Több vidéki éttermet, köztük két balatonit is meglátogattak a Michelin-kalauz ellenőrei az elmúlt hónapban – szúrta ki a welovebalaton.hu. Az egyik hazánk legkisebb alapterületű bisztrója, a csopaki vasútállomás restijéből kialakított Resti by Laurel, míg a másik a szigligeti Villa Kabala volt.

A legrangosabb gasztronómiai kalauz emberei pontosak, kimértek és udvariasak voltak.

Fotó: Shutterstock

„Február elején, szombaton érkezett egy kissé gyanús foglalás angliai telefonszámról, a vendég egyedül jelentkezett be” – mesélte a We Love Balatonnak Karácsony Bence, a Resti by Laurel séfje, aki azt is elmondta, hogy az úriember pontosan érkezett, kimért, de nagyon udvarias volt és semmilyen érzelem nem látszott az arcán.

A szakács felidézte azt is, hogy telt házuk volt aznap, az este folyamán magyarul folyt a kommunikáció, de a kollégája végig tolmácsolt az angolnak, aki később csatlakozott a szabadtéri bodagsütéshez is (a degusztációs menü egyik tétele a faszenes kerti grillsütőben, a green eggben készülő cigánykenyér, ami kint készül el).

A Villa Kabala társtulajdonosa, Fölföldi-Terjék Petra eközben arról beszélt a portálnak, hogy fel voltak készülve az inspektorok látogatására:

Stresszes este volt, attól függetlenül, hogy nem tudtuk, ki ő, mert aznap volt az az óriási, országos vihar. Megérkezett, elfoglalta a szobáját, majd 18 óra 7 perckor elment az áram egész Szigligeten, és csak fél kilenckor jött vissza. A menüsornak az első harmadát gyertyafényben költötte el, a szakácsok is gyertyafényben főztek a konyhán, és gyakorlatilag telt ház volt, de megoldottuk

A Michelin Guide ellenőrei megjelentek a kiskunhalasi Rézmozsárban a debreceni Ikonban is.

Fotó: Shutterstock

Ahogy azt tavaly novemberben a Világgazdaság is megírta, hagyományos Michelin-csillagot hét magyar étterem és azok séfje kapott:

Barna Ádám az esztergomi Bistro42-től,

Kaszás Kornél a Babeltől,

Sárközi Ákos a Borkonyhától,

Koppány Levente a Costestől,

Tiago Sabarigo az Essenciától,

Rácz Jenő a Rumourtól,

Tóth Szilárd a Salttól.

Két étterem pedig nemcsak egy, két csillagot is kiérdemelt: a tatai Platán Gourmet Pesti István séf vezetésével történelmet írt itthon, mert azonnal két csillaggal került be a kalauzba, míg Szulló Szabina és Széll Tamás Standjának két csillaga egy hosszú, töretlenül magas színvonalú szakmai munka elismerése.