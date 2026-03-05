Gazdaságpolitika, feketén fehéren: a kormány felvázolta, miről fognak szólni a következő évek – három kulcsszóra kell odafigyelni
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) gazdasági évnyitóján Orbán Viktor, Nagy Márton és Varga Mihály is felvázolta, merre tart a magyar gazdaság a következő években. A beszédek közös üzenete világos: az energiabiztonság, a pénzügyi stabilitás és a versenyképesség erősítése lesz a gazdaságpolitika három fő pillére.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos gazdasági évnyitó rendezvényén a magyar gazdaságpolitika legfontosabb szereplői – Orbán Viktor miniszterelnök, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Varga Mihály jegybankelnök – egyszerre vázolták fel a következő időszak gazdasági irányait. Az esemény minden évben fontos iránymutatás a vállalkozások számára, hiszen a gazdasági szereplők és a kormány képviselői itt értékelik a gazdaság helyzetét és a jövő kilátásait.
A beszédek közös nevezője a stabilitás, az energiabiztonság és a versenyképesség volt.
A kormány és a jegybank vezetői egyaránt hangsúlyozták: a jelenlegi globális környezetben – háborús konfliktusokkal, geopolitikai feszültségekkel és bizonytalan energiapiaccal – a gazdaságpolitika egyik legfontosabb feladata a kiszámíthatóság megőrzése.
Nagy Márton: kivédjük az energiapiaci sokkokat
Nagy Márton beszédében a versenyképesség kulcstényezőiről beszélt.
A miniszter hangsúlyozta:
A kormány gazdaságpolitikáját három fő pillér határozza meg: az energiabiztonság, a vállalkozóbarát adórendszer és a fejlesztő állam.
Nagy Márton szerint a globális konfliktusok gazdasági szempontból sok esetben az energiáról szólnak. Úgy fogalmazott, ha egy gazdasági szakember a háborúkra tekint, sokszor az energiahordozókért folyó versenyt látja a háttérben. Emiatt az energiabiztonság mára a versenyképesség egyik kulcstényezőjévé vált.
Nagy Márton: az olcsó energia és a vállalkozóbarát adórendszer dönti el a versenyképességet
Magyarország számára ez konkrétan azt jelenti, hogy biztosítani kell az olcsó gázt, az üzemanyag-ellátást és a saját villamosenergia-termelést. A miniszter szerint az elmúlt években a magyar gazdaság jelentős alkalmazkodási folyamaton ment keresztül az energiapiaci sokkok miatt.
Varga Mihály: stabilitás nélkül nincs növekedés
A jegybank részéről Varga Mihály elsősorban a pénzügyi stabilitásról beszélt . A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint a gazdasági növekedés egyik alapfeltétele a bizalom és a stabil pénzügyi környezet.
A jegybankelnök kiemelte, hogy az elmúlt egy évben jelentősen csökkent az infláció, miközben a jegybank devizatartaléka történelmi csúcsra emelkedett. Emellett mérséklődtek a devizapiaci kilengések is, és a forintban tartott megtakarítások ismét vonzóbbá váltak.
Varga Mihály: stabilitás és bizalom nélkül nincs növekedés – a magyar munkaerőpiac válságállónak bizonyult
Varga Mihály szerint a magyar bankrendszer stabil maradt, a pénzügyi szektor pedig a nehéz nemzetközi környezet ellenére is ellenállónak bizonyult.
A jegybank politikája ezért továbbra is óvatos és türelmes monetáris irányt követ.
– mondta a jegybankelnök, aki ugyanakkor figyelmeztetett is: a 2020-as évek gazdasági környezete rendkívül bizonytalan, ezért a stabilitás már nem tekinthető magától értetődőnek.
Orbán Viktor: energiabiztonság és gazdasági szuverenitás mindenekfelett
Orbán Viktor a beszédében szintén az energiakérdést emelte ki. A kormányfő szerint a geopolitikai konfliktusok közepette az egyik legfontosabb kérdés az, hogy Magyarország képes-e biztosítani saját energiaellátását.
A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány célja, hogy megvédje az ország gazdasági érdekeit, és megakadályozza azokat a döntéseket, amelyek szerinte tovább növelnék a gazdasági terheket.
A háború három éve alatt a magyar gazdaság jelentős veszteségeket szenvedett el, és a kormány szerint nem szabad olyan lépéseket támogatni, amelyek tovább növelik a terheket
– figyelmeztetett Orbán Viktor.
A gazdasági évnyitón a miniszterelnök és a kamara vezetése új együttműködési megállapodást is kötött, amelynek értelmében a gazdasági kamara több közfeladatot is átvehet a jövőben a gazdaságirányításban.
Egy irányba mutat a magyar gazdaságpolitika
A három beszéd együtt egy viszonylag egységes gazdasági stratégiát rajzol ki.
- Nagy Márton a versenyképesség és az energiabiztonság oldaláról közelített;
- Varga Mihály a pénzügyi stabilitást és az infláció elleni küzdelmet hangsúlyozta;
- Orbán Viktor pedig a gazdasági szuverenitás és az energiaellátás biztosítását emelte ki.
A közös üzenet az volt, hogy a globális bizonytalanság közepette Magyarország csak akkor tud növekedni, ha egyszerre képes biztosítani az olcsó energiát, a stabil pénzügyi rendszert és a vállalkozóbarát gazdasági környezetet.
Ez a három elem együtt adja a következő évek gazdaságpolitikájának alapját.
