A Wizz Air meghosszabbította repülési tilalmát a Közel-Keletre – pánikra nincs ok, a légitársaság más járatait sűríti, hogy hazahozhassa a külföldön rekedt magyarokat
Jövő vasárnapig biztosan nem indít járatot a Wizz Air Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba sem. Erre az időszakra a légitársaság jelentősen sűrítette Sarm-es-Sejk és Budapest közötti járatainak számát, péntektől heti 10 alkalommal lehet a két város között utazni. A Wizz Air hálózatában jelenleg ez az útvonal biztosítja a legjobb összeköttetést Izrael és Európa között – közölte a Wizz Air Magyarország szerdán.
„A légitársaság továbbra is szorosan követi a fejleményeket, és folyamatos kapcsolatban áll a helyi és nemzetközi hatóságokkal, repülésbiztonsági ügynökségekkel és az érintett kormányzati szervekkel” – írták. Hozzátették, hogy a Wizz Air az üzemeltetési döntéseket folyamatosan felülvizsgálja, menetrendje a helyzet alakulásának függvényében változhat.
Az Egyesült Államok és Izrael szombat reggel támadta meg Iránt. Órákkal később már reagáltak a légitársaságok, és sorra jelentették be a járattörléseket. Így tett a magyar gyökerű Wizz Air is. Akkor arról döntöttek, hogy legkorábban kedden indulhat újra a légi közlekedés. A helyzet azonban gyorsan eszkalálódott, Irán már szombaton elkezdte megszórni rakétákkal a környező államokban található amerikai támaszpontokat, így a Közel-Keleten egyre több ország jelentett be légtérzárat.
A Wizz Air az iráni háború legnagyobb vesztese – a Morgan Stanley szerint
A Wizz Air rendelkezik a legnagyobb közel-keleti kitettséggel az európai légitársaságok közül, 2025-ben tervezett indulási kapacitásának 8 százaléka kapcsolódik a régióhoz, ami az olajárak emelkedése esetén ezt a légitársaságot teszi a legsebezhetőbbé a profitkockázatokkal szemben – szemlézte a Világgazdaság a Morgan Stanley a befektetőknek szóló jegyzetét. Az amerikai bank rendelkezésére álló legfrissebb adatok alapján csupán az Air France–KLM szembesül hasonlóan magas kockázattal, de nem sokkal jobb a Lufthansa helyzete sem a közel-keleti kitettségét tekintve.
A Wizz Air az egyik leginkább érintett légitársaság a Concorde hétfői gyorselemzése szerint is: ők úgy látják, hogy
akár 15-20 százalékos árfolyamesést is elszenvedhet a kurzus.
A Ryanair és a Wizz Air légitársaságok részvényei meredeken lefordultak az iráni háború következtében. Az európai légitársaságok két tűz közé kerültek: megugrott az olaj ára, miközben fel kellett függeszteniük közel-keleti járataikat.
A térség biztonsági helyzete továbbra is kiszámíthatatlan, nem tudni, hogy meddig tart a háború. Így bizonytalan ideig maradnak a légtérzárak és a járattörlések.
Irán kimondta: így lehetne azonnal véget vetni a háborúnak – a világ döntésére vár Teherán
Az iráni külügyi szóvivő szerint a háborút nem Irán kezdte, és a fegyveres eszkaláció nem az ország választása volt, hanem válasz egy külső agresszióra. A térségben közben fokozódik a katonai jelenlét a libanoni–izraeli határ mentén, ami növeli egy szélesebb, Irán határain túlszárnyaló, regionális háború kockázatát.