Az elmúlt évek átrendeződése után egy nyugodtabb időszak köszönthet be Hollywoodban, már ami a nagy stúdiók fúzióit illeti. Míg például korábban például a Disney és a Fox egyesülésétől volt hangos a médiapiac, addig a tavalyi év a Warner és a Discovery, nem éppen botrányoktól mentes összeállásáról szólt. 2023-ban azonban nem igazán lehet hasonlóakra számítani, legalábbis a jelenlegi előrejelzések szerint. Ennek ellenére bőven lehetnek meglepetések.

Fotó: Shutterstock

Szűkebb lett a nadrágszíj

Az egyik legfőbb ok a visszafogottságra, hogy az infláció és a gazdasági válság miatt várhatóan jelentősen zsugorodik majd a reklámpiac az Egyesült Államokban, egyre több cég készül arra a hírek szerint hogy csökkenti majd a reklámozásra fordított büdzsét. Ezt pedig biztosan megérzik majd a nagy stúdiók. Aki tehette, már most elkezdte a költségcsökkentést, akár igencsak fájdalmas módszereket is választva.

Szintén komoly problémát okozhat az is, hogy az áremelkedések miatt egyre többen mondanak le például Amerikában a streaming-előfizetéseikről.

Arról nem is beszélve, hogy néhány kivételtől eltekintve a mozibevételek sem éppen úgy alakultak, ahogy azt a stúdióvezetők megálmodták.

Akikből fogás lehet a nagyok asztalán

Ennek ellenére mégis lehetnek majd átrendeződések az álomgyárban és előfordulhat, hogy felvásárolnak egyes stúdiókat a nagyobbak. A Hollywood Reporter összegyűjtötte azokat a kisebb egységeket, amelyeket „megehetnek” a következő évben.

Lassuló zombik

Az egyik ilyen lehet például az AMC, amely épp most fejezte be zászlóshajóját, a The Walking Dead című zombisorozatát, majd leépítéseket és több száz millió dolláros költségcsökkentéseket jelentettek be. Noha a jelentős hálózattal rendelkező AMC újabb és újabb showműsorokat jelent be, nem zárható ki, hogy valamelyik nagyobb hal felvásárolja a lefelé tendáló stúdiót.

Eladó egér?

A nagy hollywoodi stúdiók közül igazából egy az, amelyik sosem kelt el, azaz sosem vásárolták fel, mégpedig a Disney. Az „egeres” stúdió inkább felvásárlóként volt jelen eddig a piacon, hiszen az elmúlt két évtizedben az övé lett a Pixar, a Marvel és a Lucafilm is, mind aranytojást tojó tyúknak bizonyultak.

Fotó: MediaNews Group/Orange County Register via Getty Images

Az amerikai lap érdekes tippet is adott 2023-ra, mégpedig azt a kérdést tette fel, hogy eladóvá válhat-e épp maga a Disney? A stúdióhoz nemrég visszatérő Bob Iger kinevezése is arra utalhat a cikk szerint, hogy a Disney elnöksége keresi a potenciális vásárlót. Bárki is legyen az, valószínűleg minden idők egyik legnagyobb fúzióját kellene lebonyolítania, hiszen a Disney nem csak a filmiparban van jelen, de vidámparkjaival és boltjaival az egész világot behálózzák.

Az utolsó mohikánok

A Lionsgate Hollywood egyik utolsó, nagy, független stúdiója, amely az elmúlt évtizedekben számos sikeres filmsorozatot adott a moziknak. 2017-ben ugyan már a Hasbro is szemezett a felvásárlással, de végül az Entertainment One-t vették meg, amelytől azóta már szabadulni szeretnének.

Könnyen lehet, hogy valakinek megtetszik majd a Lionsgate portfóliója.

Akárcsak a Paramounté, amely 2022-ben a nagy dobásával, a Top Gun második részével tért vissza igazán az elitbe. Ennek ellenére még jócskán lenne mit behozniuk lemaradásukból, amit a legnagyobbak könnyen lehet, hogy nem hagynak majd. Pletykák szerint az Apple és akár a Warner is ajánlatot tehet a streamingplatformmal is rendelkező stúdiónak.

Játékos fordulat

Nem közvetlen filmipar, de szintén eladósorba kerülhet a játékgyártó Electronic Arts is. Egyre több stúdió kacérkodik a videójátékokkal, például már a Netflix is gőzerővel dolgozik a sajátjain, de lehet, valaki be szeretné előzni őket, ehhez pedig a legegyszerűbb, hogy egy már most is jól futó cégbirodalmat vásároljanak fel. Ilyen lehet az Electronic Arts, amely például remekül megférne a Disney széles palettáján, már amennyiben a stúdió szeretne erre fordítani.