Az iráni drónok úgy csaptak le Európa gázszállítójára, hogy alig tette ki a lábát az EU energiabiztosa
Keddi hír az azeri sajtóban: Ilham Alijev elnökkel tárgyalt az Európai Unió energiabiztosa, Dan Jorgensen vezette delegáció. Az iráni konfliktus kirobbanása után az azeri gázszállításokért különösen hálás európaiak aznap este vagy másnap hajnalban hagyták el Azerbajdzsánt. Alig egy nappal később már azzal voltak tele a hírek, hogy Azerbajdzsánra iráni drónok csaptak le.
A dél-kaukázusi állam gyakorlatilag „pótlistán” kapta a találatokat. Az Iránt ért amerikai támadást követően Teherán robbanóanyaggal szórta meg a Közel-Kelet több országát és Ciprust.
Az iráni konfliktus és az európai energia: az EA-t fojtogatják
A releváns események kronológiája:
- Irán, miután szombaton lecsapott rá az USA és Izrael, gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost – elvágva az Európai Uniót a katari cseppfolyósított gáztól (LNG), amelyet a leállított orosz szállítások kiváltására rendelt. Az európai olaj- és gázárak kilőttek, már hétfőn.
- Kedden Dan Jorgensen delegációja Bakuba érkezett, hogy részt vegyen az Európába azeri energiát szállító Déli Gázfolyosó miniszteri ülésén, és legkésőbb szerdán hazautaztak.
- Szerdán Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy Moszkva még korábban megszüntetheti az európai energiaszállításokat, mint ahogy Brüsszel elvágni tervezi azokat.
- Ugyancsak szerdán kiderült, hogy a márciusi EU-csúcson sürgősséggel napirendre veszik az energia témáját.
- Csütörtökön az oroszokat fegyverekkel ellátó Irán támadást intézett Azerbajdzsán ellen.
Az azeri energiastruktúrát nem érte kár, de nem látszik az iráni konfliktus vége, és az eseményekből az rajzolódik ki, hogy az EU körül szorul az energiahurok. Olyannyira, hogy a szakemberek már azt latolgatják, nem csúszik-e válságba a blokk, ha heteken belül nem rendeződik az Irán, illetve az energiaszállítások körüli helyzet.
A katari LNG-től megfosztott Európa azeri gázt kért még, erre érkeztek a drónok
Az uniós energiabiztos látogatásáról egyébként így számolt be az Azertasz állami hírügynökség:
Az esemény jelentőségét hangsúlyozva Dan Jorgensen kiemelte az Azerbajdzsánnal való partnerség fontosságát, és
érdeklődését fejezte ki az együttműködés további bővítése iránt,
egyúttal köszönetet mondott az eddig elért együttműködésért.
Az azeri államfő, Ilham Alijev felidézte, hogy tavaly Azerbajdzsánba látogatott Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság alelnöke, valamint Marta Kos bővítésért felelős európai biztos. Ilham Alijev elnök úgy fogalmazott, hogy az aktív kapcsolattartás jól mutatja a kölcsönös erős szándékot az energia- és a konnektivitási együttműködés elmélyítésére.
A hír mellett szerepel egyébként a hírügynökség honlapjának címlapján, hogy szerdán Alijev az iráni nagykövetségre látogatott, hogy részvétét fejezze ki az iráni konfliktus áldozatai miatt. Tehát ez alig valamivel a dróntámadás előtt, és alig valamivel az európaiak távozása után történt.
Energiamartalócok támadják Európa ellátását, de Brüsszel szemei nem mindent látnak
A gázszállításokra az iráni drónok feltűnésével komoly árnyék vetődött, amit lehet akár fenyegetésnek érteni.
Az Európai Unió energiaellátását nem csak ebben a földrajzi régióban támadják az energiamartalócok, de a szorongatott helyzetű félkontinens a másik fő frontot eddig nem volt hajlandó komolyan venni.
Az oroszokkal háborúban álló Ukrajna 2022-ben felrobbantotta az Északi Áramlat gázvezetékeket, a magyar választás elé időzítve, megrongálódásra hivatkozva blokkolja a Barátság kőolajvezetéket, és félő, hogy más szállítási útvonalakra is lecsap.
Brüsszel csak az iráni harcok kitörése után adta jelét egy kiszivárogtatással, hogy rábírná Kijevet: engedjen európai vizsgálóbizottságot a Barátság-vezetékhez.
Újabb kulcsországot támadott meg Irán, Magyarországra is szállít – Ursula von der Leyen torkán szorul az energiakötél
Növekedni fog Ursula von der Leyen dolgozószobája előtt a tolongás, egyre több ország csatlakozik az EU energiapolitikájára panaszkodók és intézkedéseket sürgetők száma. Az iráni konfliktus egy olyan új fejleményéről van szó, amelynek jelentőségét első pillantásra talán kicsinek tartanánk, de illik az uniót fojtogató, napok alatt kibontakozó események sorozatába.