Horror összeget kaszálnak a stúdiók az ijesztgetéssel

A horrorfilm az a műfaj, ahol ha jó érzékkel nyúlnak a témához és a borzongás adott, nem kellenek grandiózus díszletek, statiszták, drága, nemzetközi sztárok. A mozinézők szeretnek rettegni, így ha egy jó ötletet sikerül eredeti módon megjeleníteni, garantált a pénzügyi megtérülés. A Világgazdaság összeszedte, melyek azok a horrorfilmek, melyek alacsony költségvetésből készültek és kasszát robbantottak.

A Fűrész-sorozat már 10 részt élt meg

Fotó: Lionsgate

Franchise lett az igazságosztó sorozatgyilkosból

Amikor a Fűrészt 2004-ben bemutatták, James Wan rendező ismeretlen név volt a filmiparban. Miután barátjával és rendezőtársával, Leigh Whannellel megírta a forgatókönyvet, a filmet mindössze 1,2 millió dollárért (440 millió forint) készítették el.

A kis költségvetés ellenére – amely még horrorfilmek mércéje szerint is alacsony volt – a mozi hatalmas pénzügyi siker lett, és több mint 103 millió dollár (37,7 milliárd forint) bevételt hozott világszerte. A Fűrész franchise sikere és későbbi népszerűsége valószínűleg annak a ténynek tudható be, hogy kíváncsivá tette a nézőket, olyannyira, hogy gyakran a horror műfaj egészének forradalmasítását tulajdonítják neki. A sorozat tizedik részét most játsszák a mozik, és eddig szépen teljesít a kasszáknál.

Megújította a műfajt az idegeinken táncoló film

Az Ideglelés, Daniel Myrick és Eduardo Sánchez áldokumentumfilmje 1999-ben debütált, és egyik napról a másikra megújította a horror műfaját, bevezetve a „found footage” fogalmát, ráadásul hozzájuk fűződik az internet egyik első vírusmarketing kampánya. Az online hőskorában sokan elhitték, hogy a feltöltött felvételek valóak, és tényleg négy eltűnt fiatal kamerájából származik.

A horrort nagyrészt kézikamerával, a vadonban forgatták, ami miatt sokkal valósághűbbnek tűnik a legtöbb filmnél.

Gazdaságilag pedig nagyon megérte: a mozi 60 ezer dollárból (21,98 millió forint) készült, és világszerte 247 millió dollár (90,5 milliárd forint) bevételre tett szert.

Sokáig nem tűnt el a vászonról a rasszizmus elé görbe tükröt állító horror

Az azóta befutott és nagy pénzekből forgató Jordan Peele rendezői debütálása, a Tűnj el! szerény, 4,5 millió dolláros (1,65 milliárd forint) költségvetéssel készült. A főszerepet az akkor még ismeretlen színész, Daniel Kaluuya alakította. A film szenvtelenül ábrázolta a rasszizmust, nem támaszkodott nagyon vérengzős jelenetekre vagy drága vizuális effektusokra, hogy a frászt hozza a közönségre. A pszichológiai horror-thriller világszerte több mint 255 millió dollárt (93,45 milliárd forint) hozott.

A Tűnj el! mára lassan helyet kap a kultfilmek között

Fotó: Universal Pictures

A mozi sikerének nagy része a régimódi történetmesélésnek köszönhető, mivel valósághű félelmekre épül: ilyen a partnerünk szüleivel való találkozás, az ehhez kapcsolódó szorongás, vagy az, hogy valaki olyanokkal van hosszabb időre egy légtérbe zárva, ahol mindenki mástól teljesen különbözik.

Horrorfilm, aminek a története igaz lehet

Annabelle, a gyilkos baba a Démonok között franchise első spin-offja a második epizódban felbukkanó játékról szól, a film azóta két folytatást is megélt. A moziba azzal csalogatták be a nézőket, hogy valós eseményeken alapul a történet.

A baba állítólag annyira ijesztő volt, hogy a szereplők elkerülték a forgatáson

Fotó: Shutterstock

A film 6,5 millió dolláros (2,4 milliárd forint) büdzséből készült, és világszerte összesen 257 millió dollárt (94,7 milliárd forint) hozott a konyhára. A második rész még nagyobbat ment, 15 millió dollárból (5,5 milliárd forint) készült Annabelle 2. – A teremtés 306 millió dollárt (112,8 milliárd forint) söpört be, a körülbelül 30 millióba (11 milliárd forint) került harmadik rész, a Hazatérés ennél kevesebbet, 230 milliót (84,8 milliárd forint), de emiatt azért nem keseregtek a producerek.

Számos tényező közrejátszott abban, hogy Annabelle hatalmas kasszabevételt ért el. A baba állítólag annyira ijesztő volt, hogy a szereplők elkerülték a forgatáson.

Paranormális horrorfilm

Kevés film büszkélkedhet akkora sikerrel, mint a Paranormal Activity. Az egyetlen dolog, ami közel áll, az az Ideglelés. Mindenesetre Oren Peli rendező 2007-es filmje, amelyet 2009-ben mutattak be a mozikban, talán a valaha volt legjobb „found footage” filmjeként.

A film popkulturális jelenséggé vált

Fotó: Northfoto

A filmet eredetileg fesztiválokon vetítették és mindössze 15 ezer dollárba (5,5 millió forint) került az elkészítése. A film megvásárlásakor az volt a terv, hogy nagyobb költségvetéssel újraforgatják. De Jason Blum producer, a Blumhouse Productions alapítója úgy döntött, hogy megtartja az eredeti tesztvetítését, mielőtt továbblépne, és ez mindent megváltoztatott. Az emberek annyira megrémültek, hogy elhagyták a színházat. Így ehelyett 200 000 dollárt (73,8 millió forint) fektettek be egy új befejezés megfilmesítésébe.

Ezzel horrortörténelmet írtak. A Paranormal Activity popkulturális jelenséggé vált, és elképesztő 194 millió dollár (71,6 milliárd forint) bevételt hozott világszerte, mindezt reklámköltségekkel együtt mindössze 215 000 dollárból (79,4 millió forint).

A befektetés megtérülését tekintve széles körben ezt tartják a valaha készült legjövedelmezőbb filmnek. Eddig hét film készült a franchise-on belül (ebből hatot moziban mutattak be), amelyek összesen 890 millió dollárt (328,6 milliárd forint) keresnek világszerte.

Látogatás a furcsán viselkedő nagyszülőknél

A hatodik érzék sikere után az egész világ, beleértve a kritikusokat és a közönséget is M. Night Shyamalan-t dicsőítette. Későbbi filmjei, az Sebezhetetlen, a Jelek és A falu is jól szerepeltek a pénztáraknál, de a lejtmenet a Lány a vízbennel elkezdődött. A rendező következő 4-5 filmje csúfos kritikai és pénzügyi bukás volt, a mélypontot Az utolsó léghajlító és a Föld után jelentette.

A Blumhouse Productions fogadta be a megbukott rendezőt, aki 5 millió dollárt (1,84 milliárd forint) kapott elkészíteni A látogatást, a kockázatos befektetés pedig nagyon megtérült, a film 100 millió dollár (36,8 milliárd forint) bevételt termelt.