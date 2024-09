Bécs a legélhetőbb város a világon - mutatjuk, hogy miért

Az osztrák főváros több életminőségi rangsort is vezet, miközben programok sokaságát kínálja. Nem meglepő tehát, hogy Bécs a lakók és a turisták körében is igen népszerű. Megnéztük, hogy a város mivel lopta be magát a világ szívébe.