Újabb szakaszhoz ért a két új paksi atomblokk építése, amelyről ma magyar és orosz részről is érkezett bejelentés. Ez jelentős előrelépés a beruházás előkészítése terén.

Folyik a résfal előkészítése.

Fotó: Paks2.hu

Egy méter vastag és harminckét méter mély lesz a résfal

A Roszatom megkezdte a Paks II. Atomerőmű építésének előkészítését – olvasható az orosz társaság közleményében –, a munkán, azaz a résfal építésén a projekt fővállalkozója, a Roszatom mérnöki divíziójához tartozó ASZE vállalat dolgozik július 3. óta. A résfalazás az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) engedélyének megfelelően, azzal szoros összhangban zajlik. A résfal elkészülte és a talajszilárdítás után kialakítható a munkagödör és előkészíthető az alapozás. A teljes beruházási terület körülvevő résfal kerülete 2,5 kilométer lesz. Korábbi cikkünk szerint a paksi 5. blokk alatti munkagödröt 5 méteres mélységig alakították ki, a szükséges 23 méterhez viszont előbb meg kell építeni a résfalat, amely megakadályozza a talajvíz betörését.

A résfal egy olyan, egy méter vastag vízzáró falazat, amelynek a mélysége eléri a 32 métert, a kerülete pedig a 2,5 kilométert. A résfal akadályozza meg a talajvíz beszivárgását a munkagödörbe, illetve tartja meg a talajvíz változatlan szintjét az atomerőmű blokkjai alatt.

A résfalazással párhuzamosan zajlik a telephelyi segédépületek, a betonüzem, a raktárak, valamint az irodaépületek kivitelezése.

Szijjártó: ragaszkodom a 2030–2031-es üzemkezdéshez

Ugyanezzel kapcsolatban délelőtti tájékoztatóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy a hatos blokk alatti talajkitermelés augusztusban indul, továbbá a teljes talajkiemeléshez szükséges engedélyek véglegesítése is a tervek szerint halad. Mint a tárca közleménye idézi, folyik a talajszilárdítás kiviteli tervének véglegesítése, és az elképzelések szerint halad a teljes talajkitermelés tervének véglegesítése is. A miniszter továbbá beszámolt arról, hogy

az orosz kormány napokon belül elfogadja a pénzügyi szerződés módosítását, amelyet a megváltoztatott kivitelezési kontraktus aláírása követhet.

Már a reaktortartály gyártása is zajlik. „Ezek a munkák párhuzamosan folynak, és továbbra is azt gondolom, hogy nem szabad feladni a 2030–2031-es határidő tartását” – mondta. Hangsúlyozta, hogy Magyarország annál nagyobb biztonságban van, minél előbb elő tudja állítani a hazai villamosenergia-felhasználás minél nagyobb hányadát. „A magam részéről továbbra is ragaszkodom a 2030–31-es üzemkezdéshez, és ezt minden létező megbeszélésen a Roszatom vezetőinek is el szoktam mondani, akik, legalábbis eddig, nem tiltakoztak ez ellen” – tette hozzá.

A miniszter nem tért ki arra, de az atomerőmű tényleges építésének még van egy komoly feltétele: az Országos Atomenergia Hivatalnak jóvá kell hagynia a Paks II.-projekt jelenleg is vizsgált, frissített előzetes biztonsági jelentését.

Résfalazás más szögből.

Fotó: Paks2.hu

Négy plusz két atomblokkja lesz az országnak

A Paksi Atomerőmű négy VVER–440-es blokkja a Magyarországon megtermelt villamos energia mintegy felét állítja elő. A Paks II. projekt a 2014. január 14-i orosz–magyar kormányközi megállapodás és a vonatkozó szerződések alapján valósul meg. Az Országos Atomenergia Hivatal 2022 augusztusában adta ki a két új 3+ generációs VVER–1200-as blokk létesítési engedélyét. Az Európai Unió területén először kapott engedélyt ilyen atomerőmű. A létesítési engedély megszerzése igazolta, hogy az új blokkok megfelelnek mind a magyar, mind az európai biztonsági előírásoknak. A Paksi Atomerőmű 5. és 6. garantált üzemideje 60 év.