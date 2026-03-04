BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
A Wizz Air meghosszabbította repülési tilalmát a Közel-Keletre – pánikra nincs ok, a légitársaság más járatait sűríti, hogy hazahozhassa a külföldön rekedt magyarokat

A romló közel-keleti biztonsági helyzet miatt a Wizz Air jövő vasárnapig felfüggesztette járatait Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba. A Wizz Air ugyanakkor az utasok hazajutását segítendő jelentősen sűríti a Budapest és Sarm-es-Sejk közötti járatokat, amelyek jelenleg a legfontosabb összeköttetést jelentik Izrael és Európa között a hálózatában.
Németh Anita
2026.03.04, 15:57
Frissítve: 2026.03.04, 16:21

Jövő vasárnapig biztosan nem indít járatot a Wizz Air Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba sem. Erre az időszakra a légitársaság jelentősen sűrítette Sarm-es-Sejk és Budapest közötti járatainak számát, péntektől heti 10 alkalommal lehet a két város között utazni. A Wizz Air hálózatában jelenleg ez az útvonal biztosítja a legjobb összeköttetést Izrael és Európa között – közölte a Wizz Air Magyarország szerdán.

Wizz Air Airbus A320-232
A Wizz Air meghosszabbította repülési tilalmát a Közel-Keletre / Fotó: NurPhoto via AFP

„A légitársaság továbbra is szorosan követi a fejleményeket, és folyamatos kapcsolatban áll a helyi és nemzetközi hatóságokkal, repülésbiztonsági ügynökségekkel és az érintett kormányzati szervekkel” – írták. Hozzátették, hogy a Wizz Air az üzemeltetési döntéseket folyamatosan felülvizsgálja, menetrendje a helyzet alakulásának függvényében változhat. 

Az Egyesült Államok és Izrael szombat reggel támadta meg Iránt. Órákkal később már reagáltak a légitársaságok, és sorra jelentették be a járattörléseket. Így tett a magyar gyökerű Wizz Air is. Akkor arról döntöttek, hogy legkorábban kedden indulhat újra a légi közlekedés. A helyzet azonban gyorsan eszkalálódott, Irán már szombaton elkezdte megszórni rakétákkal a környező államokban található amerikai támaszpontokat, így a Közel-Keleten egyre több ország jelentett be légtérzárat.

A Wizz Air az iráni háború legnagyobb vesztese – a Morgan Stanley szerint

A Wizz Air rendelkezik a legnagyobb közel-keleti kitettséggel az európai légitársaságok közül, 2025-ben tervezett indulási kapacitásának 8 százaléka kapcsolódik a régióhoz, ami az olajárak emelkedése esetén ezt a légitársaságot teszi a legsebezhetőbbé a profitkockázatokkal szemben – szemlézte a Világgazdaság a Morgan Stanley a befektetőknek szóló jegyzetét. Az amerikai bank rendelkezésére álló legfrissebb adatok alapján csupán az Air France–KLM szembesül hasonlóan magas kockázattal, de nem sokkal jobb a Lufthansa helyzete sem a közel-keleti kitettségét tekintve.

A Wizz Air az egyik leginkább érintett légitársaság a Concorde hétfői gyorselemzése szerint is: ők úgy látják, hogy 

akár 15-20 százalékos árfolyamesést is elszenvedhet a kurzus.

A Ryanair és a Wizz Air légitársaságok részvényei meredeken lefordultak az iráni háború következtében. Az európai légitársaságok két tűz közé kerültek: megugrott az olaj ára, miközben fel kellett függeszteniük közel-keleti járataikat.

A térség biztonsági helyzete továbbra is kiszámíthatatlan, nem tudni, hogy meddig tart a háború. Így bizonytalan ideig maradnak a légtérzárak és a járattörlések.

Irán kimondta: így lehetne azonnal véget vetni a háborúnak – a világ döntésére vár Teherán

Az iráni külügyi szóvivő szerint a háborút nem Irán kezdte, és a fegyveres eszkaláció nem az ország választása volt, hanem válasz egy külső agresszióra. A térségben közben fokozódik a katonai jelenlét a libanoni–izraeli határ mentén, ami növeli egy szélesebb, Irán határain túlszárnyaló, regionális háború kockázatát.

