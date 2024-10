Akár vissza is térhet az atomenergia Németországba

A német CDU és a CSU párt egyértelműen elkötelezett az atomenergia mellett. Ha megnyerik a szövetségi választást, újra akarják aktiválni a nemrég leállított atomerőműveket – számolt be a Handelsblatt. Bár már bezárták az ország utolsó atomerőműveit is, a leszerelésük még nem kezdődött el. A Framatome – a francia Areva energetikai csoport leányvállalata – megerősítette, hogy öt, még le nem szerelt atomreaktor könnyen újraaktiválható. Szeptember végén a CDU és a CSU a Bundestagban leszerelési moratóriumot kért a nemrég leállított reaktoroknak.

A leszerelt gundremmingeni atomerőmű / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A 2011 márciusa után is működő kilenc reaktorból egy kivételével mind kapott leszerelési engedélyt a kormányától. Az egyetlen kivétel a Brokdorf atomerőmű. Minden atomerőmű újraindítását engedélyeznie kell a helyi önkormányzatnak, de a kérdést egyelőre csak egyetlen kormány kész megvizsgálni, a bajor. Viszont pont az a kormány – Schleswig-Holstein tartományé – mondott tavaly a lehetőségre egyértelmű nemet, ahol a Brokdorf található. Ráadásul ez a reaktor a modern német atomellenes mozgalom szülőhelye, már az volt az amerikai Three Mile Island atomerőmű 1979-es balesete előtt is. A leállított kilenc reaktor

négy Vor-konvói,

három konvói

és kettő gundremmingeni

adta 2012 és 2014 között a németországi villamosenergia-termelés 15-16 százalékát. Ha tovább működhettek volna, segíthették volna Németországot abban, hogy könnyebben és tisztábban szüntessék meg a szénalapú energiatermelést annál, ahogyan azt most teszi.

Százmilliárd eurókat bukhattak az atomerőművek bezárása miatt

Egy nemrég készült tanulmány szerint, ha Németország folytatta volna az atomerőművek használatát, és új reaktorokba fektetett volna be, akkor 332 milliárd eurót takaríthatott volna meg jelenlegi energiaátállási politikája, az Energiewende költségeihez képest. Az International Journal of Sustainable Energy című folyóiratban megjelent kutatást Jan Emblemsvag, a Norvég Tudományos és Technológiai Egyetem professzora vezette – írja a Nucnet. A tanulmány úgy kalkulál, hogy a megújuló energiára való átállást előtérbe helyező német Energiewende szerint 387 milliárd eurós beruházást és további 310 milliárd eurós támogatást jelent, összesen 696 milliárd eurót. Ezzel szemben, ha az ország működőképes állapotban tartotta volna meglévő atomerőműveit, és új reaktorokba fektetett volna be, a becsült költség mindössze 36 milliárd euró lett volna, ami lényegesen kevesebb, mint az Energiewende-politika.