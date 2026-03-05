Óriási fordulat a Hormuzi-szorosnál: az olaj áttörte a blokádot, azonnal indulnak érte a tankerhajók – mostantól ez a világ új csomópontja
Minden jel szerint fordulat állt be a Hormuzi-szorosnál a kialakult olajblokádban. Friss jelentések ugyanis arról számoltak be, hogy egy menekülőúton mégis sikerül kivinni a megrekedt olajat, az átpumpálás pedig már javában tart.
A Bloomberg beszámolója szerint Szaúd-Arábia, a világ legnagyobb olajexportőre jelenleg több millió hordónyi nyersolajat irányít át csővezetéken a Vörös-tenger partján fekvő egyik kikötőjébe. Erről az opcióról már napokkal korábban is lehetett hallani, de most valóban meg is kezdődött a végrehajtása a tervnek.
Ez azért kulcsfontosságú, mert ezzel a globális piacok támaszt kapnak, hogy ellenálljanak az olajpiaci sokknak, amely a héten alakult ki az iráni háború következtében.
A közel-keleti konfliktus ugyanis blokkolja a Hormuzi-szorost, amelyen a Föld olajkereskedelmének mintegy ötöde bonyolódik normál körülmények között.
Hormuzi-szoros: óriási fordulat, az olaj áttörte a blokádot
Az amerikai hírügynökség által összeállított tankerhajó-követési adatok szerint márciusban már öt szupertanker rakodott a nyugati fekvésű Janbu kikötőjében, ahol
az olajexport a februári átlag háromszorosára emelkedett.
Szaúd-Arábia általában az olajának túlnyomó részét a Perzsa-öbölben található Rász-Tanúrából szállítja. Itt a berakodások nem álltak le, azonban a háború miatt a rakományok nem tudják a megszokott módon (lásd Hormuzi-szoros) elhagyni a régiót, hogy eljussanak a világpiacra.
Az iráni konfliktus lényegében elzárta a Hormuzi-szorost a kereskedelmi hajózás előtt, elvágva ezzel az olaj-, üzemanyag- és gázellátás jelentős részét, és veszélyeztetve az energia kitermelését a régióban.
A JPMorgan Chase & Co. szerint a hatalmas tárolókapacitásnak köszönhetően Szaúd-Arábia minden más Öböl menti országnál tovább képes ellenállni a blokádnak, de a Janbu nyugati kikötőjébe történő mostani átirányítás még nagyobb biztonsági tartalékot jelent számára.
Az Aramco, a királyság energetikai óriása szerdán azt közölte, hogy a keleti országrészben található, fő kitermelési régióból származó olajexport-mennyiséget csővezetéken keresztül a vörös-tengeri kikötőkbe pumpálja át.
Az erre használt csővezeték kapacitása elméletben elegendő Szaúd-Arábia napi mintegy 7 millió hordónyi nyersolajexportja jelentős részének a szállítására.
Átpumpálják az olajat az új csomópontba
A már idézett tankerhajó-követési adatok szerint március első négy napjában öt hatalmas nyersolajszállító hajó (VLCC) futott ki a szaúdi Vörös-tenger partján fekvő Janbuból. Ezek a hajók összesen körülbelül 10 millió hordónyi rakományt képesek befogadni.
Így az ebben a hónapban mért átlagos napi szállítások mértéke körülbelül
2,5 millió hordóra emelkedett, szemben a múlt havi napi 786 ezer hordóval.
Jelenleg több másik tartályhajó is a Vörös-tenger felé tart, amelyek eredetileg a Perzsa-öbölt célozták volna meg. Az alábbi térképen látszik a hajók mozgása.
Ahogy arról a Világgazdaság is többször írt a hét folyamán, a Brent határidős jegyzése csaknem 15 százalékot emelkedett a múlt pénteki zárás óta, és ezen a héten – több mint egy év után először – áttörte a hordónkénti 80 dolláros szintet.
Az európai gázárak még ennél is nagyobb mértékben szálltak el a héten, miután a meghatározó exportőr, Katar átmenetileg leállította az LNG-termelését.
Mivel a Hormuzi-szoros gyakorlatilag le van zárva, a tárolótartályok megtelnek a Perzsa-öböl finomítóiban és olajmezőin, miközben a rakományok felvételére alkalmas hajók száma rohamosan csökken.
- Irak a megtelt tárolók miatt már leállította a termelést a legnagyobb olajmezőin.
- és egyebek mellett Kuvait is hasonló helyzettel nézhet szembe kevesebb mint két héten belül – figyelmeztetnek a JPMorgan elemzői.
Az olyan finomítók, mint a szaúdi Ras Tanura, beszüntették a működésüket, Katar fő LNG-létesítménye pedig vis maior helyzetet jelentett be, beszüntetve a kitermelést és az exportot.