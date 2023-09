Idén mintegy 130 jachtot tekinthetnek meg és próbálhatnak ki a vendégek, a seregszemle középpontjában a „zöld” vitorlázás áll. A világ legnagyobb jachtjai már úton vannak Dél-Franciaország felé. Sylvie Ernoult, a vitorlásfesztivál igazgatója kiemelte, az egész rendezőcsapat izgatottan várja a rendezvény megnyitóját, a lehető legjobb élményt szeretnék adni a kilátogatóknak, és a kiállítóknak egyaránt. Hozzátette, bízik benne, hogy a látogatók megtalálják álmaik csónakját, hajóját. Emellett

céljuk, hogy bemutassák az iparág eredményeit innovációit, és jellemző trendjeit.

Idén a Vieux-i kikötő területén egy kisebb dokkot is kialakítottak, a kisebb, 8–12 méteres hajók számára. Hangsúlyozta, egyre nő a kereslet a kisebb hajók iránt, különösen Franciaországban, így a kiállítók is vízen mutatnák be a kisebb jachtokat is a cannes-i hajófesztiválon.

Fotó: Cannes Jachting Festival

Az iparág idén 130 világpremierrel büszkélkedhet, több mint 700 hajóra és mintegy 610 kiállítóra számítanak.

A premierek között a Lomac Granturismo 14.0, a Solaris Power 52 New, a The Prestige M8, a Centounonavi – Vespro, a Fountaine Pajot New 80, az Azimut Magellano 60 vagy a Baglietto T52 is megtekinthető lesz.

A cannes-i hajókiállításon sok zöld újdonságot is meg lehet tekinteni. A hajógyárak évek óta az egyre inkább környezetbarát jachtok felé fordulnak el, előtérbe kerültek a hibrid, vagy hidrogén meghajtású hajók.

A Cannes-i vitorlásfesztivál az elmúlt 45 évben a vitorlásvilág kulcsfontosságú eseményévé vált. Tavaly több mint 55 ezer látogatót és 600 kiállítót vonzott. A Cannes-i Fesztiválra érkezők is különleges élményben részesülnek: a pontonokon a szabadban sétálnak, élvezhetik az öböl magával ragadó hangulatát is.

Sylvie Ernoult hangsúlyozta, a rendezvény zökkenőmentes lebonyolításához elengedhetetlen a várossal való szoros együttműködés. Összességében az egyes területekre delegált csapatok egész évben folyamatosan tartották a kapcsolatot, 5-6 hetente találkoztak, hogy egyeztessenek. Az igazi kihívás, hogy minden évben előre tudjanak lépni, fejlesszék a műsort. Idén például első alkalommal rukkolnak elő a „Zöld Útvonallal”, azaz egy olyan tárlatvezetéssel, ami kizárólag a gyártók környezetbarát innovációit mutatja be, „mert bőven vannak ilyenek” – zárta gondolatait a cannes-i vitorlásfesztivál főszervezője.