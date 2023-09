A Harry Potter-rajongók legnagyobb örömére október 10-én egy újabb könyv érkezik: a világ számos országában egyszerre debütál majd a Varázsalmanach. A világpremier napján többek között Magyarországon is szerveznek könyvbemutatót, melyen Tóth Tamás Boldizsárral, a Potter-kiadványok fordítójával is lehet találkozni.

J. K. Rowling könyvsorozatának sikere páratlan, már több mint hatszázmillió eladott példánynál tart a hét Harry Potter-regény.

Fotó: Tolga Akmen / AFP

A Varázsalmanach, avagy az első hivatalos mágiakézikönyv külön fejezetet és egy-egy saját oldalt szentel a Harry Potter-regénysorozat legfontosabb és legkedveltebb szereplőinek, bemutatja a legizgalmasabb helyszíneket vagy éppen a varázslókarácsony hagyományait. A könyv névsorok, listák, térképek és mindenféle mágiával kapcsolatos esetek legteljesebb gyűjteménye: Hagrid veszélyes háziállataitól a varázslótörténet híres alakjain át egészen a pálcamágiáig. Az október 10-i, 17 órakor kezdődő hivatalos magyarországi könyvbemutatón a fordítóval való találkozás mellett számos programmal és meglepetésajándékkal várják a rajongókat a Libri Allee Könyvesboltba.

Az új könyv eredetileg 19 990 forintba kerül, de a Libri oldalán – bevezető áron – most még 15 992-ért előrendelhető.

„Az utóbbi idők legizgalmasabb Harry Potter-kiadványa lett az almanach. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy még a fekete öves Potter-rajongó kollégáink is nagy örömmel merültek el ebben a gyönyörű, részletgazdag és ötletes mágiakézikönyvben. Minden elismerésünk Tóth Tamás Boldizsáré ezért a munkáért, embert próbáló feladat volt ennek a gigantikus gyűjteménynek a fordítása. A kötet valószínűleg sokaknak lesz az idei év legszebb karácsonyi ajándéka!” – mondta Fekete Judit, az Animus Könyveket is gondozó Central Kiadói Csoport marketing- és PR-vezetője.

Bár a Harry Potter és Voldemort Nagyúr hét éven át tartó párharcát bemutató könyvsorozat 2007-ben véget ért az utolsó regénnyel, a varázsvilág ennek ellenére évről évre bővül különböző filmekkel, színdarabokkal vagy éppen videójátékokkal. Az első kiadások óta számos díszkötéses verzió is napvilágot látott, sőt, a regények illusztrált példányai is megvásárolhatók – jelenleg az első öt rész, a hatodikkal ugyanis még dolgozik az illusztrátor. A most érkező Varázsalmanach minden eddigi kiadványt felülmúl látványvilágban: