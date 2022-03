Szakít az orosz szállítóval az ukrán atomipar – exkluzív VG-interjú az ukrán nemzeti atomenergetikai vállalat vezetőjével

Több mint két héttel Oroszország Ukrajna elleni inváziója után az ukrajnai atomerőművek hány blokkja üzemel? Biztosított-e a rendszeres karbantartásuk és javításuk?

Jelenleg a 15 erőművi blokkból 8 működik, kettő a zaporizzsjai, három a rivnei, egy a hmelnickiji és kettő a dél-ukrajnai atomerőműben. A sugárzás szintje mind a négy helyen a megengedett értékek között van. Ám nem beszélhetünk biztonságról, amikor Európa legnagyobb atomerőműve ellenséges kézen van.

Fotó: YEVGEN TSYBULSKYI

Meddig elég az atomerőművek nukleáris üzemanyag tartaléka? Van-e lehetőség utánpótlásra?

A rendelkezésre álló nukleáris üzemanyag két évig biztosítja a működést atomerőműveink számára. Teljes egészében lemondtunk az orosz üzemanyagról, és így is képesek vagyunk biztosítani az erőművi blokkok stabil működését. Az üzemanyagot a Westinghouse vállalat biztosítja, amely szükség esetén képes növelni is a szállításokat. Erről már korábban megállapodtunk, és folyamatban van a megfelelő intézkedések megtétele. Ismétlem, az üzemanyag két évre elegendő, ezalatt képesek vagyunk beindítani az új beszerzési mechanizmusokat. Azt is újból szeretném hangsúlyozni, hogy minden ukrajnai atomerőmű képes működni az orosz nukleáris üzemanyag nélkül is! Ezenkívül gyorsított ütemben dolgozunk azon, hogy az üzemanyag-kazettákat mi magunk is elő tudjuk állítani az amerikai Westinghouse technológiája alapján. Ez lehetővé teszi, hogy teljes mértékben pótoljuk a kieső orosz üzemanyagot.

Miután orosz ellenőrzés alá került a csernobili atomerőmű, vannak-e problémák a fűtőelem-kazetták és a kiégett fűtőelem-kazetták tárolásával?

Az ukrajnai atomerőművek elfoglalásával Oroszország atomterrorizmust követ el és az egész civilizált világ számára fenyegetést jelent.

A csernobili atomerőművet katonai bázisként használják. És mindenkit zsarolhatnak azzal, hogy felrobbantják a nukleáris anyagokat. Az atomerőmű területén több mint 20 ezer kiégett fűtőelem-kazetta található, amelyeket folyamatosan hűteni kell. Ez az üzemanyag, amelyet a csernobili atomerőmű blokkjaiból távolítottak el, azok leállítása után. Egy medencében vannak elhelyezve, amelyet vízszivattyúkkal adagolt vízzel hűtenek. A felmelegedett vizet lehűtik a hőcserélőben, és ismét visszakerül a medencébe. Ennek a folyamatnak megszakítás nélkülinek kell lennie. Ha a szivattyú nem kap áramot, a hűtés leáll, a fűtőelemek elkezdenek felmelegedni. A felgyűlő hő megolvasztja a tartályt, és az atomenergia kiszabadul a levegőbe. Ezt nevezzük sugárzásnak, amely súlyosan károsítja a környezetet és az emberek egészségét. Ezért rendkívül veszélyes az áramhiány az erőműben. Természetesen a tárolókban előfordulhatnak rendkívüli helyzetek. Jelenleg minden a külső hőmérséklet függvénye. Mivel még viszonylag hideg az időjárás, a hűtés körülbelül hét napig képes komoly fennakadás nélkül működni. A dízelgenerátorok biztosítják a stabil hűtést. Minden attól függ, van-e elegendő üzemanyag, és adottak-e a technikai feltételek. Ha a lehetőségek kimerültek, a víz elkezd melegedni a hűtési rendszerben és megnő a hőmérséklet a tározókban. A hűtés teljesen leáll, a felmelegedés egy nap alatt éri el a kritikus szintet. Ezzel valamennyien, nemcsak Ukrajna, hanem az egész Európa szörnyű ökológiai katasztrófa szélére sodródik! A folyamat ismét ellenőrizhetővé válik, ha ezen időn belül ismét biztosítva lesz az áramellátás vagy az üzemanyag. (A csernobili létesítmény áramellátása az orosz katonai támadás nyomán először március 9-én állt le, a hibát az Ukrenergo elhárította, majd március 13-án újabb javításra kényszerült az aznapi támadás okozta kár elhárítására – a szerk.)

Az orosz katonaság elfoglalta a zaporizzsjai atomerőművet. Mekkora a kár?

Európa legnagyobb atomerőművének, a zaporizzsjainak 6 blokkja van. Most nem a károkkal kell foglalkoznunk, hanem az egész emberiséget fenyegető tragédia lehetőségével! A megszállók tankokkal és nehéztüzérséggel lőtték az atomerőművet, eltalálták az 1. számú blokkot, ahol az atomreaktor található. Lerombolták az átjárót az 1. számú és 2. számú blokk között. Lerombolták az oktatóépületet, és súlyos károkat okoztak az adminisztrációs épületben, valamint a 6. számú blokk transzformátorában. Mindez sérti a nukleáris és sugárbiztonságot. Bármelyik pillanatban bekövetkezhet a baleset. A következmények beláthatatlanok! Az elfoglalt zaporizzsjai atomerőművet az oroszok katonai bázissá alakították.

Tudomásunk van arról, hogy jelenleg mintegy 400 orosz katonai, mintegy 50 katonai jármű, nagy mennyiségű robbanószer és fegyver van a területén. Az oroszok fegyverhasználata összeurópai léptékű katasztrófával fenyeget.

A felelősséget teljes mértékben Oroszország viseli. Mivel az erőművet a megszállók ellenőrzik, lehetetlen a károk pontos felmérése. De most az atomerőmű és az ott dolgozó emberek biztonsága a legfontosabb. A személyzet úgy végzi a munkáját, hogy közben orosz fegyverek irányulnak rájuk, pszichológiai nyomás és állandó életveszély közepette. Nagyon fontos, hogy képesek legyenek biztosítani az atomerőmű biztonságát és stabil működését. A károkat majd azután számoljuk össze, hogy győztünk.