Brüsszel csúnyán lebukott: szürreális terv szivárgott ki, hogy élheti túl Zelenszkij Orbán Viktor vétóját – így menti meg az EU Ukrajnát

Aki szerint választási propaganda, hogy Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij összejátszik Magyar Péter érdekében, az olvassa a Politico európai kiadását. A Brüsszel-gyűlölettel igazán nem vádolható brüsszeli lap kerek perec megírja: erről van szó. Arról is értesült, hogy segítenének az ukrán elnöknek túlélni, ha a megbuktatandó Orbán Viktor magyar miniszterelnök ígérete szerint blokkolja az Ukrajnának juttatandó 90 milliárd eurós EU-hitelfelvételt. Készüljünk fel azonban arra, hogy ha a háttér igaz is, a kiszivárogtatott megoldás szürreális, enyhébben szólva: nem igazán áll össze.

Ukrajna EU-hitelfelvétele múlik a magyar vétón, megvan hát a mesterterv (nem az, hogy indítsák újra a Barátságot) / Fotó: NurPhoto via AFP

Először nézzük meg mit ír a lap arról, hogy ki kivel játszik össze, aztán azt, hogy milyen megoldásról hallottak.

Az előbbi, szó szerint:

A számítás Kijevben és Brüsszelben egyaránt az, hogy ha Orbán elveszíti a választást, az ellenzéki vezető Magyar Péter hajlandóbb lehet jóváhagyni az Ukrajnának nyújtandó hitelt, különösen akkor, ha a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték problémája megoldódik, vagy ha Magyarország valamilyen más ösztönzőt kap az EU-tól

– mondta három diplomata a cikk szerint.

Ehhez mindjárt némi háttérmagyarázat szükségeltetik. Ukrajnának újra kéne indítani a lezárt vezetéket? Dehogy.

Hogy függ össze Ukrajna EU-hitelfelvétele és a Barátság kőolajvezeték lezárása?

Habár a Barátság-botrány elég jól ismert, annyi történt, hogy a magyar választási kampányra időzítve háborús kárra hivatkozva Kijev leállította az orosz szállításokat Közép-Európába a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A magyarok és szlovákok tiltakozása ellenére szakértőket nem engednek oda. Brüsszelnek csak egy szavába kerülne rákényszeríteni őket a megoldásra, de nem teszik, holott Európa amúgy is energiaválságtól fuldokol az iráni konfliktus miatt.

Orbán Viktor – Robert Fico szlovák miniszterelnök által megtámogatva – azt ígérte: a zsarolásnak nem engedünk, letörjük a horvátok által déli irányból is megtámogatott olajblokádot, blokkoljuk az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitelfelvételt, és Ukrajna előbb fogy ki a pénzből, mint mi az üzemanyagból.