Szerényebb piaci és erőteljesebb szabályozói hatások alakították a háztartások júliusi bruttó végfelhasználói gáz- és áramárait az Európai Unióban – olvasható ki a finnországi VaasaETT havi elemzéséből, amely az ausztriai és a magyarországi energiahatóság (Energie Control Austria, MEKH) megbízásából készült. A vizsgált hónapban is a magyarországi lakosság fizette a legalacsonyabb tarifát, amelynek azonban euróra átszámolt értéke nőtt amiatt, hogy a forint gyengült az euróhoz képest. A kijevi árak még a hazaiaknál is sokkal kedvezőbbek. A tanulmány megállapításai nem országokra, hanem azok fővárosaira vonatkoznak.

Áramfogyasztó eszközök sorával vannak tele a lakások.

Fotó: Shutterstock

Kicsit drágult az áram, nagyot ugrottak egyes tarifák

Legalább ötszörös, de Kijevet is figyelembe véve tizenegyszeres különbségek voltak júliusban az európai fővárosok bruttó lakossági végfelhasználói árai között. A legmagasabb tarifát sorrendben Dublinban, Londonban, Prágában, Rigában és Berlinben kellett fizetni. A legalacsonyabbat Kijevben, majd Belgrádban, Budapesten és Podgoricában. A kelet-közép-európai fővárosokban Prága és Riga kivételével olcsóbb volt a lakossági áram az európai átlagnál, amelynek kilowattóránkénti értéke 26,34 eurócent volt, a földrész összes vizsgált országára számolva pedig 24,86 eurócent. A budapesti 9,92 eurócentes tarifa közel harmada volt az uniósnak, az említett tizenegyszeres különbség pedig a kijevi 4,32 és a dublini 47,12 eurócent között mutatkozott.

Az EU-ban a magyar áramtarifa a legalacsonyabb

Bár a forintban megadott magyarországi ár nem változik a 2014-es befagyasztása óta, euróra átszámolva mozog a nagysága az árfolyamváltozás miatt.

Ez a magyarázata annak, hogy a júniusi budapesti bruttó egységár 9,79, a júliusi pedig 9,92 eurócent volt.

Fővárosunkban – egyben Magyarországon – még így is a legalacsonyabb maradt a vizsgált tarifa az uniós országok között. Érdemes lesz megnézni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hamarosan megjelenő európai ár-összehasonlítását, mert abban további adatok is szerepelnek. Például egy olyan, amely feltételezi, hogy a háztartások 20 százalékkal többet fogyasztottak annál a tavaly augusztus óta átlagosnak nevezett mennyiségnél, amelyért még rezsicsökkentett árat fizethetnek (a hivatal minden hónapban kiszámolja a hasonlóan vegyes gázárat is, továbbá azt, hogy egy modellezett család jövedelmének mekkora hányadát viszi el az áram- és a gázszámla kifizetése).

Sorra vonják meg a kedvezményeket

Júliusban mindkét irányba és egymástól nagyon eltérő mértékben mozgott az európai fővárosokban a villamos energia bruttó háztartási végfelhasználói ára. A kilengéseket azonban csak részben magyarázza a villamos energia mint termék árának piaconként különböző mozgása. Megállt az ár 2022 novemberében kezdődött szelídülése, és 2 százalékos növekedésbe csapott át, de fontosabb hatása lehetett annak, hogy visszavonták azokat az intézkedéseket, amelyeket a kormányok a tavaly felszökött árak mérséklésére hoztak.

A legnagyobbat emiatt a koppenhágai lakosok néztek: nem elég, hogy drágult számukra az energia, még a júniusig élvezett adócsökkentéstől is el kellett búcsúzniuk. Ötvenöt százalékkal ugrott meg a tarifájuk.

Rigában és Lisszabonban az okozott 23, illetve 22 százalékos árnövekedést, hogy emelkedett a tarifán belül az elosztás díja, Lisszabonban szintén egy addigi támogatás megvonása miatt. Nyolc fővárosban volt 2 százalékosnál nagyobb drágulás, hatban legalább ugyanilyen arányú csökkenés. A csökkenés Bécsben volt a legnagyobb – 15 százalékos –, miután olcsóbb lett az áram, és az energiaadó is mérséklődött, majd Szófiában – 14 százalékos –, ott az energiaár és az elosztási díj csökkent.

Stockholmban elképesztő ára van a lakossági gáznak.

Fotó: Shutterstock

Kellemes lejtőn a gázárak

Júliusban már a második hónapja mérséklődött az európai fővárosokban a földgáz bruttó lakossági végfelhasználó árának az átlaga. (A számításból a VaasaETT kihagyta Helsinkit, Nicosiát, Oslót, Podgoricát és Vallettát, mert ezekben a fővárosokban a lakosság lényegében nem használ gázt.) Az uniós átlag kilowattóránként 10,81 eurócentre, az európai 10,57 eurócentre jött ki. A budapestiek ennek az ötödét fizették, 2,73 eurócentet, ez az érték ismét a forint árfolyamromlása miatt magasabb a júniusi 2,69 eurócentnél. A kijevi 1,97 eurócentes ár a budapesti háromnegyedét sem éri el, a stockholminak pedig majdnem a tizenötöde. Igaz, az elemzőcég minden hónapban felhívja a figyelmet, hogy Stockholm kakukktojás: Svédország mindössze 92 ezer háztartási gázfogyasztójából 58 ezret a főváros különálló hálózatában, vagyis fajlagosan igencsak drágán látnak el.

A legjelentősebb vagy 2 százalékosnál nagyobb ármozgásokat mutató listára Bern a 25 százalékos, Szófia az 5 százalékos drágulásával került fel. A berniek a gáz drágulása, a szófiaiak az áfa eredeti, 20 százalékos mértékének visszaállítása miatt jártak pórul. Hat kiemelt fővárosban alacsonyabb lett a tarifa. Párizsban 18 százalékkal zsugorodott – mert olcsóbb lett maga a gáz, esett az adója, és kevesebbe került a házhoz szállítása –, továbbá Londonban és Tallinnban (14, illetve 11 százalékkal) szintén azért, mert szelídült a gáz ára.