakarítások támogatni fogják a „nagyon is szükséges” készpénztermelést.
- A Mercedes-Benz megtartotta előrejelzését, és 2 milliárd eurós részvény-visszavásárlási programot indított, miközben költségcsökkentéssel igyekszik megőrizni nyereségességét.
- A Stellantis értékesítései pedig javulást mutatnak Észak-Amerikában, ahol a vállalat újra az SUV-modellekre összpontosít.
Növekvő eladások az öreg kontinensen
Az optimizmust erősíti az is, hogy az európai autóeladások szeptemberben már harmadik egymást követő hónapban emelkedtek. A vámokkal kapcsolatos aggodalmak csillapodása és az átalakítási törekvések eredményei pedig jó előjeleket mutatnak 2026-ra. Az Európai Autógyártók Szövetsége szerint
a vásárlók egyre több megfizethető, európai elektromos modell közül választhattak.
- Szeptemberben az új járművek regisztrációja 11 százalékkal nőtt az előző év gyenge teljesítményéhez képest, elérve az 1,24 millió darabot.
- Az eladások mind az öt legnagyobb európai piacon emelkedtek, az Egyesült Királyságban és Németországban pedig különösen erős, 14, illetve 13 százalék növekedést mértek.
A teljesen elektromos és plug-in hibrid járművek értékesítése egyharmaddal ugrott meg, amit a megfizethetőbb modellek – például a Volkswagen AG Skoda Elroq crossovere és a Renault SA R5 kompakt autója – iránti erős kereslet hajtott. A tömegesen elérhető modellek szélesebb kínálata segítette az európai gyártókat abban, hogy tartsák a lépést a kínai versenytársakkal, akik egyre aktívabban terjeszkednek a régióban.