Keményen bünteti a forint az OTP-t és a Richtert, de más oka is van a gyengélkedésnek: meddig eshet még az árfolyam?

Bődületes menetelés után természetes a korrekció a hazai részvények körében, de a jelenlegi visszahúzódás mögött több tényezőt is látni. Meddig eshet a Richter és az OTP, milyen szerepe van ebben a forintnak, és mit lehet kihámozni a Fed szinte példátlanul megosztó kamatdöntéséből?

A podcast vendége: Zakár Tivadar , a BÉT kijelölt tanácsadójaként működő Univerz Invest Zrt. befektetési igazgatója