Hatalmas próbatétel előtt az ukrán energiaipar. Keleti szomszédunk háborús környezetben akar a Hmelnickij atomerőmű két, szovjet tervezésű atomblokkja mellé két hasonlót – de értelemszerűen orosz részvétel nélkül – felépíteni, további kettőt pedig az Ukrajnában egyelőre idegen amerikai technológiával. Már az sem kizárt, hogy az amerikai alapokon kifejlődött dél-koreai atomiparnak is jut szerep.

A Hmelnickij Atomerőműben két blokk működik, kettő félkész, kettő még terv.

Fotó: Getty Images

Ugrásra készek a dél-koreai cégek

Kedden ugyanis az Energoatom vezérigazgatója, Petro Kotyin infrastrukturális és nukleáris projektekkel kapcsolatos együttműködésről tárgyalt a Koreai Köztársaság nagykövetével, Kim Hjongtével (Kim Hyung-Tae). Petro Kotyin tájékoztatta partnerét, hogy Ukrajna készül az első, Westinghouse tervezésű, AP 1000-es rektorral szerelt blokk megépítésére, és befejezne másik két blokkot a Hmelnickij Atomerőmű területén, továbbá az ország valamely részén létesülne egy Holtec technológiájú kis moduláris reaktor.

„Az Energoatom partnereket keres projektjeinkhez. Már vásároltunk egy reaktorszigetet a Westinghouse cégtől a Hmelnickij 5. blokkjához, és örömmel vesszük figyelembe a koreai cégek ajánlatát a turbinaszigettel kapcsolatban” – idézi Petro Kotyint a társaság közleménye. Az ukrán atomerőmű-társaság azt is szeretné, ha a koreai Hyundai részt venne egy gáthíd építésében a Dnyeper folyón, amely Kamjanka-Dnyiprovszka és az Energodar melletti Nyikopol között haladna.

A nagykövet támogatását fejezte ki Ukrajna mellett. Egyebek mellett jelezte, hogy országa elítéli Oroszország ukrajnai invázióját, csatlakozott az oroszellenes szankciókhoz, humanitárius segélyt és támogatást nyújtott Ukrajnának, főként az energiatermelő szektorának. A koreai cégek érdeklődnek az építési projektekben való részvétel és az ukrán cégeknek történő szállítás iránt. E szándékaikban élvezik a koreai kormány segítségét.

Évekkel ezelőtt indultak az előkészületek

Petro Kotyin épp két éve nyilatkozott a Világgazdaságnak arról, hogy az ukrán atomipar az oroszról az amerikai atomtechnológiára vált. Azóta beszámoltunk a megvalósítás egyes lépcsőiről is, mindenekelőtt az ukrán atomerőművek fűtőelemváltásának előkészítéséről, amely decemberben már a szállítás indításánál tartott. A nagy bejelentés azonban ez év januárjában érkezett.

Akkor állapodott meg Ukrajna a Westinghouse-zal arról, hogy az amerikai cég fejezi be a Hmelnickij Atomerőmű területén lévő két blokk építését, és felépíti a két újat.

Bulgáriából orosz, az USA-ból helyi reaktor érkezik

Az előbbi kettő, azaz a Hmelnickij 3. és 4. blokk orosz berendezéseit az ukrán fél Bulgáriából várja. E blokkok építése még a nyolcvanas években indult, de a munka leállt. A másik kettőt a Westinghouse szállítaná. Az építkezés még az idén nyáron vagy az ősszel indulna, hogy mielőbb új kapacitások álljanak rendelkezésre az energiarendszert ért háborús károk kompenzálására German Galuscsenko energiaügyi miniszter érvelése szerint. Megjegyzendő, hogy bár egy atomerőmű építése még gyorsított ütemben is évekig tarthat, ezt az időt most lerövidítheti, hogy a 3. és a 4. blokk orosz reaktortestei Bulgáriában már készen vannak, és a Westinghouse is olyan, 3+ generációs (biztonsági és szabályozhatósági szempontból továbbfejlesztett) reaktort építene Ukrajnában, amelyet már legyártottak. A miniszter a blokkok átadásának várható idejéről annyit mondott, hogy addig a 3. blokk esetében mintegy két és fél évnek kell eltelnie akkortól, hogy Bulgáriából megérkeznek a VVER 1000-es reaktorok. German Galuscsenko a négy blokk építéséhez szükséges jogszabályalkotást párhuzamos folyamatnak nevezte.

Több területen is támaszkodik Ukrajna a Westinghouse-ra

Januárban megállapodás született az összes ukrán atomerőmű számára szükséges amerikai nukleárisüzemanyag-ellátás növeléséről is. Az üzemanyagot a svédországi Westinghouse-gyártótelepről szállítják, de egyes alkatrészek Ukrajnában készülnek az Energoatom egyik különálló részlegén.

A felek megerősítették továbbá a szándékukat egy ukrajnai Westinghouse mérnöki és műszaki központ létrehozásáról, amely az ukrajnai АР 1000-es erőművek építését és üzemeltetését fogja támogatni, illetve foglalkozik az ukrán atomerőművek jövőbeli leszerelésével is.

Három atomerőmű maradt ukrán kézben

Függetlenségének 1991-es elnyerése óta Ukrajna három atomreaktort épített – emlékeztet az Ukrán Pravda –, egyet a zaporizzsjai, egyet a hmelnickiji és egyet a rivnei atomerőmű területén. Ezek adják ma az ukrán áramtermelés több mint 55 százalékát, de a zaporizzsjai orosz ellenőrzés alatt áll. Az ukrán nukleáris létesítmények biztonsági helyzetéről nemrég készített friss összegzést az Országos Atomenergia Hivatal.

Az ukrán ellenőrzés alatti területeken működő atomerőművek

Hmelnickij, kétszer 1000 megawatt

Dél-ukrán atomerőmű, háromszor 1000 megawatt

Rivnei, kétszer 1000 MW és kétszer 420 megawatt

Sokan találtak fogást a terveken

Az ukrán terv kritikákat is generált. Az egyik fő kérdés a finanszírozás mikéntje. Az eddigi közlések alapján ukrán állami pénz nem kell a beruházáshoz, csak az Energoatom saját forrása és amerikai amelyről már tárgyalnak. A Westinghouse december végén 437 millió dollárért nyerte meg az Energoatom pályázatát az ötödik reaktor berendezéseinek szállítására. „Ebből a pénzből megvettük a teljes reaktorsziget berendezését egy erőműhöz, amelyet az USA-ban már legyártottak. Egy dél-karolinai atomerőműbe szánták, amely nem készült el, de megegyeztünk az 50 százalékos kedvezménnyel való megvásárlásáról” – mondta a miniszter.

Egy blokk teljes költsége körülbelül ötmilliárd dollár lesz.

A blokk egy reaktorszigetből, egy turbinaszigetből, erőgépekből és segédrendszerekből áll. A legnagyobb és a legfontosabb berendezés, a reaktorsziget tehát már megvan.

