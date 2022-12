Kisebb műszaki problémák elhárítása mellett egy olyan komplex feladatokat is kaptak a Mavirnál szervezett szimulációs gyakorlat résztvevői, amelyek mindenkit gondolkodásra ösztönöztek.

Fotó: Mavir

Megújult a szimulátor, háromszor is bevetették

A Mavir országos diszpécserszolgálatánál (ODSZ) folyó gyakorlati oktatás és továbbképzés egyik fő eszköze és helyszíne a gyakorlószimulátor. A szolgálat belső tréningjein túl minden évben tartanak az áramszolgáltatókkal közös gyakorlatot is, ekkor a körzeti diszpécserszolgálatok (KDSZ) operátoraival egy szimulált üzemzavarban teszik próbára a tudásukat – számolt be róla a rendszerirányító. Az idei gyakorlatot a Mavir azért nevezte különlegesnek, mert most először egy helyett három ilyen gyakorlatot is tartottak az új Spectrum szimulátoron. Elvégeztek egy kommunikációs gyakorlatot is, amelynek során telefonon és az online térben mentek végig egy kitalált esemény lépésein.

A Mavir a kommunikációs gyakorlatot is az elosztói engedélyesekkel (az áramelosztó társaságokkal) hajtotta végre. A közös gyakorlat közben számos olyan kérdés merült fel, amelyre nincs mindig egyértelmű válasz, vagy adott esetben a válasz újabb kérdéseket generál. Februárban az ODSZ-től és a KDSZ-ektől egy-egy csapat csinálta végig azt a gyakorlatot, amelyben a forgatókönyv szerint pontról pontra haladva próbálták ki, hogy kinek milyen utasítást kellene kiadnia, milyen paramétereket néz a monitoron, milyen információkat oszt meg, egyáltalán hogyan zajlana egy ilyen műveletsorozat. A nap végén sok volt a tapasztalat, de a kérdőjel is.

Az év során az ODSZ további közös gyakorlatokat szervezett, majd következett az éves szimulátoros gyakorlat. Ezen a vírushelyzet után most először jelentek meg személyesen is a KDSZ operátorok a Mavir Anikó utcai székházában.

Nincs áram, most mi lesz?

A gyakorlat résztvevői a kisebb üzemzavari helyzetek mellett egy olyan komplex problémával találták szembe magukat, amely mindenkit gondolkodásra ösztönzött.

A feladat az egyik legnehezebbek közé sorolható, ahol a több részre szakadt villamosenergia-rendszerben feszültség nélkül maradnak nagy kiterjedésű hálózatrészek, és ezeknek a feszültség alá helyezése alapos felkészültséget igényelt.

Majdnem négy órán át tartott, mire minden fogyasztó újra rákapcsolódhatott a hálózatra. A végeredmény azt mutatta, hogy a kollégák jól felkészültek, és a szimulátor is kitűnően vizsgázott. Ez a siker a Mavir szerint egyebek mellett azért fontos, mert bizonyítja kollégái elhivatottságát és kitartását.