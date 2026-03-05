Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort
Az ukrán elnök azzal fenyegette meg Orbán Viktort, hogy ha Magyarország továbbra is blokkolja az Európai Unió Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós (mintegy 36 ezermilliárd forintos) közös hitelfelvételét, akkor az ukrán fegyveres erőknek „megadják annak az embernek a címét”, aki akadályozza a döntést és „majd jól elbeszélgetnek vele”. Volodimir Zelenszkij ezt ma nyilatkozta, miután egyeztetést folytatott az ukrán Miniszteri Kabinet tagjaival, majd Julija Szviridenko kormányfővel közösen a sajtó kérdéseire válaszolt.
Az ukrán elnök arról beszélt, hogy az országnak előleget kell biztosítania a jövőbeni repülőgép-beszerzésekhez – többek között svéd Gripen és francia Rafale vadászgépek esetében. A támogatási csomag elfogadása szerinte kulcsfontosságú ahhoz, hogy az ukrán hadsereg új fegyverekhez jusson.
Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy annak első, 90 milliárdos részletét, és az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben átadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a srácainknak, hadd hívják fel őt, és beszéljenek vele a saját nyelvükön
– fogalmazott Zelenszkij.
A kijelentés az európai uniós finanszírozás körüli vita közepette hangzott el. Az Európai Parlament vezetése nemrég aláírta azt a megállapodást, amely 90 milliárd euró hitelt biztosítana Ukrajnának a 2026–2027-es időszakban. A források célja az ország gazdasági és katonai stabilitásának fenntartása a háborús körülmények között.
Magyarország azonban egyelőre blokkolja a csomagot. A budapesti álláspont szerint a hitelről szóló döntés csak akkor támogatható, ha Ukrajna újraindítja az orosz kőolaj szállítását a Barátság-vezetéken keresztül. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban hivatalosan is jelezte: Budapest addig nem járul hozzá az uniós pénzügyi döntésekhez, amíg a magyar energiabiztonságot érintő kérdések nem rendeződnek.
A vita az Európai Unió intézményeiben is feszültséget okozott: az Európai Tanács elnöke, António Costa arra szólította fel Magyarországot, hogy ne akadályozza a közös döntést az Ukrajnának nyújtott támogatás ügyében. Az uniós külügyi főképviselő, Kaja Kallas pedig azt hangsúlyozta, hogy az energetikai infrastruktúra körüli problémák nem akadályozhatják a katonai segítségnyújtást.
A pénzügyi kérdés azért is kiemelt jelentőségű, mert az ukrán hadsereg működését egyre inkább a külső források biztosítják. Nemzetközi pénzügyi intézmények és uniós diplomaták szerint
a finanszírozási viták közvetlen hatással lehetnek az ország fegyverbeszerzéseire, különösen a légvédelem és a modern harci repülőgépek beszerzésére.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy több nemzetközi jelentés szerint a globális fegyverellátási láncokra más konfliktusok is hatással vannak. A közel-keleti feszültségek például befolyásolhatják az Egyesült Államok fegyverkészleteit, ami közvetve Ukrajna támogatására is hatással lehet.
Újabb uniós tagország blokkolhatja Ukrajna 90 milliárd eurós hitelét
Szlovákia is kész blokkolni az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós (mintegy 36 ezermilliárd forintos) uniós hadikölcsönt, ha Kijev nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéken érkező olajszállításokat – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök. A döntéshez uniós egyhangúság szükséges, így egyetlen tagállam is meg tudja akadályozni a finanszírozási csomagot. Pozsony ezzel a magyar kormányhoz hasonló álláspontot képvisel, amely szintén az energiabiztonságra hivatkozva blokkolja az Ukrajnának szánt támogatást. A szlovák lépés jelentősen növelheti a nyomást Kijeven és Brüsszelen a vita rendezése érdekében.
A teljes sajtótájékoztatóról készült felvétel, az életveszélyes fenyegetés 4:38-tól 5:01-ig látható a videón: