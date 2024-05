Hatalmas mennyiségű kerozint spájzolt be a Mol Kecskeméten

Kecskeméti telepén a Mol felújította a korábban gázolaj tárolására használt tartályokat, hogy kerozinból is tartalékot tudjon képezni. A fejlesztésnek köszönhetően már mintegy 12 ezer tonna JET tárolható Kecskeméten – jelentette be a tavaly indult fejlesztés lezárultával a helyszínen Szabó Szabolcs Pál, a Mol csoport downstream értékláncért felelős ügyvezető igazgatója.

Szabó Szabolcs Pál átadja a létesítményt / Fotó: Horváth Lilla / Világgazdaság)

Két helyszínen tárolja a stratégiai kerozint a Mol

Felidézte, hogy míg korábban az ország stratégiai készleteit kőolajban tárolták, később a mennyiség egy része már feldolgozott termékek formájában állt rendelkezésre, ezen üzemanyagok listájára azonban csak 2019-ben került fel a repülőgép-üzemanyag. A kerozin tárolását a Mol a Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetséggel (MSZKSZ) kötött megállapodás alapján végzi, a csoporton belül azonban verseny folyt a megbízásért. A szövetség számára most 12 ezer tonna kerozin Kecskeméten, két tonna Százhalombattán áll rendelkezésre. Mint Szabó Szabolcs Pál a Világgazdaság érdeklődésére elmondta, a kecskeméti kerozin nem közvetlenül a társaság százhalombattai finomítójából érkezik, vezetéken.

Van bőven, de ne legyen szükség rá

Az átadáson az igazgató hangsúlyozta, hogy a beruházás révén jelentősen nő Magyarország ellátásbiztonsága, de reméli, hogy nem lesz szükség a betárolt jelentős kerozinmennyiségre. Mindazonáltal a Világgazdaság úgy tudja a kecskeméti telepet vezető Földházi Zoltántól, hogy

a kecskeméti légibázistól havonta érkező igények nőnek, volt olyan hónap is a közelmúltban, amikor megkétszereződött a rendelt mennyiség.

Globálisan is emelkedik a kerozin iránti kereslet, a folyamat csak a koronavírus éveiben torpant meg.

A telehely ugyanis értékesítéssel is foglalkozik, a profilja pedig többször is módosult az 1955-ös megnyitása óta. Motorolaj-tárolással indult, majd üzemanyagot értékesített, és volt néhány olyan év is, amikor a NATO rendelkezésére állt. A legutóbbi, 1, 2 milliárd forintos mostani fejlesztés a felújításon és a kapacitásbővítésen felül egy új, korszerű tankautótöltő egység telepítését is tartalmazta.