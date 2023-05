A héten az olvasóinkat leginkább az immár 443 napja tartó orosz–ukrán háború hírei érdekelték, de Gálvölgyi Jánosért is sokan aggódnak, és a kormány áfacsökkentése is heves érdeklődést váltott ki.

Hivatalos: Oroszország felmondja a hidegháborút lezáró európai békeszerződést

Felmondja az 1990-ben Párizsban megkötött békeszerződést Oroszország, amely nem hivatalosan lezárta a hidegháború időszakát. Az 1990-ben megkötött CFE-szerződés (Conventional Armed Forces in Europe, azaz Hagyományos fegyveres erők Európában) maximálta a korábban szemben álló felek haderejének létszámát és eszköztárát.

Fotó: AFP

Oroszország ugyan 2007-ben már részlegesen felfüggesztette részvételét a megállapodásban a folyamatos NATO-bővítések elleni tiltakozásul, de egészen eddig fel sem merült, hogy végleg felmondanák a szerződést.

Megjelent a rendelet: áfát csökkent a kormány

Kormányrendelet jelent meg a hétfő késő esti Magyar Közlönyben az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvényekről, az általános forgalmi adóról szóló, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal törvényének módosításáról szóló törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Külföldi zsoldosokat bombázhattak le az oroszok Harkivnál

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint egy Szu-34-es bombázónak sikerült csapást mérnie az Ukrajna oldalán harcoló külföldi zsoldosok egyik állomáshelyére Harkiv régióban.

A Szu-34-es frontbombázó irányított bombákat dobott le Harkiv régióban az Ukrajna oldalán harcoló külföldi zsoldosok egyik bázisára – közölte a Ria Novosztyi orosz hírportállal Szergej Zibinszkij ezredes, az orosz hadsereg nyugati csoportjának kommunikációs vezetője.

Lélegeztetőgépre került Gálvölgyi János

Ahogy azt korábban megírtuk, szerdán reggel légzési nehézségekkel szállították kórházba Gálvölgyi Jánost. A színművész súlyos állapotban van, a délután folyamán át kellett szállítani egy másik kórházba, ahol intenzív osztályra került.

Fotó: Keleti Éva / MTI

Korábbi munkaadója, az RTL szerda este arról számolt be, hogy 74 éves, szinkronszínészként és parodistaként is ismert Gálvölgyi jelenleg a Semmelweis Egyetem Üllői úti klinikáján van, lélegeztetőgépre került, és folyamatosan vizsgálják az állapotát. Azóta arra is fény derült, hogy a humoristát mélyaltatásban tartják.

Az ukránok állítják: áttörtek Bahmutnál

Az ukrán csapatok mintegy 2,6 kilométeres mélységig törtek át az orosz vonalakon Bahmutnál a front egy 3 kilométer széles szakaszán – közölte a rohamot vezető egység parancsnoka, Andrij Biletszkij.

Az ukrán parancsnok szerint számos orosz katonát megöltek és elfogtak az akció során, azonban a Bloomberg nem tudta megerősíteni a bejelentés valóságát, és a lap kérdésére az ukrán vezérkar sem válaszolt.