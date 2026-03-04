A Közel-Kelet megbénította az energiapiacot, a németek mégis pezsgőt bonthatnak: ismét megúszták az amerikai szankciókat – zavartalanul működik a Rosznyefty leánya

Az Egyesült Államok határozatlan időre mentesíti az orosz Rosznyefty német leányvállalatát az energiaszankciók alól, ami kulcsfontosságú a német üzemanyag-ellátás szempontjából. A döntés csökkentheti az ellátási zavarok kockázatát egy olyan időszakban, amikor a közel-keleti konfliktusok amúgy is felkavarják a globális energiapiacot.

Az Egyesült Államok nem húzza meg a szankciós ravaszt a Rosznyefty német egységével szemben / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az amerikai kormány határozatlan időre mentesíti a Rosznyefty német leányvállalatát az orosz olajóriást sújtó szankciók alól. A döntés kulcsszereplője az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó Külföldi Vagyon Ellenőrzésével Foglalkozó Hivatal, amely várhatóan pénteken jelenti be hivatalosan az álláspontját, bár az időzítés még változhat.

Szoros és nagyon konstruktív egyeztetések folytatnak az illetékes amerikai hatóságokkal annak érdekében, hogy a mentességet a lehető leghamarabb meghosszabbítsák. A hangsúly nem az új kivételen, hanem a már meglévő mentesség fenntartásán van

– nyilatkozta a német gazdasági minisztérium a Reutersnek.

Berlin 2022-ben, az ukrajnai háború kirobbanása után helyezte vagyonkezelői felügyelet alá a Rosznyefty németországi érdekeltségeit. A lépés az évtizedeken át fennálló orosz-német energetikai együttműködés drámai lezárását jelentette. A német állam célja az volt, hogy biztosítsa az ellátás folyamatosságát és megelőzze a stratégiai infrastruktúra működésének megbénulását.

A legfontosabb eszköz az ügyben a PCK Schwedt finomító, amely a berlini régió egyik meghatározó üzemanyag-beszállítója. Az üzemben korábban jelentős tulajdonrésszel rendelkezett a Rosznyefty, és működése közvetlen hatással van a főváros és környéke ellátására. Egy szankciós szigorítás itt nem jogi probléma lett volna, hanem azonnali logisztikai és árkockázatot jelentett volna.

A Rosznyefty-mentesség enyhíthet a közel-keleti nyomáson

A mostani amerikai döntés békejobbként értelmezhető Európa számára, amelyet megint egy ellátási válság közepén találta magát. Az iráni konfliktus már így is jelentős volatilitást okoznak a globális energiapiacokon, egy német finomítói zavar pedig tovább növelhette volna az európai árnyomást és az ellátási bizonytalanságot.