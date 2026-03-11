Brüsszel csúnyán lebukott: szürreális terv szivárgott ki, hogy élheti túl Zelenszkij Orbán Viktor vétóját – így menti meg az EU Ukrajnát
Aki szerint választási propaganda, hogy Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij összejátszik Magyar Péter érdekében, az olvassa a Politico európai kiadását. A Brüsszel-gyűlölettel igazán nem vádolható brüsszeli lap kerek perec megírja: erről van szó. Arról is értesült, hogy segítenének az ukrán elnöknek túlélni, ha a megbuktatandó Orbán Viktor magyar miniszterelnök ígérete szerint blokkolja az Ukrajnának juttatandó 90 milliárd eurós EU-hitelfelvételt. Készüljünk fel azonban arra, hogy ha a háttér igaz is, a kiszivárogtatott megoldás szürreális, enyhébben szólva: nem igazán áll össze.
Először nézzük meg mit ír a lap arról, hogy ki kivel játszik össze, aztán azt, hogy milyen megoldásról hallottak.
Az előbbi, szó szerint:
A számítás Kijevben és Brüsszelben egyaránt az, hogy ha Orbán elveszíti a választást, az ellenzéki vezető Magyar Péter hajlandóbb lehet jóváhagyni az Ukrajnának nyújtandó hitelt, különösen akkor, ha a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték problémája megoldódik, vagy ha Magyarország valamilyen más ösztönzőt kap az EU-tól
– mondta három diplomata a cikk szerint.
Ehhez mindjárt némi háttérmagyarázat szükségeltetik. Ukrajnának újra kéne indítani a lezárt vezetéket? Dehogy.
Hogy függ össze Ukrajna EU-hitelfelvétele és a Barátság kőolajvezeték lezárása?
Habár a Barátság-botrány elég jól ismert, annyi történt, hogy a magyar választási kampányra időzítve háborús kárra hivatkozva Kijev leállította az orosz szállításokat Közép-Európába a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A magyarok és szlovákok tiltakozása ellenére szakértőket nem engednek oda. Brüsszelnek csak egy szavába kerülne rákényszeríteni őket a megoldásra, de nem teszik, holott Európa amúgy is energiaválságtól fuldokol az iráni konfliktus miatt.
Orbán Viktor – Robert Fico szlovák miniszterelnök által megtámogatva – azt ígérte: a zsarolásnak nem engedünk, letörjük a horvátok által déli irányból is megtámogatott olajblokádot, blokkoljuk az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitelfelvételt, és Ukrajna előbb fogy ki a pénzből, mint mi az üzemanyagból.
Nos, egy héttel az esedékes EU-csúcs előtt a Politico arról értesült, hogyan billentené ezt a mérleget Brüsszel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök javára (aki mellesleg – ezt mi tesszük hozzá – halálosan megfenyegette az EU-tag Magyarország kormányfőjét).
Itt van tehát a mesterterv. Előrevetítve: koherenciát talán később mellékelnek hozzá, az EU-csúcsig még nyolc nap van hátra.
Előkerültek Ukrajna megmentői: a balti országok és az északiak, óriás teher hárul rájuk
Ha Orbán Viktort és Robert Ficót nem sikerül rávenni a hitelfelvételi terve támogatására, a Politico szerint egyes balti és északi országoknak van egy tervük arra, hogy elegendő pénzt biztosítsanak Ukrajnának ahhoz, hogy az idei év első felében működőképes maradjon – mondta két, a tárgyalásokat ismerő uniós diplomata. A források névtelenséget kaptak, hogy szabadabban beszélhessenek az érzékeny tárgyalásokról, ahogyan a történet más szereplői is.
Ha az uniós hitel tovább késik, Ukrajnának akár 30 milliárd eurónyi kétoldalú hitelre is szüksége lehet, hogy szeptemberig fizetőképes maradjon – mondta egy másik, a tárgyalásokat ismerő személy. Az ilyen kétoldalú kölcsönökhöz nem lenne szükség uniós jóváhagyásra.
Már magunk tesszük hozzá: osztottunk, szoroztunk, és sehogy se áll össze a terv sikere.
Akármilyen elv alapján osztanánk szét a 90 milliárdos hitelben az azt felvevő 24 EU-tag részesedését (a csehek, magyarok, szlovákok kimaradnak), a 30 milliárdhoz közel álló összeg sem jön ki a baltiaktól és az északiaktól. Ha nem hisszük, próbálkozzunk GDP-arányosan, népességarányosan, a kettő kombinálásával, az EU-költségvetési hozzájárulásukkal, vagy akármivel az éves hómennyiség kivételével.
Ha figyelmen kívül hagyjuk a leszűkítést baltiakra és északiakra, és azt vizsgáljuk, mely EU-tagállamoknak van szabad költségvetési eszközük Ukrajna kifizetésére, akkor is hasonló eredményre jutunk.
Különösen ha a franciák és a németek előtt álló politikai és gazdasági problémahegyekre gondolunk, az Irán miatt előállt európai krízishelyzettel a háttérben.
Akkor tehát jön az észtek és a finnek piaci gigahitelfelvétele? Netán más EU-tagoké?
Természetesen piaci hitelt ettől még bármelyik ország felvehet, hogy Ukrajnának passzolja a pénzt, ebben az esetben azonban arra kell gondolnunk,
- mennyi időt vesz igénybe ennek az előkészítése és kivitelezése,
- milyen piaci következményekkel jár,
- és mit szólnak az adott állam választói az új teherhez – és a költségéhez. Miközben a németeknél például a dízel ára az iráni konfliktus 12 napja alatt negyedével emelkedett mintegy 850 forintra, az áramé pedig körülbelül megduplázódott.
Valahogy a Zelenszkijt megmentő 30 milliárd euró nem akar összeállni, még úgy se, hogy a Politico hozzáteszi két másik diplomatára hivatkozva: a holland pénzügyminiszter, Eelco Heinen kedden közölte kollégáival, hogy kormánya évi 3,5 milliárd euró kétoldalú támogatást különített el Kijev számára 2029-ig.
Kijev finanszírozási helyzete némileg javult – ecseteli a lap –, miután a Nemzetközi Valutaalap (IMF) a múlt hónap végén 8,1 milliárd dolláros hitelt hagyott jóvá, amelyből 1,5 milliárd dollárt azonnal folyósítottak. Négy, Kijev pénzügyeit ismerő forrás szerint az országnak valószínűleg elegendő pénze van ahhoz, hogy május elejéig fizetőképes maradjon.
„Nem ez az első alkalom, hogy hasonló nehézségekkel szembesülünk Magyarországgal” – mondta az EU gazdasági biztosa, Valdis Dombrovskis, amikor kedden a Politico kérdésére válaszolt.
Ezt a hitelt így vagy úgy, de folyósítani fogjuk
– jut konklúzióra.
Az így, vagy az úgy.
Ez az a két érdekfeszítő momentum, aminek a tartalmára mindenki kíváncsi lenne most, az EU-csúcs előtt. Ami már nem kérdés: az arany-vécés-aranykonvojos Kijev és a gazdasági sikert gazdasági sikerre halmozó Brüsszel együttesen a magyar választásba való beavatkozásra fogadott.
Magyar recept alapján nyúlna bele az energiaárakba Ursula von der Leyen, de a Barátság kőolajvezeték és az ukrán energiablokád továbbra is nagybetűs tabu
Magyar módra beleavatkozna az energiaárakba az Európai Bizottság elnöke. Gázársapka a kulcsszó, ami egyszer már nem jött be Ursula von der Leyennek, mert elteszetoszáskodták 2022-ben és Európa nem tudta elkerülni az energiaválságot. Eközben növekvő inflációs rémület fogta el Romániát is, ők is a magyar megoldásról beszélnek.
Ukrajna jövője Európa jövője – készített fel Ursula von der Leyen. Sokan pont ettől félnek.