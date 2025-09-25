Fokozódik a háborús feszültség: Oroszország közelében több NATO-tagország felsorakozott

A svéd Gotland-sziget a Balti-tenger feletti ellenőrzés kulcsát birtokolja, állítják svéd és lengyel tisztek, akik ezen a héten részt vesznek azokon a katonai gyakorlatokon, amelyeknek a célja egy esetleges orosz támadás visszaverése – írja a Reuters.
„Ez alapvetően olyan, mint egy hatalmas repülőgép-hordozó a Balti-tenger közepén” – fogalmazott a sziget kapcsán Oscar Hannus, a svéd haditengerészet tisztje.
Hannus egysége, a lengyel ejtőernyősökkel és part menti rakétaerőkkel együtt gyakorlatozik a Gotland Sentry nevű gyakorlat részeként, amely teszteli Svédország és a NATO szárazföldi, tengeri és légi erejét Gotland gyors védelmében.
Itt vagyunk Gotlandon lengyel szövetségeseinkkel, hogy elrettentsük a potenciális keleti ellenségeket, arra az esetre, ha bármilyen fenyegetésnek akarnának kitenni minket itt, Gotlandon vagy a Balti-tengeren
– mondta Hannus.
Gotland, amely homokos strandjai miatt népszerű a svéd turisták körében, stratégiai értelemben egyre fontosabbá vált, mivel fokozódott a feszültség Oroszországgal szemben, mióta Vlagyimir Putyin orosz elnök 2022 februárjában elrendelte Ukrajna teljes körű invázióját.
Gotland mindössze 300 kilométerré fekszik az orosz balti flotta kalinyingrádi exklávéjától, és létfontosságú tengeri útvonalakat ural,
így a sziget kulcsfontosságú, ha a NATO-nak Svédországból csapatokat és utánpótlást kellene küldenie Litvánia, Lettország és Észtország megerősítésére.
Korábban Lengyelország és Fehéroroszország között minden határátkelőhelyet lezártak. A forgalom a határok között mindkét irányban szünetelt. A határzárlatot még szeptember elején, egy Minszk és Moszkva által közösen rendezett hadgyakorlatra hivatkozva rendelték el.
A Zapad (Nyugat) fedőnevű hadgyakorlat különösen érzékenyen érintette a lengyel vezetést, miután szeptember 10-re virradóan 21 orosz drón sértette meg Lengyelország légterét. Donald Tusk lengyel kormányfő szerint azóta csökkent a közvetlen fenyegetés, ezért indokolttá vált a normalizálás.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.