Az ukrán elnök azzal fenyegette meg Orbán Viktort, hogy ha Magyarország továbbra is blokkolja az Európai Unió Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós (mintegy 36 ezermilliárd forintos) közös hitelfelvételét, akkor az ukrán fegyveres erőknek „megadják annak az embernek a címét”, aki akadályozza a döntést és „majd jól elbeszélgetnek vele”. Volodimir Zelenszkij ezt ma nyilatkozta, miután egyeztetést folytatott az ukrán Miniszteri Kabinet tagjaival, majd Julija Szviridenko kormányfővel közösen a sajtó kérdéseire válaszolt.

Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort / Fotó: AFP

Az ukrán elnök arról beszélt, hogy az országnak előleget kell biztosítania a jövőbeni repülőgép-beszerzésekhez – többek között svéd Gripen és francia Rafale vadászgépek esetében. A támogatási csomag elfogadása szerinte kulcsfontosságú ahhoz, hogy az ukrán hadsereg új fegyverekhez jusson.

Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy annak első, 90 milliárdos részletét, és az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben átadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a srácainknak, hadd hívják fel őt, és beszéljenek vele a saját nyelvükön

– fogalmazott Zelenszkij.

A kijelentés az európai uniós finanszírozás körüli vita közepette hangzott el. Az Európai Parlament vezetése nemrég aláírta azt a megállapodást, amely 90 milliárd euró hitelt biztosítana Ukrajnának a 2026–2027-es időszakban. A források célja az ország gazdasági és katonai stabilitásának fenntartása a háborús körülmények között.

Magyarország azonban egyelőre blokkolja a csomagot. A budapesti álláspont szerint a hitelről szóló döntés csak akkor támogatható, ha Ukrajna újraindítja az orosz kőolaj szállítását a Barátság-vezetéken keresztül. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban hivatalosan is jelezte: Budapest addig nem járul hozzá az uniós pénzügyi döntésekhez, amíg a magyar energiabiztonságot érintő kérdések nem rendeződnek.

A vita az Európai Unió intézményeiben is feszültséget okozott: az Európai Tanács elnöke, António Costa arra szólította fel Magyarországot, hogy ne akadályozza a közös döntést az Ukrajnának nyújtott támogatás ügyében. Az uniós külügyi főképviselő, Kaja Kallas pedig azt hangsúlyozta, hogy az energetikai infrastruktúra körüli problémák nem akadályozhatják a katonai segítségnyújtást.