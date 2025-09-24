Ki eteti majd a világ növekvő népességét?

Robbanásszerű növekedés jön a világ fehérjeszükségletében, a kérdés csak, hogy melyik ország szerzi meg magának a fejlődő országok piacait. Mind a hús-, mind a tejfogyasztás terén jelentős bővülés történik majd az elkövetkező időszakban, példa erre a másfél milliárd lakosú India, ahol még mindig csak évi 5 kg az egy főre jutó húsfogyasztás. Nem véletlen, hogy a nagy mezőgazdasági országok versenyt futnak a fejlődő államok piacaiért, ebben a küzdelemben azonban a hagyományosan erős agráriummal rendelkező Európa egyre nagyobb lemaradásban van. Míg a világ többi részén fokozatosan nő az állatállomány, Európában fokozatos leépülés figyelhető meg.
Beszéljenek a tények: a világ állatállományának közel 90 százaléka Európán kívül található, közel 60 százalékát ugyanis Ázsia és Dél-Amerika adja, emellett pedig jelentős még Amerika és Ausztrália termelése is. Európában viszont a tavalyi évben tovább folytatódott az állatállomány csökkenése, az elmúlt tíz évben ugyanis drasztikus visszaesés következett be szinte minden állatfaj esetében: 10 százalékot megközelítő arányban csökkent a sertések, a szarvasmarhák és a juhok létszáma is, a kecskéké pedig szembetűnően magas arányban, 16 százalékkal zuhant be. A csökkenés okai elsősorban arra vezethetők vissza, hogy az európai állattenyésztőknek egyre növekvő költségekkel és a harmadik országokból érkező importnyomással kell szembenézniük, miközben óriási nyomás nehezedik rájuk a zöldlobbi részéről is. Németországban például negyedével csökkent a sertések száma, ahogy 20 százalékkal a szarvasmarhák állománya is. Ezzel párhuzamosan drasztikus változások zajlanak a gazdatársadalomban is: az elmúlt két évtizedben 14 millióról 9 millióra csökkent az európai gazdálkodók száma, ez több mint ötmillió gazdaság (a gazdatársadalom közel 40 százalékának) elvesztését jelenti az elmúlt húsz évben. Amennyiben az agrártámogatásokat a következő évektől valóban lecsökkentik, ezzel párhuzamosan pedig beengedik az ukrajnai és a brazil importot, ez a szám tovább fog csökkenni, nem is kis arányban.
A világ állatitermék-előállításának kétharmadát a tej és tejtermékek adják, míg egyharmadát a hús- és tojástermelés teszi ki. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy a világon hatmilliárd ember fogyaszt napi szinten tejtermékeket, érthetővé válik a szarvasmarhatartás kulcsfontosságú helyzete. Bolygónk lakosságának tejfogyasztása átlagosan közel 10 kg-os mértékben nőtt az elmúlt években és várhatóan tovább emelkedik majd a fejlődő országok bővülő keresletének köszönhetően. Növekvő tendenciát figyelhetünk meg Európában is, hiszen a tejfogyasztás itt még nagyobb mértékben, közel 20 kg/fő pluszban nőtt. A magyarok évente közel 200 kg tejet és tejterméket fogyasztanak, amely még mindig eltörpül a dánok 400 kg-os tejfogyasztásához képest. Hogy érzékeltessük a piaci lehetőségeket: Kínában jelenleg a 40 kg-ot sem éri el az egy főre jutó fogyasztás… A világ legnagyobb szarvasmarhatartói közé egyébként Brazília, India és az Egyesült Államok tartozik, és közös bennük, hogy az elmúlt időszakban jelentősen növelték a marháik számát. Az EU éppen azzal a Brazíliával és Argentínával tervezi megkötni a szabadkereskedelmi megállapodását, ahol közel 300 millió szarvasmarhát nevelnek (míg Európában alig 70 milliót).
A sertéságazatban az éves állomány világszinten meghaladta a 980 millió darabot, a legnagyobb kibocsátók közé tartozik Kína, az Egyesült Államok, Brazília, Spanyolország és Oroszország. Hogy a nagyságrendeket lássuk, a világ sertésállományának közel felét Kínában tartják, de az elmúlt évtizedben bőven 10 százalékon felüli bővülés volt az USA-ban és Brazíliában is. Európában egyedül Spanyolországban tudott nőni az állomány, a többi EU-s országban azonban szinte mindenhol visszaesés következett be. A spanyol sertéstartásról már írtunk részletesen, de azt érdemes tudni, hogy az ottani sertéseket nagy mennyiségben takarmányozzák olcsó ukrán gabonával, kukoricából például a legnagyobb európai vásárlónak minősülnek. Az már egy másik kérdés, hogy erről mennyi információ jut el a fogyasztókhoz.
A világ legnagyobb baromfihús-termelő országai az Egyesült Államok és Kína, ők együttesen a globális kibocsátás mintegy 35 százalékát adják. Ez az egyetlen ágazat, melyben az Európai Unió globálisan is számottevő szereplő tud lenni (10 milliárd egyeddel, melynek 60 százaléka tojótyúk). A világ többi részén viszont olyan fejlődés indult meg, mely rövid időn belül lekörözheti az európai termelést: a nagyobb szereplők közül Kínában a 20 százalékot is meghaladja a bővülés, Indonéziában pedig tíz év alatt megduplázták (!) a termelésüket és ott van még az USA vagy Brazília is. Ha az EU-s termelést nézzük, akkor ma Lengyelország a vezető baromfihús-termelő, amely az ország teljes külkereskedelmében is meghatározó ágazattá vált. Az elmúlt években Lengyelország – a hústermelés mellett – az EU egyik vezető tojásexportőrévé nőtte ki magát, évente körülbelül 10 milliárd tojást termelve. Az elmúlt években azonban jelentős nehézségekkel küzdenek a járványok miatt, csak idén már több mint 11 millió madarat kellett leölni Lengyelországban.
Zárásként pedig álljon itt egy megdöbbentő statisztika, amely előrevetíti a robbanásszerű növekedést: húsz évvel ezelőtt a kínai középosztály mindössze 2,5 millió főt tett ki, mára ez a szám több mint százszorosára nőtt, és 2030-ra várhatóan eléri a 950 millió főt, ami nagyjából az Egyesült Államok jelenlegi lakosságának háromszorosát jelentené. Ha ez a rengeteg ember mind elkezd fogyasztani, az óriási bővülést hoz a világ élelmiszer-keresletében, nem beszélve még Indiáról vagy Indonéziáról.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.