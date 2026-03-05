Összezörrent az USA a NATO-szövetségesével: Trump kereskedelmi embargóval fenyegette meg az uniós országot

Spanyolország visszautasította a Fehér Ház állítását, miszerint Madrid katonai együttműködésről állapodott volna meg vele az iráni háború kapcsán. Sőt, az ibériai állam megerősítette háborúellenes álláspontját is, még úgy is, hogy az amerikai elnök a kereskedelmi kapcsolatok megszakításával fenyegetőzött – írja a CNBC.

Trump kereskedelmi embargóval fenyegette meg az uniós Spanyolországot / Fotó: AFP

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője szerdán azt mondta, hogy megváltozott Madrid álláspontja, és már megengedi, hogy az Irán elleni háborúban az amerikai erők használhassák a spanyol katonai támaszpontokat. „Az elnök természetesen elvárja minden európai szövetségesünktől, hogy együttműködjenek ebben a régóta esedékes küldetésben, nemcsak az Egyesült Államok, hanem Európa érdekében is, hogy megsemmisítsük az iráni renegát rezsimet” – tette hozzá.

Spanyolország azonnal válaszolt, és kategorikusan visszautasította az állítást.

„A spanyol kormány álláspontja a közel-keleti háborúról… és a támaszpontjaink használatáról egyáltalán nem változott” – jelentette ki José Manuel Albares külügyminiszter.

Trump hiába fenyegetőzött, Spanyolország továbbra sem feküdt be az akaratának

A két NATO-szövetséges közötti üzenetváltás nem sokkal azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött: megszakít minden kereskedelmi kapcsolatot Madriddal, és egyúttal Spanyolországot szörnyűnek nevezte, valamint ismét bírálta az ország védelmi kiadásainak alacsony voltát.

Trump heves kijelentése nem meglepő, miután Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök szerdán katasztrófának nevezte a közel-keleti válságot,

és kormánya álláspontját három szóban foglalta össze: „Nem a háborúra.”

A spanyol kormányfő az Európai Unióban egyik legélesebb bírálója az Irán elleni amerikai és izraeli háborúnak, ahogyan korábban Izrael gázai invázióját is nyíltan kritizálta – mutatott rá az üzleti lap.

Arancha González, Spanyolország korábbi külügyminisztere szerint ostobaság lenne az Egyesült Államok részéről kereskedelmi embargót bevezetni egy olyan országgal szemben, amellyel szemben kereskedelmi többlete van. „Trump elnök mindig az egyensúlytalan kereskedelmi kapcsolatokra panaszkodik. Nos, itt egy olyan kapcsolat, ahol ő a nyertes” – mondta González a CNBC-nek csütörtökön.