Pillanatnyilag csillagászati távolságban van a földgáz megawattóránkénti ára attól, mint amekkorától alkalmazni kell a termék nagykereskedelmében az uniós döntés alapján tavaly december 18-án meghatározott szintű gázársapkát. Az árplafon-mechanizmus 2023. február 15-től hatályos az uniós energiaminiszterek szavazata alapján.

Fotó: Jenna Wagner

Meg is késett, ellenzője is sok van

A szabályozás meg kívánja fékezni a gázárak kezelhetetlen szintre emelkedését, és gátat szabna a manipulációnak. Az árplafont akkor kell alkalmazni, ha a hollandiai TTF-gáztőzsdén az egységár három napon át meghaladja a 180 eurót, egyúttal pedig legalább 35 euróval magasabb a cseppfolyós földgáz (LNG) átlagos világpiaci áránál. A limit aktiválásától kezdve tehát tilosak azok a tranzakciók, amelyeket magasabb árat rögzítettek a világpiaci átlagos LNG-ár plusz 35 eurónál. Ettől most nem kell tartani, hiszen például a márciusi és az áprilisi TTF-jegyzések még az 54 eurót, vagyis a határként megadott ár harmadát sem érik el.

Ráadásul számos kritika is érte az intézkedést.

A Világgazdaság is beszámolt róla, hogy az Európai Értékpapírpiaci Hatóság szerint az európai gázársapka negatívan hathat a gázpiacok működésére, szándékával ellentétben pedig erősítheti a spekulációt, és alááshatja az uniós országokban a pénzügyi stabilitást. Eddig ugyan nem azonosítottak jelentős hatásokat az uniós pénzpiacokra, de ez nem jelenti azt, hogy ilyenek nem lesznek a jövőben.

Lapunk más, jellemzően aggódó véleményeket is tolmácsolt. Ezek egyike, hogy a felső árhatár aktiválásával kiterelik a gázvásárlásokat a tőzsdéről, és csökkenhet a kereskedelmi platformok likviditása. A korlátozás első erőpróbája a nyári időszak lehet, amikor Európa orosz gáz nélkül próbálja majd újratölteni gáztárolóit.

Az egyensúly felé tart a gázpiac

„Szerencsére már nincs olyan keresleti nyomás vagy inkább kínálatszűke a piacon, mint tavaly volt, aminek hatására jelentősen megemelkedtek a gázárak” – értékelte a helyzetet a Világgazdaság érdeklődésére a Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnöke. Felsmann Balázs szerint a gázpiaci az egyensúly visszaállását segíti, de az előttünk álló betárolási időszak szempontjából is könnyebbség, hogy a tél enyhe volt, a felhasználás pedig az enyhe tél által indokoltnál is jobban csökkent, mert ennek köszönhetően az európai tárolók viszonylag magas készletszinttel indítják a következő betárolási időszakot. Természetes, hogy most esnek az árak, talán már kis túlkínálat is kialakult. Összességében a szakember kisebb esélyét látja, hogy megismétlődjenek a tavaly nyári magas árak.

Balogh József energiapiaci szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a szabályozást tévedés ársapkának hívni, inkább egy olyan árstabilizáló mechanizmusról van szó, amely csak különböző estekben és időtartamra lép életbe, hogy fékezze az áraknak a piaci szereplők általi rángatását. Az is fontos, hogy az LNG-nek a mechanizmusba való beemelésével lényegében a cseppfolyós gáz, amely az orosz vezetékes gáz fő alternatívája, kap egy új piaci benchmarkot.