Július elsejétől szabadabb kezet kapnak a svájci lakosok a farkasok kilövésében a svájci kormány által pénteken bemutatott vadászati rendelet alapján. Emlékezetes: tavasszal Magyarországon nagy port vert fel annak a svájci farkasnak az esete, amely az Alpokon keresztül egészen Borsod vármegyéig jutott, ám ott egy vadász kilőtte. Közben kiderült az is: egyre kisebb az esélye, hogy egy svájci farkas megismételhesse elpusztított fajtársa vándorútját, hiszen Bajorország is megkönnyítené a kilövést. Most pedig maga Svájc is.

Fotó: AFP

A módosított rendelet elsősorban azon területeken könnyíti meg a farkasok kilövését, ahol a vadon élő állatok korábban kimutatható kárt okoztak a lakosoknak. Míg eddig legalább tíz haszonállat megölése volt a határ, a gazdák ezentúl már akkor is fegyvert ragadhatnak, ha hat haszonállatukkal végzett farkas.

Ezenkívül megengedett lesz az állatok lelövése akkor is, ha egy farkas lakott területen, házak közelében bukkan fel, és látszólag nem riad vissza az emberektől, ezáltal ugyanis veszélyt jelenthet a lakosokra.

A legfrissebb adatok szerint 2022 végén 26 falkában mintegy 250 farkas élhetett Svájcban, a legtöbb a kelet-svájci Graubünden kantonban. Tavaly haszonállatok százait, köztük főleg juhokat ragadtak el.

A CHWolf állatvédelmi egyesület szerint Olaszországban és Franciaországban még több farkas él: míg a francia földeken 300-400 példányról tudni, addig Olaszországban 800–1000 között lehet a farkasok száma. Mivel a határok a hegyekben húzódnak, a ragadozók gyakran vándorolnak át a szomszédos országokból Svájcba.