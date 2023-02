A mesterséges intelligencia (MI) szép lassan az életünk minden területén utat tör magának. A digitalizációval elkerülhetetlen volt a terület fejlődése, ma pedig már odáig jutott a technológia, hogy a fél világ ijedtséggel vegyes izgatottsággal, vagy még inkább aggodalommal tekint a forradalmian új chatbotra, a ChatGPT-re. Ezt a sikert irigyelhette meg a Google, amely a hírek szerint egy olyan chatbot építésén dolgozik, amely önállóan, eredeti zeneművek írására lenne képes.

Fotó: Getty Images

A mesterséges intelligenciát sok területen lehet alkalmazni, már a telefonunkban is van hasonló technológia, a hang- vagy az arcfelismerés is ide tartozik, nem csoda, hogy Kínát is kiemelten érdekli a terület. Más MI-k pedig alkotni is képesek, nem csak parancsokat végrehajtani. A zene viszont egészen mostanáig az emberiségé volt, rajtunk kívül tudtunkkal nem tud más ritmusokat csiholni. A Google új chatbotalkalmazása viszont valószínűleg ezt a határt is átlépi.

Mi a chatbot? A chatbot olyan számítógépes program, amely képes az emberihez hasonló beszélgetésre úgy, hogy irányításához nem szükséges emberi beavatkozás. Bármennyi ügyfelet képes egyszerre kiszolgálni, és tudásához mérten a legpontosabb válaszokat adja a feltett kérdésekre. A chatbotok számos területen képesek tökéletesen helyettesíteni az embereket, elsősorban az ügyfélszolgálatokon, de a következő években várhatóan több területen is leválthatják az emberi erőt, amelyet így máshol lehet kamatoztatni.

Mivel a Microsoft, úgy tűnik, beáll a ChatGPT mögé, a Google saját házán belül oldhatja meg a dolgot. A Mashable cikke szerint a vállalat már gőzerővel építi azt az MI-botot, amely képes lesz eredeti zenealkotásokat létrehozni, vagy csak leírás, vagy pedig hang, például dúdolás vagy fütyülés alapján.

Az alkalmazás még munkacímen fut, a Google székházában MusicLM-ként emlegetik, a létezésére pedig egy kiszivárgott tanulmányból derült fény.

A Google MusicLM rendkívül magas minőségű zenét képes előállítani a beszámolók szerint, amely szinte olyan, mintha élőben játszanák. A szövegeket 24 kilohertzes frekvenciára konvertálja át, de a hangalapú átírások az igazán meglepők. Például a dúdolásból érkező dallamot pillanatok alatt rockstílusú, gitáralapú zenévé alakítja, vagy a zongorával előadott zenét teljes dobszólóval és más hangszerekkel dobja fel.

Az érthető, hogy a Google egyelőre hivatalosan nem állt elő a zeneszerkesztő mesterséges intelligenciájával, hiszen a MusicLM chatbot számos kérdést vet fel a szerzői jogdíjakkal, a szellemi tulajdonnal és egyebekkel kapcsolatban, mivel „pofátlanul” képes lenyúlni és átdolgozni más zeneszámokat.

Mielőtt kiadnák a technológiát, a plágiummal kapcsolatos jogi kérdéseket mindenképp tisztázni kell, ez pedig még rendkívül hosszú időt vehet igénybe.