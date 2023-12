A Hyundai E&C által vezetett konzorcium 3,1 ezer milliárd won (2,4 milliárd dollár) értékű szerződést nyert el a Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) vállalattól a Shin-Hanul 3. és 4. reaktor megépítésére Uljinban, Észak-Kjongszang tartományban, az építő cég hétfői jelentése szerint.

Az atomenergia megháromszorozásáról állapodtak meg a COP28-on

Fotó: AFP

A projekt keretében épülő két, egyenként 1400 megawatt áramtermelő kapacitású reaktor épül. A kivitelezés körülbelül 115 hónapig tart. A Hyundai E&C a beruházásra létrehozott konzorciumba a Doosan Enerbility és a Posco E&C társaságokat vonta be. Fővállalkozóként a teljes megbízási összeg 55 százalékát kapja.

Fordulat, kis szünet után

A nyertes konzorcium a pályázaton két másik társulással versenyzett, az egyiket a Samsung C&T, a másikat a Daewoo E&C vezette. A kiíró KHNP már december elején bejelentette, hogy a Hyundai konzorcium kapta a legmagasabb pontszámot az ajánlatok értékelése során, ezért ezt a konzorciumot választották nyertes ajánlattevőnek. Az a tény, hogy ismét épülnek atomerőművek, felkeltette a figyelmet a kapcsolódó iparágakban – írja a Korea Times. Az utolsó koreai megrendelést nyolc éve, 2015-ben adták le Shin-Kori 5-ös és 6-os reaktorra. Azóta nem érkezett új megbízás az előző kormány azon politikája miatt, amely a nukleáris energiától való távolodást célozta meg. Az országban 23 atomreaktor működik, együtt 20,5 gigawatt áramtermelő kapacitással.

Irány Európa

Az atomenergia a tiszta energiára való átállás központi szereplőjévé vált egy olyan időszakban, amikor az országok, különösen az európaiak, megszorítják a szén-dioxid-semlegességi célok elérését. Ezt a trendet meglovagolva a Hyundai E&C, amely a nemzetközi színtéren bizonyította képességeit olyan tengerentúli projektekkel, mint az Egyesült Arab Emírségekben (Egyesült Arab Emírségekben) található Barakah atomerőmű, azt tervezi, hogy felgyorsítja Európába való behatolását – írja a lap. Dél-koreai cég, a Kepco egyébként már 2013-ban is érdeklődött az európai – magyarországi – atomerőmű-építés iránt, amikor még úgy állt, hogy majd tendert írnak ki az új paksi atomerőműre.

A Világgazdaság is beszámolt, hogy a közelmúltban Dubajban tartott éghajlatvédelmi konferencián (COP28) több mint 20 ország nyilatkozott arról, hogy 2050-ig megháromszorozza a nukleáris kapacitását. Ennek érdekében felkérték a Világbankot, a regionális fejlesztési bankokat és a nemzetközi pénzügyi intézményeket, hogy építsék be az atomenergiát hitelezési politikájukba. Egyúttal hangsúlyozták, hogy a technológia alkalmazásának felgyorsításához biztonságos ellátási láncokra is szükség van.

A duplázás már sínen van

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség éves atomenergia- előrejelzése szerint a beépített nukleáris kapacitás több mint kétszeresére, 890 gigawattra növekszik 2050-re a mai 369 gigawattról. Ez csaknem 25 százalékos növekedés az ügynökség 2020-as becsléséhez képest, és előrejelzéseit már harmadik egymást követő évben felülvizsgálják. A paksi atomerőmű kapacitása 2000 megawatt, amelyhez 2400 megawatt adódik a két új blokk felépítésével. Ez már több mint duplázás lenne magyar részről, és a triplázás is megközelíthető, a szintén terítéken lévő, néhány kis moduláris reaktor építésével. Viszont a 2052 és 2057 között már akkor is le kell állítani a paksi atomerőművet, ha az üzemidejét meghosszabbítják újabb 20 évvel, ahogyan az a tervekben is szerepel.