Óriási fordulat a Hormuzi-szorosnál: az olaj áttörte a blokádot, azonnal indulnak érte a tankerhajók – mostantól ez a világ új csomópontja

Minden jel szerint fordulat állt be a Hormuzi-szorosnál a kialakult olajblokádban. Friss jelentések ugyanis arról számoltak be, hogy egy menekülőúton mégis sikerül kivinni a megrekedt olajat, az átpumpálás pedig már javában tart.

Hormuzi-szoros: az olaj áttörte a blokádot, azonnal indulnak érte a tankerhajók / Fotó: Artem Evdokimov / Shutterstock

A Bloomberg beszámolója szerint Szaúd-Arábia, a világ legnagyobb olajexportőre jelenleg több millió hordónyi nyersolajat irányít át csővezetéken a Vörös-tenger partján fekvő egyik kikötőjébe. Erről az opcióról már napokkal korábban is lehetett hallani, de most valóban meg is kezdődött a végrehajtása a tervnek.

Ez azért kulcsfontosságú, mert ezzel a globális piacok támaszt kapnak, hogy ellenálljanak az olajpiaci sokknak, amely a héten alakult ki az iráni háború következtében.

A közel-keleti konfliktus ugyanis blokkolja a Hormuzi-szorost, amelyen a Föld olajkereskedelmének mintegy ötöde bonyolódik normál körülmények között.

Hormuzi-szoros: óriási fordulat, az olaj áttörte a blokádot

Az amerikai hírügynökség által összeállított tankerhajó-követési adatok szerint márciusban már öt szupertanker rakodott a nyugati fekvésű Janbu kikötőjében, ahol

az olajexport a februári átlag háromszorosára emelkedett.

Szaúd-Arábia általában az olajának túlnyomó részét a Perzsa-öbölben található Rász-Tanúrából szállítja. Itt a berakodások nem álltak le, azonban a háború miatt a rakományok nem tudják a megszokott módon (lásd Hormuzi-szoros) elhagyni a régiót, hogy eljussanak a világpiacra.

Az iráni konfliktus lényegében elzárta a Hormuzi-szorost a kereskedelmi hajózás előtt, elvágva ezzel az olaj-, üzemanyag- és gázellátás jelentős részét, és veszélyeztetve az energia kitermelését a régióban.

A JPMorgan Chase & Co. szerint a hatalmas tárolókapacitásnak köszönhetően Szaúd-Arábia minden más Öböl menti országnál tovább képes ellenállni a blokádnak, de a Janbu nyugati kikötőjébe történő mostani átirányítás még nagyobb biztonsági tartalékot jelent számára.

Az Aramco, a királyság energetikai óriása szerdán azt közölte, hogy a keleti országrészben található, fő kitermelési régióból származó olajexport-mennyiséget csővezetéken keresztül a vörös-tengeri kikötőkbe pumpálja át.