Ki eteti majd a világ növekvő népességét?

Robbanásszerű növekedés jön a világ fehérjeszükségletében, a kérdés csak, hogy melyik ország szerzi meg magának a fejlődő országok piacait. Mind a hús-, mind a tejfogyasztás terén jelentős bővülés történik majd az elkövetkező időszakban, példa erre a másfél milliárd lakosú India, ahol még mindig csak évi 5 kg az egy főre jutó húsfogyasztás. Nem véletlen, hogy a nagy mezőgazdasági országok versenyt futnak a fejlődő államok piacaiért, ebben a küzdelemben azonban a hagyományosan erős agráriummal rendelkező Európa egyre nagyobb lemaradásban van. Míg a világ többi részén fokozatosan nő az állatállomány, Európában fokozatos leépülés figyelhető meg.

Állatállomány-csökkenés Európában / Fotó: Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock

Hiába nő a világpiaci kereslet, Európában tovább csökkent az állatállomány

Beszéljenek a tények: a világ állatállományának közel 90 százaléka Európán kívül található, közel 60 százalékát ugyanis Ázsia és Dél-Amerika adja, emellett pedig jelentős még Amerika és Ausztrália termelése is. Európában viszont a tavalyi évben tovább folytatódott az állatállomány csökkenése, az elmúlt tíz évben ugyanis drasztikus visszaesés következett be szinte minden állatfaj esetében: 10 százalékot megközelítő arányban csökkent a sertések, a szarvasmarhák és a juhok létszáma is, a kecskéké pedig szembetűnően magas arányban, 16 százalékkal zuhant be. A csökkenés okai elsősorban arra vezethetők vissza, hogy az európai állattenyésztőknek egyre növekvő költségekkel és a harmadik országokból érkező importnyomással kell szembenézniük, miközben óriási nyomás nehezedik rájuk a zöldlobbi részéről is. Németországban például negyedével csökkent a sertések száma, ahogy 20 százalékkal a szarvasmarhák állománya is. Ezzel párhuzamosan drasztikus változások zajlanak a gazdatársadalomban is: az elmúlt két évtizedben 14 millióról 9 millióra csökkent az európai gazdálkodók száma, ez több mint ötmillió gazdaság (a gazdatársadalom közel 40 százalékának) elvesztését jelenti az elmúlt húsz évben. Amennyiben az agrártámogatásokat a következő évektől valóban lecsökkentik, ezzel párhuzamosan pedig beengedik az ukrajnai és a brazil importot, ez a szám tovább fog csökkenni, nem is kis arányban.