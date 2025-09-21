Deviza
Keményen bünteti a forint az OTP-t és a Richtert, de más oka is van a gyengélkedésnek: meddig eshet még az árfolyam?

Bődületes menetelés után természetes a korrekció a hazai részvények körében, de a jelenlegi visszahúzódás mögött több tényezőt is látni. Meddig eshet a Richter és az OTP, milyen szerepe van ebben a forintnak, és mit lehet kihámozni a Fed szinte példátlanul megosztó kamatdöntéséből?
A podcast vendége: Zakár Tivadar, a BÉT kijelölt tanácsadójaként működő Univerz Invest Zrt. befektetési igazgatója
Szerkesztő: Mészáros Gergő
2025.09.21, 11:45
Mészáros Gergő
2025.09.21., 11:45

Hatalmas menetelést valósított meg az elmúlt években a hazai részvénypiac, egy ekkora rali után pedig egyáltalán nem meglepő, sőt, akár még racionálisnak is tekinthető, hogy egy kicsit lassít és korrigál a parkett, hiszen a fák sem nőnek az égig. A BÉT ugyanakkor még mindig alulárazott, annak ellenére is, hogy az elmúlt napokban nagy mértékben fokozódó geopolitikai fejlemények egyértelműen ismét nyomás alá helyezték az árfolyamokat, és a forint szédületes erősödése sem segíti éppenséggel a magyar piacot – emelte ki az Arbitrázs legújabb adásában Zakár Tivadar, a BÉT kijelölt tanácsadójaként működő Univerz Invest Zrt. befektetési igazgatója, akivel a pesti parkett blue chipjein túl a forintról, a Fed – több kérdést, mint választ adó – kamatdöntéséről, valamint az amerikai tőzsde helyzetéről is beszélgettünk.

 

Nagyon erős a forint, az exportfókuszú blue chipek pedig látványosan megérzik ezt

A beszélgetés során szó esett:

  • a hazai piac hatalmas ralit követő korrekciójáról és arról, elértük-e már a lokális mélypontot (01:20–05:30),
  • a forint bődületes lendületéről, ennek tőkepiaci hatásáról, valamint arról, hol lehet az év végén a két fontos kereszt (05:50–10:40),
  • a Richter gyengélkedő részvényéről, az OTP váratlan megakadásáról, valamint az újdonsült geopolitikai félelmekről (11:00–19:40), 
  • a Fed teljes bizonytalanságot keltő kamatcsökkentéséről, az amerikai részvények helyzetéről és a dollár kilátásairól is (20:00–31:00).

A VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1260 cikk

 

