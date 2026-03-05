Gazdaságpolitika, feketén fehéren: a kormány felvázolta, miről fognak szólni a következő évek – három kulcsszóra kell odafigyelni

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) gazdasági évnyitóján Orbán Viktor, Nagy Márton és Varga Mihály is felvázolta, merre tart a magyar gazdaság a következő években. A beszédek közös üzenete világos: az energiabiztonság, a pénzügyi stabilitás és a versenyképesség erősítése lesz a gazdaságpolitika három fő pillére.

A magyar gazdaság jövőjéről adott átfogó helyzetképet a gazdasági évnyitón Orbán Viktor, Nagy Márton és Varga Mihály / Fotó: Ladóczki Balázs

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos gazdasági évnyitó rendezvényén a magyar gazdaságpolitika legfontosabb szereplői – Orbán Viktor miniszterelnök, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Varga Mihály jegybankelnök – egyszerre vázolták fel a következő időszak gazdasági irányait. Az esemény minden évben fontos iránymutatás a vállalkozások számára, hiszen a gazdasági szereplők és a kormány képviselői itt értékelik a gazdaság helyzetét és a jövő kilátásait.

A beszédek közös nevezője a stabilitás, az energiabiztonság és a versenyképesség volt.

A kormány és a jegybank vezetői egyaránt hangsúlyozták: a jelenlegi globális környezetben – háborús konfliktusokkal, geopolitikai feszültségekkel és bizonytalan energiapiaccal – a gazdaságpolitika egyik legfontosabb feladata a kiszámíthatóság megőrzése.

Nagy Márton: kivédjük az energiapiaci sokkokat

Nagy Márton beszédében a versenyképesség kulcstényezőiről beszélt.

A miniszter hangsúlyozta:

A kormány gazdaságpolitikáját három fő pillér határozza meg: az energiabiztonság, a vállalkozóbarát adórendszer és a fejlesztő állam.

Nagy Márton szerint a globális konfliktusok gazdasági szempontból sok esetben az energiáról szólnak. Úgy fogalmazott, ha egy gazdasági szakember a háborúkra tekint, sokszor az energiahordozókért folyó versenyt látja a háttérben. Emiatt az energiabiztonság mára a versenyképesség egyik kulcstényezőjévé vált.

Magyarország számára ez konkrétan azt jelenti, hogy biztosítani kell az olcsó gázt, az üzemanyag-ellátást és a saját villamosenergia-termelést. A miniszter szerint az elmúlt években a magyar gazdaság jelentős alkalmazkodási folyamaton ment keresztül az energiapiaci sokkok miatt.