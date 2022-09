Szakértő: nem oldja meg Európa energiaproblémáját az uniós csomag

Brüsszel szerda este kiadta a vészhelyzeti energiaügyi javaslatcsomagját. Ezzel kapcsolatban jó hírnek nevezte a Századvég energetikai üzletágának vezetője, hogy a dokumentumban egyelőre nem szerepel az orosz gázárplafon bevezetése.

Fotó: Leonsbox / Getty Images

Ennek értékét azonban mérsékli, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tegnap bejelentette, hogy továbbra is az asztalon tartják a beavatkozást, azaz lebegtetik annak lehetőségét, hogy a szankciókat kiterjesszék a gázszállításokra

– írta Hortay Olivér a közösségi oldalán.

Ursula von der Leyen: az orosz ipar térdre rogyott, a szankciók maradnak! A bizottság elnöke azt mondta, hogy a fosszilis tüzelőanyagokból elektromos áramot előállító cégeknek extraprofiadót kell fizetniük.

A Magyar Nemzet szemléje szerint rossz hír, hogy a csomagban szereplő négy intézkedés több kérdést vet fel, mint amennyi problémát várhatóan orvosolna.

Az első intézkedésben Brüsszel javaslatot tesz a napon belüli villamosenergia-csúcsigények 5 százalékos kötelező csökkentésére és március 31-ig a teljes áramigény 10 százalékos mérséklésére. Az üzletágvezető szerint a napon belüli csúcsigény csökkentésével kapcsolatos méltányossági probléma, hogy azt nagy részben a háztartások fogyasztása okozza. Ez az időszak tipikusan a késő délutáni vagy kora esti órákban van, amikor a legtöbben hazatérnek a munkából, és elkezdik használni elektromos készülékeiket.

Hortay Olivér kiemelte: mindkét javaslattal szemben felmerül a szuverenitási aggály, az áramfogyasztás kötelező csökkentése ugyanis nem írható elő központilag. Az energiamix összeállítása tagállami hatáskör. Az üzletágvezető megjegyezte, hogy a javaslat egy újabb politikai szereptévesztés. Mégpedig azért, mert az energiapolitika feladata annak támogatása, hogy az energiaigények biztonságosan elláthatók legyenek, és nem az, hogy megmagyarázza a fogyasztóknak, hogy miért nem juthatnak energiához.

A fogyasztáscsökkentés kötelező előírása már a gáz esetében is megbukott a tagállami döntéshozóknál (az elfogadott csomagban – a veszélyhelyzet kihirdetéséig – csak ajánlás szerepel). Vajon miért gondolja Brüsszel, hogy ez az áram esetében másképp lesz?

– kérdezte a Századvég szakértője.

Hozzátette, hogy az Európai Unió újraosztaná az energiaszektorban keletkező jövedelmeket: adót vetne ki az alacsony költséggel termelők többletnyereségére. Itt is jelen van a szuverenitási probléma, mert az adózási szabályok kialakítása tagállami hatáskör, illetve több ország már vezetett be hasonló intézkedést, így kérdéses, hogy a javaslat hogyan hangolható össze a meglévő tagállami rendszerekkel. Hortay a technikai aggályra is felhívta a figyelmet: az energiavállalatok különböző mértékben termelnek az egyes technológiákkal, és ennek egy részét gyakran saját fogyasztóik ellátására használják. Nem világos, hogy miként lehet egységes rendszert kialakítani úgy, hogy az egyik energiavállalat néhány megújuló erőművet üzemeltet, más viszont egy komplex portfóliót.

A csomaggal kapcsolatos fő kritika, hogy a javaslatok bevezetésétől nem érkezne több gáz a kontinensre, így azok legfeljebb tompíthatják az energiaválság hatásait, de Európa fő problémáját nem fogják megoldani

– tette hozzá végül Hortay Olivér.