Az iráni drónok úgy csaptak le Európa gázszállítójára, hogy alig tette ki a lábát az EU energiabiztosa

Keddi hír az azeri sajtóban: Ilham Alijev elnökkel tárgyalt az Európai Unió energiabiztosa, Dan Jorgensen vezette delegáció. Az iráni konfliktus kirobbanása után az azeri gázszállításokért különösen hálás európaiak aznap este vagy másnap hajnalban hagyták el Azerbajdzsánt. Alig egy nappal később már azzal voltak tele a hírek, hogy Azerbajdzsánra iráni drónok csaptak le.

Iráni konfliktus: Alijev elnök kedden még az EU-biztossal tárgyalt a gázszállításról, csütörtökön már iráni dróntámadás miatt aggódhatott / Fotó: AFP

A dél-kaukázusi állam gyakorlatilag „pótlistán” kapta a találatokat. Az Iránt ért amerikai támadást követően Teherán robbanóanyaggal szórta meg a Közel-Kelet több országát és Ciprust.

Az iráni konfliktus és az európai energia: az EA-t fojtogatják

A releváns események kronológiája:

Irán, miután szombaton lecsapott rá az USA és Izrael, gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost – elvágva az Európai Uniót a katari cseppfolyósított gáztól (LNG), amelyet a leállított orosz szállítások kiváltására rendelt. Az európai olaj- és gázárak kilőttek, már hétfőn.

Kedden Dan Jorgensen delegációja Bakuba érkezett, hogy részt vegyen az Európába azeri energiát szállító Déli Gázfolyosó miniszteri ülésén, és legkésőbb szerdán hazautaztak.

Szerdán Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy Moszkva még korábban megszüntetheti az európai energiaszállításokat, mint ahogy Brüsszel elvágni tervezi azokat.

Ugyancsak szerdán kiderült, hogy a márciusi EU-csúcson sürgősséggel napirendre veszik az energia témáját.

Csütörtökön az oroszokat fegyverekkel ellátó Irán támadást intézett Azerbajdzsán ellen.

Az azeri energiastruktúrát nem érte kár, de nem látszik az iráni konfliktus vége, és az eseményekből az rajzolódik ki, hogy az EU körül szorul az energiahurok. Olyannyira, hogy a szakemberek már azt latolgatják, nem csúszik-e válságba a blokk, ha heteken belül nem rendeződik az Irán, illetve az energiaszállítások körüli helyzet.

A katari LNG-től megfosztott Európa azeri gázt kért még, erre érkeztek a drónok

Az uniós energiabiztos látogatásáról egyébként így számolt be az Azertasz állami hírügynökség:

Az esemény jelentőségét hangsúlyozva Dan Jorgensen kiemelte az Azerbajdzsánnal való partnerség fontosságát, és

érdeklődését fejezte ki az együttműködés további bővítése iránt,

egyúttal köszönetet mondott az eddig elért együttműködésért.