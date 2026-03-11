Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt állítja: Kijev nem kapott előzetes értesítést arról, hogy magyar delegáció érkezne az országba. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint azonban ez nem felel meg a valóságnak, mivel a magyar fél már korábban hivatalos diplomáciai jegyzékben tájékoztatta az ukrán hatóságokat a látogatásról.

Szijjártó Péternek elege lett, kirakta a Facebookra a bizonyítékot Zelenszkijről – „Az ukrán elnök hazudik a magyar vizsgálóbizottságról” / Fotó: Mol

A külügyminiszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta: „Az ukrán elnök hazudik.” Mint fogalmazott, a magyar kormány már előző nap hivatalos diplomáciai csatornán jelezte, hogy magyar delegáció utazik Ukrajnába Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes vezetésével. Szijjártó Péter a bejegyzéshez egy dokumentumot is mellékelt, mely a kijevi magyar nagykövetség diplomáciai jegyzéke.

A levél szerint a magyar fél értesítette az ukrán külügyminisztériumot arról, hogy a delegáció 2026. március 11-én lépne be Ukrajnába a Záhony–Csap határátkelőn, várhatóan 9 és 10 óra között.

A dokumentum azt is rögzíti, hogy a küldöttség a kijevi program során találkozót kért Denisz Smihal ukrán miniszterelnök-helyettessel, aki egyben az ország energiaügyi minisztere is. A levél szerint a delegáció kijevi tartózkodása csütörtökre és péntekre volt tervezve, a hazautazást pedig a programtól függően péntek délutánra vagy szombat reggelre tervezték.

Ukrajna blokkolja a Magyarország felé irányuló kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken. A magyar kormány álláspontja szerint a delegáció célja az volt, hogy a helyszínen vizsgálja meg a vezeték állapotát és egyeztessen az ukrán hatóságokkal az ellátás helyreállításáról. Magyarország számára a Barátság vezeték kiesése azért is jelent komoly kockázatot, mert a tengeri útvonal gyakorlatilag az egyetlen alternatívát jelenti az ellátás biztosítására.

A külügyminiszter élesen bírálta az ukrán döntést. Megfogalmazása szerint „az ukrán olajblokád nem más, mint egy főbenjáró bűn Magyarországgal szemben”. A magyar kormány ezért diplomáciai és szakmai egyeztetésekkel igyekszik tisztázni a helyzetet és biztosítani az energiaellátás folyamatosságát.

Ukrajna szerint a magyar küldöttség tagjai csak turisták

Kijev nemrég azt jelezte vissza az Ukrajnába tartó küldöttségnek, hogy csak „turistaként” léptek be az országba. Az ukrán külügyminisztérium szokatlanul éles hangvételű közleményben reagált arra, hogy a delegáció akár napokon belül is leránthatja a leplet az energiablokádról, amellyel Kijev több mint egy hónapja próbálja zsarolni Magyarországot.

Tudomásunk van arról, hogy ma reggel magyar állampolgárok egy csoportja belépett Ukrajna területére a schengeni országok polgáraira vonatkozó általános szabályok alapján. De csak turistaként léptek be Ukrajnába

– közölte az ukrán külügy. A minisztérium emellett azt állította, hogy a csoportnak nincs hivatalos státusza, és nincsenek előre egyeztetett hivatalos találkozói Ukrajnában, ezért szerintük azt „helytelen delegációnak nevezni”.