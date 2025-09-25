Deviza
EUR/HUF392.46 +0.27% USD/HUF336.59 +1.01% GBP/HUF448.83 +0.09% CHF/HUF420.7 +0.34% PLN/HUF91.83 +0.12% RON/HUF77.28 +0.26% CZK/HUF16.11 +0.07% EUR/HUF392.46 +0.27% USD/HUF336.59 +1.01% GBP/HUF448.83 +0.09% CHF/HUF420.7 +0.34% PLN/HUF91.83 +0.12% RON/HUF77.28 +0.26% CZK/HUF16.11 +0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,014.87 -0.37% MTELEKOM1,826 +1.33% MOL2,644 -1.34% OTP28,720 +0.07% RICHTER9,775 -1.66% OPUS541 -1.1% ANY7,160 -0.56% AUTOWALLIS162 +4.52% WABERERS5,000 +2.04% BUMIX9,227.96 +0.85% CETOP3,429.63 -0.53% CETOP NTR2,144.17 -0.53% BUX98,014.87 -0.37% MTELEKOM1,826 +1.33% MOL2,644 -1.34% OTP28,720 +0.07% RICHTER9,775 -1.66% OPUS541 -1.1% ANY7,160 -0.56% AUTOWALLIS162 +4.52% WABERERS5,000 +2.04% BUMIX9,227.96 +0.85% CETOP3,429.63 -0.53% CETOP NTR2,144.17 -0.53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
kriptovaluták
kriptopénz
európai bankszektor
stablecoin
bankszektor
stabilcoin
euró

Európa válasza az amerikai dominanciára: jön az euróalapú stabilcoin

Európai nagybankok közös vállalkozásban 2026 második felére tervezik egy euróalapú stabilcoin kibocsátását, hogy erősítsék az euró szerepét a digitális fizetések piacán. A kezdeményezés európai alternatívát kíván nyújtani, erősítve Európa autonómiáját a fizetések terén.
Hornyák Szabolcs
2025.09.25., 20:35
Fotó: shutterstock

Európai bankok konzorciumot hoznak létre, hogy euróalapú stabilcoint bocsássanak ki, így ellensúlyozva a dollár stabilcoinok dominanciáját. Az új társaság székhelye Amszterdamban lesz és 2026 második felében tervezik a piacra dobását, miután megszerezték a holland jegybank jóváhagyását.

The,Image,Illustrates,The,Intersection,Of,Finance,And,Cryptocurrency.,A Európa válasza az amerikai dominanciára: jön az euró alapú stabilcoin
A kriptovaluták átalakították a pénzügyi világot, az európai nagybankok erre reagálva euróalapú stabilcoinnal erősítenék az euró szerepét / Fotó: Bigboss101 / Shutterstock

A konzorcium tagjai között megtalálható az ING, az UniCredit, a Banca Sella, a KBC, a Danske Bank, a DekaBank, az SEB, a CaixaBank és a Raiffeisen Bank International. Az európai bankszektor attól tart, hogy a dolláralapú stabilcoinok veszélyeztethetik az euró szerepét a nemzetközi kereskedelemben és digitális pénzügyekben.

Erre reagálva a kezdeményezés egy európai alternatívát kíván létrehozni, amely erősíti Európa stratégiai autonómiáját a fizetések terén, és lehetővé teszi az azonnali, olcsó tranzakciókat. Ezzel szemben az Európai Unió inkább egy központosított digitális jegybankpénzt (CBDC) preferál, amely kevésbé rugalmas és kevésbé ösztönzi az innovációt.

Mi a kriptovaluta és mi a stabilcoin?

A kriptovaluta (más néven kripto) egy digitális valuta, azaz nincs fizikai megvalósulási formája, bináris adatsorok gyűjteménye. Kriptográfiát (titkosítást) használ a tranzakciók biztonságáért, így lehetővé teszi a biztonságos, peer-to-peer tranzakciókat az interneten keresztül. A hagyományos valutákkal ellentétben a kriptovaluta teljesen decentralizált.

Ez azt jelenti, hogy nem kapcsolódik be a hagyományos bankrendszerbe, értéküket nem ellenőrzi vagy hitelesíti központi hatóság, pénzintézet. Jelenleg több ezer kriptovaluta létezik, a legfelkapottabbnak a bitcoin (ez volt az első kriptopénz, amely 2009-ben kezdett igazán elterjedni), és az Ethereum számít.

A blokklánc az a technológia, amely a kriptovaluták mögött áll. Ez egy decentralizált, elosztott digitális főkönyv, amely a tranzakciókat több számítógépen rögzíti egy hálózatban. Az adatok blokkokban tárolódnak, amelyek egymáshoz láncolva vannak, vagyis a rögzített adatokat csak a hálózat konszenzusával lehet megváltoztatni, ami megszünteti a közvetítők, például bankok szükségességét.

A  stabilcoin (vagy stablecoin) egy olyan kriptovaluta-típus, amely értékének stabilitását úgy éri el, hogy egy külső eszközhöz van kötve, például egy hagyományos fiat valutához (amerikai dollár) vagy egy árucikkhez (arany). A stabilitás célja, hogy megoldja a hagyományos kriptovaluták árfolyam-ingadozását, és alkalmasabbá tegye mindennapi tranzakciókra és pénzügyi alkalmazásokra.

Az Egyesült Államokban pénzügyi forradalom zajlik

Forradalmi változások zajlanak a digitális pénzügyek világában, amelynek kulcsszereplője az Egyesült Államok és a stablecoinok. Washington törvényi kereteket adott a stablecoinkibocsátásnak (GENIUS Act), tisztázza a digitális eszközök jogi státuszát (Clarity Act) és korlátozni kívánja az állami túlzott hatalmat a digitális pénzek felett (Anti-CBDC Act).

Ez a szabályozási fordulat biztonságot és kiszámíthatóságot hoz a piacnak, miközben az Egyesült Államok hosszú távon is meg kívánja őrizni a dollár globális vezető szerepét a stabilcoinok révén. Az EU ezzel szemben inkább központosított digitális jegybankpénzben (CBDC) gondolkodik, ami kevésbé rugalmas és innovációt kevésbé ösztönző megközelítés.

Tweetek, mémek, milliók – Így rángatja a kriptopiacot a tömegpszichológia

A kriptovaluták világa ma már elképzelhetetlen lenne közösségi média nélkül. A digitális eszközök árfolyamait nem pusztán gazdasági hírek mozgatják, hanem villámgyorsan változnak a Twitter-, TikTok-, Reddit-, Telegram- és Discord-közösségek hangulata szerint. Ez a kapcsolat arra ösztönzi a befektetőket, hogy ne csak a fundamentumokra figyeljenek, hanem a közösségek reakcióira, a tweetekre is.

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
Oroszország

Összevissza karcolódnak az új iPhone-ok a nyugati szankciók miatt, egy fontos anyagot cserélt le benne az Apple

Lényeges változás állt be az anyaghasználatban, két hét alatt ki is jött a probléma.
5 perc
Oroszország

Fokozódik a háborús feszültség: Oroszország közelében több NATO-tagország felsorakozott

Svéd és lengyel erők gyakorlatoznak a Balti-tenger legnagyobb szigetén.
7 perc
kriptovaluták

Európa válasza az amerikai dominanciára: jön az euróalapú stabilcoin

Európai nagybankok közös vállalkozásban 2026 második felére tervezik egy euróalapú stabilcoin kibocsátását, hogy erősítsék az euró szerepét a digitális fizetések piacán. A kezdeményezés európai alternatívát kíván nyújtani, erősítve Európa autonómiáját a fizetések terén.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu