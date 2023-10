Ed Sheeran 2019-ben koncertet adott a Sziget Fesztivál nyitónapján, 2021-ben pedig színpadra lépett az MTV EMA Hungary díjátadó gáláján a Budapest Sportarénában. Most a brit sztár visszatér:

2024 nyarán koncertet ad Budapesten a Puskás Arénában.

Fotó: AFP

Ed Sheeran közelgő ázsiai koncertjei lesznek az első fellépései a kontinensen 2019 óta, az európai koncertek pedig a kontinensen tett tavalyi látogatását követik. A hír a rekordokat döntögető amerikai turnéja után érkezett, ahol a zenész több látogatói rekordot is felállított, többek között a Los Angeles-i SoFi Stadionban és a New Jersey-i MetLife Stadionban – ez utóbbin a valaha volt legnagyobb egynapos koncert látogatottságot érte el az Egyesült Államokban.

Csak ebben az évben Sheeran két albumot adott ki, a – (Subtract) és az Autumn Variations címűt, amelyek közül mindkettő az első helyig repítette az egész világon. A májusban és szeptemberben megjelent, a kritikusok által is nagyra értékelt lemezeken Sheeran a The National gitárosával, Aaron Dessnerrel dolgozott együtt.

A budapesti koncert jegyértékesítése október 26-án kezdődik.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Azahriah első nagyszabású koncertje a Puskás Arénában lesz 2024. május 25-én, azonban a jegyek már az első napon elfogytak. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel a szervezők bejelentettek egy második fellépést is: óriási sor alakult ki az Akácfa utcában, illetve az online jegyértékesítő rendszer összeomlott a leterheltség miatt. A 21 éves énekes második arénás koncertjére is elfogyott az összes jegy. Később a Facebook-oldalán jelentette be a harmadik koncertet.

A magyar énekes teljesítményéhez hasonlót eddig csak a Coldplay volt képes produkálni, bár Ed Sheeran is óriási tömeget képes megmozgatni: a szigetes fellépésére közel 60 ezer ember volt kíváncsi.